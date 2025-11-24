Противник перебросил под Волчанск 225-й «полк смерти» для удержания позиций

Оборона ВСУ на Волчанском направлении продолжает проседать, командование противника в срочном порядке перебрасывает дополнительные силы в район Вильчи, на которую российские войска идут от Синельниково. Об этом сообщает канал «Северный ветер».

Командующий Объединенной группировкой сил генерал Драпатый снова тасует подразделения, пытаясь добиться той конфигурации, при которой российские войска будут остановлены. Однако ему мешает ограниченность выбора, у ВСУ с резервами совсем плохо, поэтому некоторые формирования перебрасывают с места на место.



Такая ситуация сейчас складывается на Волчанском направлении, где российские войска наступают как в самом городе, зачищая южные окраины, так и в районе Вильчи, куда штурмовики группировки «Север» выходят со стороны Синельниково. Чтобы спасти ситуацию, генерал перебросил на направление формирования 225-го отдельного штурмового полка и 48-го отдельного разведывательного батальона.


Командование ВСУ экстренно перебрасывает подкрепления для удержания позиций в Волчанске. Отмечена переброска 225-го ОШП и 48-го ОРБ в район н. п. Вильча.


225-й штурмовой полк имеет печальную известность из-за понесенных неоднократно потерь. Его еще неофициально называют «полк смерти». Основу состава составляют бывшие зеки и националисты. Формирование очень часто используют для затыкания дыр в обороне, отсюда и большие потери. Впрочем, набрать «свежего мяса» командование всегда может, из тюрем еще не всех выгребли.
  1. Prapor Звание
    Prapor
    +6
    Сегодня, 07:35
    как лодку назовешь - так и поплывет... , значит мертвый полк получится в итоге...
    1. Пленник Звание
      Пленник
      +3
      Сегодня, 08:04
      "Слово обладает материальной силой". Смерти так смерти. У них некрофилия в крови, даже гимн их "державы"- мечта некрофила. winked
    2. Nikolaevich I Звание
      Nikolaevich I
      0
      Сегодня, 08:55
      Мементо мори ! Моментально в море !
  2. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +5
    Сегодня, 07:36
    Впрочем, набрать «свежего мяса» командование всегда может, из тюрем еще не всех выгребли.

    А помимо тюрем, еще и репатрианты!
    Вот те точно навоюют! laughing
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 07:51
    ❝Его еще неофициально называют «полк смерти». Основу состава составляют бывшие зеки и националисты ❞ —

    — Списали значит уже ...
  4. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +2
    Сегодня, 07:58
    У нас "Бессмертный полк",а у них "полк смерти" укры ,по моему,любят всё что со смертью связанно,у них и гимн про смерть "ще не вмэрла". . . sad
    1. Пауль Зиберт Звание
      Пауль Зиберт
      0
      Сегодня, 08:37
      Цитата: андрей мартов
      У нас "Бессмертный полк",а у них "полк смерти" укры ,по моему,любят всё что со смертью связанно,у них и гимн про смерть "ще не вмэрла". . . sad

      Ага.
      Но понятие "бессмертный" у xoxлов всё же имеется...
      Нэвмэручий.
      Кащей Бессмертный - Чахлик Нэвмэручий.
  5. михаил3 Звание
    михаил3
    -1
    Сегодня, 08:05
    В плен их брать, то есть, совсем не надо. У нас своих зеков сколько хочешь.
  6. НСВ Звание
    НСВ
    0
    Сегодня, 08:09
    Названия то какие... Полк, отделный разведбат....
  7. APASUS Звание
    APASUS
    -1
    Сегодня, 08:14
    По сути должны подлежать 100% зачистке, такие пленные не нужны
  8. Evgeny64 Звание
    Evgeny64
    +1
    Сегодня, 08:33
    Его-же недавно под Покровск перебрасывали, а до этого где-то в Сумской области затыкали прорыв... Или уже новый состав насобирали belay
  9. Светлан Звание
    Светлан
    +2
    Сегодня, 09:01
    По сути, получается, что это такие же люди, что Артемовск (Бахмут) брали. Такие же бойцы, только воюют на другой стороне. И это классический пример Гражданской войны.
    Одни воевали под командованием Пригожина, другие воюют под командованием условного Николы. (Я не знаю их командира, в интернет для этого лезть времени нет.)