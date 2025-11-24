Две украинские ДРГ перестреляли друг друга при попытке проникнуть в Купянск

Две украинские ДРГ перестреляли друг друга при попытке проникнуть в Купянск

Две украинские диверсионные группы вступили в бой друг с другом при попытке проникновения в Купянск с целью показательной установки украинского флага. Об этом сообщили в силовых структурах.

Две украинские ДРГ попытались проникнуть на территорию города на одном участке, чтобы обеспечить проход основных сил, а заодно установить украинский флаг и провести фотосессию с целью показать, что Купянск якобы контролируется украинскими войсками. В ходе продвижения группы встретились и по ошибке вступили в бой, перестреляв друг друга. Наши перехватили переговоры обеих групп в ходе боя.



Под Купянском две диверсионных группы противника по ошибке друг друга перестреляли, есть данные радиоперехватов. Известно, что в их задачи входило уничтожение наших сил на одном из участков города для будущего прорыва обороны. Кроме того, планировалась показательная установка украинских флагов, якобы свидетельствующих о том, что город частично под контролем ВСУ.


В результате боя ни флаги не установили, ни другие задачи не выполнили, потеряв в общей сложности пять человек убитыми и еще троих ранеными, сообщает ТАСС. Причиной боя стало отсутствие взаимодействия между подразделениями ВСУ, безграмотное планирование операции и командование неподготовленным личным составом.

Ранее глава Генштаба ВС РФ Герасимов доложил президенту России, что Купянск уже освобожден, но, по докладам с мест, зачистка в городе все еще продолжается.
