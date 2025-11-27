«Медовая ловушка» для посла
23 апреля 2017 года, несмотря на неоднократные телефонные звонки в квартиру, находящуюся в самом центре Москвы, там никто не брал трубку. Наконец, в квартиру пришли и позвонили — ответа не последовало. В конце концов, была вызвана полиция, которая выломала дверь и обнаружила пожилую женщину, неподвижно сидящую на диване. Это была Лариса Кронберг (Соболевская), актриса прошлых лет. Ей было 87 лет…
В 1954 году Лариса дебютировала в советском фильме «Большая семья» режиссера И. Хейфеца, в роли Зины Ивановой, где она в 1955 году на Каннском международном кинофестивале получила приз в номинации «Лучший актерский ансамбль» («Prix d’interprétation collectif»), который и до сих пор остаётся в памяти некоторых зрителей. И за три десятилетия своей актерской карьеры она снялась во множестве фильмов, среди которых «Девушка с гитарой», «Олеко Дундич» и «Невеста с севера».
В фильме «Большая семья» рассказывается о большой семье Журбиных, потомственных рабочих на судостроительной верфи, где три поколения живут вместе. Лариса Кромберг играла роль Зинаиды Павловны Ивановой, инженера-технолога и молодого специалиста. Фильм снимался по роману Всеволода Кочетова «Журбины» на судостроительном заводе в городе Николаеве
Но едва ли не самую впечатляющую свою роль Лариса Ивановна сыграла не в привычном для нее павильоне московской киностудии, а в «спектакле», где сценаристами и режиссерами были офицеры из 2-го Главного управления КГБ (контрразведка)…
На фото слева: кадр приключенческого советско-югославского фильма из фильма «Олеко Дундич» (1958) режиссера Леонида Лукова, где Лариса Кронберг сыграла Иринау Туманову, дочь белогвардейского полковника. На фото в центре: кадр из художественного фильма колхозной тематики «Посеяли девушки лен» (1956). В роли веcелой трактористки Зоси Королевой Лариса Кронберг. На фото справа: кадр из советского комедийного фильма «Невеста с севера» (1975), где Лариса Кронберг играла роль Марфы, учительницы
Ретроспектива
В 1950-х годах Советский Союз и США находились на пике Холодной войны, в которой Советский Союз стремился вывести Западную Европу из-под полного влияния и контроля США и при этом существенно ослабить блок НАТО. И для того чтобы расколоть Запад, Советскому Союзу в качестве весомого тарана нужна была Франция, где период Четвертой республики характеризовался политической нестабильностью и усилением влияния коммунистов.
В марте-апреле 1960 года Н. С. Хрущев совершил официальный визит во Францию, где принимал президент Шарль де Голль. Поездка включала, кроме официальных церемоний в Париже, посещение французских провинций и промышленных объектов, в частности, таких как завод Renault, а также личные переговоры двух лидеров, на которых обсуждались важные вопросы отношений между Востоком и Западом. Целью визита было оценить взаимные силы и улучшить отношения. А вот уже после отъезда Хрущева в Бордо некий кардинал Поль Решо призвал к непрерывным антикоммунистическим мессам во всех церквях, ибо Хрущев считался гонителем церкви во всей Восточной Европе...
И именно поэтому Кремль решил использовать Францию в качестве своего рычага против заокеанского влияния в Европе и раскола НАТО, но для этого Советскому Союзу был необходим высокопоставленный агент, чтобы знать, что же происходит во французских коридорах власти и на закрытых совещаниях по внешней политике на набережной Орсэ (МИД Франции). Но что ещё важнее — СССР хотел, чтобы такой человек, который когда-нибудь появится, оказался во властных коридорах и оказывал влияние на все решения французского правительства.
«…Приказ исходит с самого верха…»
И в декабре 1955 года такой человек появился в Москве — это был недавно назначенный послом в СССР Морис Дежан, представлявший для 2-го Главного управления КГБ очень ценную добычу! Но Дежан был не просто послом, а давним, ещё со времен движения Сопротивления, товарищем президента Франции Шарля де Голля, который всегда принимал в расчет его высказывания по поводу взаимоотношений с Советским Союзом и по вопросам международной политики…
Посол Франции в Москве Морис Дежан. Морис Дежан (1899–1982). После окончания университета он с 1930 по 1939 год работал пресс-секретарем французского посольства в Берлине, одновременно сотрудничая с французской разведкой. С началом Второй мировой войны он стал одним из руководителей МИДа в кабинете Эдуара Даладье. В 1941 году он отправился в Великобританию, где присоединился к группе Сопротивления Шарля де Голля и был назначен комиссаром по иностранным делам. С 1945 по 1949 год он был послом в Чехословакии, помогая гражданам эмигрировать, а в 1950 году назначается послом в Японию, где проработал три года. С декабря 1955 года по февраль 1964 года был послом Франции в СССР. На фото в центре: Морис Дежан возле здания советского МИДа
И, внимательно присмотревшись к послу, КГБ определил его как первую цель для вербовки. Олег Михайлович Грибанов, заместитель Второго главка и тогда ещё полковник, взявший на себя руководство операцией, выразился так: «Приказ исходит с самого верха — сам Никита Сергеевич хочет, чтобы его поймали»…
«…Лора была самой эффектной из всех «ласточек…»
Но как это сделать? Дежан не был тем человеком, кого могут соблазнить деньги, однако он имел блуждающий взгляд, слабость к молодым женщинам и непомерный сексуальный аппетит, следовательно, был уже готовым клиентом для «медовой ловушки», в которую планировал заманить его КГБ, который отлично знал, как это делается.
По воспоминаниям Юрия Кроткова, тоже участвовавшего в этой операции и позже сбежавшего на Запад, КГБ выбирал молодых начинающих актрис, чтобы соблазнять западных дипломатов с последующей компрометацией и привлечением их на свою сторону. За эту работу им предлагались самые различные поощрения — от обещания лучших ролей в театре и кино до денег, модной одежды, некоторой свободы и веселья, которых иногда так не хватало молодым людям в обычной советской жизни…
На фото справа: Лариса Кронберг в роли Гали в художественном фильме об авиационном училище морских летчиков «Звезды на крыльях» (1955)
На заметку. Юрий Васильевич Кротков (1917–1981) — советский драматург, сценарист «Мосфильма» и сотрудник КГБ, бежавший на Запад в 1963 году. Его побег и последующие показания дали ценную информацию об операциях КГБ, в частности об использовании сексуальных провокаций против иностранных граждан.
По уверению того же Юрия Кроткова, таких девушек в КГБ называли «ласточками» (а мужчин, соблазнявших женщин, — «воронами»). Им предоставляли специально оборудованные квартиры («гнёзда») для свиданий с объектами, где каждая квартира состояла из двух смежных комнат: одна для свидания, а другая — для оперативной группы КГБ, которая записывала всё происходящее на плёнку для последующего шантажа.
Лариса Кронберг (в нижнем ряду вторая слева, по правую руку от С. А. Герасимова) на курсе ВГИКа. По левую руку - Ия Арепина. На фото также - Л. Гайдай и Н. Гребешкова и другие студенты. 1953 год
И в молодой актрисе Ларисе Кронберг КГБ нашел идеального кандидата для своей операции, присвоив ей оперативный псевдоним «Лора», которая была человеком необузданным и авантюрным, смелой и дерзкой, и всегда готовой взяться за любую предложенную ей роль.
B она согласилась и на эту «роль», полностью приняв предложение КГБ на планы по вербовке посла Мориса Дежана, а наградой за выполненную работу ей должна была стать московская прописка и квартира в Москве.
Но снова вернёмся к воспоминаниям Юрия Кроткова, где он даёт «Лоре» такую вот характеристику: «Лора была самой эффектной из всех «ласточек». Длинноногая и соблазнительная, с красивым лицом и завораживающим смехом».
И операция под кодовым наименованием «Галант» началась…
«…Нет дурака лучше, чем старый дурак!»
На одном из приемов, при «случайной встрече» на подмосковной даче Сергея Михалкова, и для пущей убедительности, Лариса была представлена послу Дежану самим Михалковым и его супругой Натальей Кончаловской, и он, взглянув на нее, тут же влюбился. Похоже, он был настолько наивен, что поверил в ранее для нее заготовленную в КГБ легенду: она была замужем, а ее муж был геологом и находился в длительной научной экспедиции в Сибири. И этот ее «муж» был безумно в нее влюблен, был ревнив и склонен к вспышкам насилия.
На фото слева: дачный дом Сергея Михалкова на Николиной горе. На фото справа: Сергей Михалков со своей женой Натальей Кончаловской. Сергей Михалков, классик детской литературы, был знаком с огромным количеством людей. И чекисты использовали эти его связи
Здесь надо заметить, что Лариса была непревзойденной актрисой, и стареющий дипломат, как голодная рыба, проглотил сразу всё: и крючок, и наживку! Вот уж верное выражение: «Нет дурака лучше, чем старый дурак!»…
«…Я хочу, чтобы вы избили его как следует…»
Тем временем КГБ уже начал подбираться к Дежану с другой стороны: его «случайно» познакомили с неким Олегом Горбуновым, высокопоставленным чиновником из Совета министров, вхожим в самые высокие кремлевские кабинеты. На самом же деле это был Олег Михайлович Грибанов, руководитель операции «Галант», теперь уже в звании генерал-майора.
Олег Михалович Грибанов (1915-1992) был высокопоставленным офицером советского КГБ, занимавшим пост начальника Второго главного управления КГБ (после операции «Галант») и был противоречивой фигурой, известной своей активной ролью в формировании контрразведывательных операций в годы Холодной войны. Поступив на службу в КГБ в 1930-х годах, он поднялся по служебной лестнице, став одним из самых видных руководителей КГБ, возглавив к концу свой карьеры 2-е Главное управление (внутренняя контрразведка) в звании генерал-лейтенанта. Его пребывание в этой должности пришлось на бурный период Холодной войны, когда он курировал важные шпионские дела, такие как дело Пеньковского и операции «медовая ловушка», направленные против западных дипломатов
И Олегу Михайловичу удалось создать у посла Дежана впечатление, что он пользуется огромным влиянием в кремлёвских коридорах власти, а Дежан, как истинный француз, был очарован учтивостью и изысканностью своего нового друга, начал консультироваться с ним по любым вопросам, связанным с его работой в посольстве.
По стечению обстоятельств, жена Мориса Дежана, госпожа Мари-Клер, уехала из Москвы в отпуск на отдых в Швейцарские Альпы. Теперь время для запуска вербовочного плана настало!
Но перед самой реализацией задуманного плана Олег Грибанов вызвал к себе своего заместителя подполковника Леонида Кунавина и некоего татарина Мусу, бывшего уголовника, работающего на КГБ, на последний инструктаж.
«Я хочу, чтобы вы избили его как следует. Избили по-настоящему и сильно напугали! Но предупреждаю: если оставите хоть одну царапину на его лице, я вас обоих посажу».
А Лариса же, со своей стороны, была только рада сыграть роль соблазнительницы.
«…Это же мой муж!»
По замыслу авторов сценария из КГБ, Лариса должна была пригласить Дежана к себе домой на свидание, и как только влюбленные должны были лечь в постель, их застигал врасплох разъярённый «муж», неожиданно вернувшийся из командировки. И эту роль ларисиного «мужа» должен был сыграть бывший уголовник татарин Муса (Миша).
Всё пошло ровно так, как и планировали режиссеры из КГБ, — как только Дежан появился в ее квартире (квартира располагалась в доме в Ананьевском переулке и была заранее нашпигована аппаратурой), между ними сразу же разгорелся самый настоящий любовный пыл.
В доме №2 в Ананьевском переулке, проходила любовная встреча Мориса Дежана и Ларисы Кронберг
Вдруг дверь распахнулась, и в комнату вошли «муж» и его «друг-геолог». «Это же мой муж!» - закричала испуганная Лариса, закрыв лицо руками. И тут начался самый настоящий ад - разгневанный «муж» вытащил голую парочку из постели и стал избивать посла кулаками, крича, что «убьет его и что что он весь день летел на самолёте через всю страну из Сибири, чтобы побыть наедине с женой, а тут такое…».
Ларису тоже для достоверности били по лицу и пинали для пущего эффекта, и всё это время она, как прирожденная актриса, изображала из себя нечто невообразимое, крича и плача: «Стой! Ты же его убьешь! Он же посол Франции!»
«А мне все равно, кто он такой!» — отвечал разгневанный «муж Миша». — «Я преподам ему урок».
В итоге, как и было запланировано, подполковник Леонид Кунавин, он же «друг мужа», схватил «мужа Мишу» и, удерживая его от дальнейшей расправы, заявил: «А вдруг, если он и в самом деле французский посол? Может, тебе лучше прекратить?»
Миша остановился, но заявил, что это только начало и что он будет жаловаться на посла в МИД и что скоро весь мир узнает, какая мерзкая свинья этот посол Франции!
И Дежану ничего не оставалось, как только собрать свою одежду, добраться до машины, которая предосторожности ради стояла в нескольких кварталах от ларисиного дома, и укатить к себе в посольство.
«…Посмотрите, что вы со мной сделали!»
Сразу же после ухода Дежана в квартире началось празднование успеха проведенной операции, была открыта бутылка шампанского, и все участники этого «спектакля» бросились поздравлять Ларису, а Грибанов заявил: «Ты была просто идеальна!».
На это Лариса рассмеялась и сказала: «Вы забываете, я — актриса». Затем, помрачнев и указывая на свои синяки, она укоризненно сказала уже Кунавину: «Посмотрите, что вы со мной сделали!»…
«…Я буду вам очень благодарен за все, что вы можете сделать…»
Уже к концу дня Дежан прибыл на дачу, чтобы по роду службы встретиться с кем-то из советских чиновников на ужине. Там его уже поджидал гостеприимный хозяин дачи – тот самый, который всего несколько часов назад тайно наблюдал за его избиением и установивший за несколько дней до этого в квартире специальную аппаратуру. Теперь, по плану операции, КГБ хотел дать Дежану возможность обратиться к своему «другу» и «высокопоставленному чиновнику из Совета министров, вхожему в самые высокие кремлевские кабинеты» Олегу Горбунову (он же Олег Грибанов, генерал КГБ) за помощью, в которой он теперь так отчаянно нуждался.
На протяжении всего делового ужина Дежан едва сохранял видимость жизнерадостного и веселого гостя, хотя тело его ныло от пережитого, но после ужина он сразу же отвел своего «друга» в сторону и тихо ему сказал: «У меня серьезные проблемы. Мне нужна ваша помощь…».
На фото слева: пенсионер О. М. Грибанов. На фото справа: изображение О. М. Грибанова на почтовой марке из серии «100 лет органам контрразведки». Марка выпущена 6 мая 2022 года
Выслушав исповедь Дежана, Грибанов крепко задумался и начал объяснять послу, что дело его весьма серьезно и что закон на стороне мужа, и что если он подаст в суд, то может получиться настоящий скандал.
На что Дежан ему ответил: «Я буду вам очень благодарен за всё, что вы можете сделать».
«Высокопоставленный чиновник из Совета министров» пообещал Дижану сделать всё, что в его силах, но тут же дополнил, что он не совсем уверен в том, что это дело удастся как-то замять…
В последующие дни Дежан снова и снова умолял Грибанова замять это дело, но тот лишь подшучивал над ним, говоря, что муж Ларисы очень упрям и всё же неразумен. Наконец, однажды он сказал Дежану: «Мои друзья уговорили этого человека не поднимать шума в интересах советско-французских отношений, и если он не передумает, то всё будет в порядке».
Посол Франции Морис Дежан в разные годы жизни...
После этого Дежан был ему безмерно благодарен, а Грибанов же, со своей стороны, проявил себя воплощением такта и больше никогда не упоминал этого дела. С тех пор Дежан доверял ему все государственные вопросы, которые касались его как посла…
«…Господин Посол, произошел несчастный случай…»
Опьянённый удачей с Дежаном, КГБ теперь взялся за полковника Луи Гибо, военно-воздушного атташе французского посольства. Специальная аппаратура, тайно установленная в его квартире, показала, что его семейная жизнь была далека от счастливой: супруги Гибо часто и яростно ссорились. Для оперативников КГБ это стало толчком к действию…
Но на этот раз проверенная тактика по вербовке полковника Гибо с помощью «ласточки» для КГБ закончилась неудачей. С ним встретились трое мужчин в штатском и разложили перед ним множество фотографий, запечатлевших его любовную связь с «ласточками», после чего ему предложили жесткий выбор: тайное сотрудничество с КГБ или публичный позор. Гибо был ошеломлен и неделями мучился над этой дилеммой, после чего застрелился.
Послу Дежану доложили: [«Господин посол, произошел несчастный случай»]. Дежан вошел в его кабинет и обнаружил полковника, распростертого на полу в луже крови у стола, с револьвером рядом, а его жена, склонившись над телом, рыдала и ласкала лицо мужа.
У него остались жена и двое детей, которые навещали его в Москве во время школьных каникул…
Известие о смерти военного атташе вызвало панику во Втором Главном управлении КГБ. И опасением было то, что Гибо мог оставить предсмертную записку, раскрывающую «медовую ловушку», в которую он угодил. Когда советские агенты выяснили, что это всё не так, то КГБ вздохнул с облегчением, а в дипломатических кругах начали распространяться слухи о том, что Гибо покончил с собой из-за серьезных ссор с женой.
Настоящие же причины самоубийства Гибо остались бы навеки в тайне, пока один из основных действующих лиц в вербовочной разработке Дежана, мерзавец Юрий Кротков, сценарист и сотрудник КГБ, не сбежал на Запад и не выдал все секреты тайных операций по вербовке полковника Гибо и посла Дежана.
«Eh bien, Dejean, on couche…»
После откровений сбежавшего Юрия Кроткова посла тихо отозвали в Париж и провели тщательное разбирательство, но, к счастью для Дежана, французская контрразведка не смогла ничего доказать.
В Париже де Голль внимательно изучил заключительный доклад, представленный ему контрразведкой, затем вызвал своего приятеля к себе в кабинет, свысока посмотрел на него и с тоской в голосе сказал: «Eh bien, Dejean, on couche» («Итак, Дежан, ты переспал»). После чего предложил ему выйти из своего кабинета, даже не пожав руки...
Итоги
В результате проведенной операции «Галант» Морис Дежан превратился в агента советского влияния — теперь он давал такие советы президенту, с которым у него были близкие и доверительные отношения, которые были бы выгодны для СССР. И наверняка де Голль вывел свою страну из НАТО, в том числе и руководствуясь советами своего друга Дежана.
Морис Дежан с супругой Мари-Клер Дежан на показе коллекции Dior в Москве в Доме культуры «Крылья Советов» под руководством Ива Сен-Лорана, 1959 год. Серия снимков для журнала Life называлась «Модели Dior гуляют по консервативной Москве 1959 года»
И после того, как де Голль попросил штаб-квартиру НАТО покинуть Париж, все западные партнеры начали считать Францию ненадежным партнером.
И это был явный успех!
Но посол делился конфиденциальной информацией с КГБ и доносил мысли советского правительства до французского президента не за просто так. Ему предоставлялись полосы советских газет и журналов, где он мог излагать свое мнение, за что ему выплачивались большие гонорары. А в дни праздников от имени советского государства ему преподносили антикварные изделия, а его супруге — дорогие ювелирные украшения…
Судьбы главных героев
Морис Дежан (1899–1982). О том, что отношение де Голля к попавшему в медовую ловушку Дежану оставалось доброжелательным, может свидетельствовать тот факт, что он не подвергся никаким наказаниям, а просто тихо был отправлен в отставку с выплатой ему полной государственной пенсии. И уже будучи в отставке, Дежан вошёл в совет директоров акционерного общества Slava SA, где производилась сборка советских наручных часов «Слава». А немногим позже Дежан вошёл в состав правления общества «СССР–Франция», где Дежан, укрепляя дружбу между народами, работал до самой своей смерти в 1982 году. Кстати, в Москве про него не забыли, и к его 80-летию он был награждён Орденом Дружбы народов…
Завод акционерного общества Slava SA во французском городе Безансон, где корпуса часов и стрелки были французские, а механизм - от 2-го Московского часового завода «Слава». В составе правления этого акционерного общества был Морис Дежан (по другим данным он был президентом этого общества)
Лариса Кронберг-Соболевская (1929–2017). Получив за свое участие в операции «Галант» московскую прописку, квартиру и бриллиантовое колье, за всю свою дальнейшую актерскую карьеру звездой экрана Лариса Ивановна так и не стала, хотя снималась много, но малозаметно, да и роли получала только благодаря своей подруге Нонне Мордюковой. Иногда работала на дубляже, а карьеру свою окончательно закончила, снявшись в 1987 году в фильме «Ссуда на брак». И это была ее последняя роль…
На фото слева: Лариса Кронберг в более поздние годы жизни. На фото справа: место ее захоронения на Ваганьковском кладбище...
А в последние годы своей жизни, болея бронхиальной астмой, Лариса и вовсе стала затворницей и общалась только с социальными работниками, которые по роду своей службы навещали ее несколько раз в неделю. Похоронена на Ваганьковском кладбище…
О. М. Грибанов (1915–1992). В 1965 году в звании генерал-лейтенанта из-за побега своего подчинённого Юрия Носенко* на Запад был уволен в запас по служебному несоответствию, лишен знака «Почетный сотрудник госбезопасности» и исключен из КПСС. Далее работал в системе Минздрава, откуда был уволен «за грубое нарушение финансовой дисциплины». Далее работал директором завода ЭВМ и в одном из центров Госкомитета СССР по науке и технике.
Место захоронения О. М. Грибанова в Москве на Котляковском кладбище. Олег Михайлович Он никогда не занимал руководящую должность в советской номенклатуре, но продолжал оказывать большое и скрытое влияние в публичной сфере как писатель популярных шпионских романов под псевдонимом Олег Шмелев, основываясь на малоизвестных архивных документах КГБ...
Уже окончательно уйдя на пенсию, занимался литературной деятельностью, писал под псевдонимом Олег Шмелёв и был автором многочисленных детективных повестей и киносценариев, в том числе в соавторстве с таким же бывшим сотрудником КГБ Петроченковым (Востоковым) был написан сценарий к фильмам «Ошибка резидента» (1967) и «Возвращение резидента» (1979). Похоронен в Москве на Котляковском кладбище…
Кротков Ю. В. (1927–1981). Ю. Кротков был писателем и драматургом, работал в ТАСС и на Московском радио. И одновременно работал на КГБ, где специализировался на операциях по сексуальному совращению и шантажу иностранных дипломатов, используя привлекательных советских женщин, известных как «ласточки». В 1963 году, якобы чувствуя свою вину за самоубийство французского военного атташе полковника Луи Гибо, прибыв с советской делегацией в Лондон, стал невозвращенцем.
Позднее, перебравшись в США, давал показания о методах КГБ в подкомитете Сената США по внутренней безопасности под псевдонимом «Джордж Карлин». Там же, в США, написал книги «Я из Москвы», «Красный монарх» и «Нобелевская премия», а по теме соблазнения французского посла написал даже целую пьесу. Один бывший сотрудник ЦРУ считал, что Ю. Кротков был ложным перебежчиком, специально засланным на Запад КГБ, как и сбежавший на Запад Ю. Носенко*.
Справка. Подполковник (по другим сведениям — майор) Юрий Носенко был сыном высокопоставленного советского министра, вступившим в 1964 году в контакт с ЦРУ в Женеве и затем бежавшим в США. На допросах он утверждал, что лично занимался делом Ли Харви Освальда во время его пребывания в Советском Союзе (1959–1962), и утверждал, что КГБ не вербовал Освальда и не принимал участия в его убийстве. Некоторые американские контрразведчики считали Носенко агентом КГБ, специально засланным для распространения дезинформации.
Источники: статья написана по материалам книг Ю. Кроткова «КГБ в действии», Дж. Бэррона «КГБ», И. Г. Атаманенко «Шпионами не рождаются» и материалам российских и зарубежных изданий.
