«Медовая ловушка» для посла



В фильме «Большая семья» рассказывается о большой семье Журбиных, потомственных рабочих на судостроительной верфи, где три поколения живут вместе. Лариса Кромберг играла роль Зинаиды Павловны Ивановой, инженера-технолога и молодого специалиста. Фильм снимался по роману Всеволода Кочетова «Журбины» на судостроительном заводе в городе Николаеве



На фото слева: кадр приключенческого советско-югославского фильма из фильма «Олеко Дундич» (1958) режиссера Леонида Лукова, где Лариса Кронберг сыграла Иринау Туманову, дочь белогвардейского полковника. На фото в центре: кадр из художественного фильма колхозной тематики «Посеяли девушки лен» (1956). В роли веcелой трактористки Зоси Королевой Лариса Кронберг. На фото справа: кадр из советского комедийного фильма «Невеста с севера» (1975), где Лариса Кронберг играла роль Марфы, учительницы

Ретроспектива



В марте-апреле 1960 года Н. С. Хрущев совершил официальный визит во Францию, где принимал президент Шарль де Голль. Поездка включала, кроме официальных церемоний в Париже, посещение французских провинций и промышленных объектов, в частности, таких как завод Renault, а также личные переговоры двух лидеров, на которых обсуждались важные вопросы отношений между Востоком и Западом. Целью визита было оценить взаимные силы и улучшить отношения. А вот уже после отъезда Хрущева в Бордо некий кардинал Поль Решо призвал к непрерывным антикоммунистическим мессам во всех церквях, ибо Хрущев считался гонителем церкви во всей Восточной Европе...

«…Приказ исходит с самого верха…»



Посол Франции в Москве Морис Дежан. Морис Дежан (1899–1982). После окончания университета он с 1930 по 1939 год работал пресс-секретарем французского посольства в Берлине, одновременно сотрудничая с французской разведкой. С началом Второй мировой войны он стал одним из руководителей МИДа в кабинете Эдуара Даладье. В 1941 году он отправился в Великобританию, где присоединился к группе Сопротивления Шарля де Голля и был назначен комиссаром по иностранным делам. С 1945 по 1949 год он был послом в Чехословакии, помогая гражданам эмигрировать, а в 1950 году назначается послом в Японию, где проработал три года. С декабря 1955 года по февраль 1964 года был послом Франции в СССР. На фото в центре: Морис Дежан возле здания советского МИДа

«…Лора была самой эффектной из всех «ласточек…»



На фото справа: Лариса Кронберг в роли Гали в художественном фильме об авиационном училище морских летчиков «Звезды на крыльях» (1955)



Лариса Кронберг (в нижнем ряду вторая слева, по правую руку от С. А. Герасимова) на курсе ВГИКа. По левую руку - Ия Арепина. На фото также - Л. Гайдай и Н. Гребешкова и другие студенты. 1953 год

«…Нет дурака лучше, чем старый дурак!»



На фото слева: дачный дом Сергея Михалкова на Николиной горе. На фото справа: Сергей Михалков со своей женой Натальей Кончаловской. Сергей Михалков, классик детской литературы, был знаком с огромным количеством людей. И чекисты использовали эти его связи

«…Я хочу, чтобы вы избили его как следует…»



Олег Михалович Грибанов (1915-1992) был высокопоставленным офицером советского КГБ, занимавшим пост начальника Второго главного управления КГБ (после операции «Галант») и был противоречивой фигурой, известной своей активной ролью в формировании контрразведывательных операций в годы Холодной войны. Поступив на службу в КГБ в 1930-х годах, он поднялся по служебной лестнице, став одним из самых видных руководителей КГБ, возглавив к концу свой карьеры 2-е Главное управление (внутренняя контрразведка) в звании генерал-лейтенанта. Его пребывание в этой должности пришлось на бурный период Холодной войны, когда он курировал важные шпионские дела, такие как дело Пеньковского и операции «медовая ловушка», направленные против западных дипломатов

«…Это же мой муж!»



В доме №2 в Ананьевском переулке, проходила любовная встреча Мориса Дежана и Ларисы Кронберг

«…Посмотрите, что вы со мной сделали!»

«…Я буду вам очень благодарен за все, что вы можете сделать…»



На фото слева: пенсионер О. М. Грибанов. На фото справа: изображение О. М. Грибанова на почтовой марке из серии «100 лет органам контрразведки». Марка выпущена 6 мая 2022 года



Посол Франции Морис Дежан в разные годы жизни...

«…Господин Посол, произошел несчастный случай…»

«Eh bien, Dejean, on couche…»

Итоги



Морис Дежан с супругой Мари-Клер Дежан на показе коллекции Dior в Москве в Доме культуры «Крылья Советов» под руководством Ива Сен-Лорана, 1959 год. Серия снимков для журнала Life называлась «Модели Dior гуляют по консервативной Москве 1959 года»

Судьбы главных героев



Завод акционерного общества Slava SA во французском городе Безансон, где корпуса часов и стрелки были французские, а механизм - от 2-го Московского часового завода «Слава». В составе правления этого акционерного общества был Морис Дежан (по другим данным он был президентом этого общества)



На фото слева: Лариса Кронберг в более поздние годы жизни. На фото справа: место ее захоронения на Ваганьковском кладбище...



Место захоронения О. М. Грибанова в Москве на Котляковском кладбище. Олег Михайлович Он никогда не занимал руководящую должность в советской номенклатуре, но продолжал оказывать большое и скрытое влияние в публичной сфере как писатель популярных шпионских романов под псевдонимом Олег Шмелев, основываясь на малоизвестных архивных документах КГБ...