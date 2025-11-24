Противник перебросил под Волчанск 225-й «полк смерти» для удержания позиций

Оборона ВСУ на Волчанском направлении продолжает проседать, командование противника в срочном порядке перебрасывает дополнительные силы в район Вильчи, на которую российские войска идут от Синельниково. Об этом сообщает канал «Северный ветер».Командующий Объединенной группировкой сил генерал Драпатый снова тасует подразделения, пытаясь добиться той конфигурации, при которой российские войска будут остановлены. Однако ему мешает ограниченность выбора, у ВСУ с резервами совсем плохо, поэтому некоторые формирования перебрасывают с места на место.Такая ситуация сейчас складывается на Волчанском направлении, где российские войска наступают как в самом городе, зачищая южные окраины, так и в районе Вильчи, куда штурмовики группировки «Север» выходят со стороны Синельниково. Чтобы спасти ситуацию, генерал перебросил на направление формирования 225-го отдельного штурмового полка и 48-го отдельного разведывательного батальона.225-й штурмовой полк имеет печальную известность из-за понесенных неоднократно потерь. Его еще неофициально называют «полк смерти». Основу состава составляют бывшие зеки и националисты. Формирование очень часто используют для затыкания дыр в обороне, отсюда и большие потери. Впрочем, набрать «свежего мяса» командование всегда может, из тюрем еще не всех выгребли.

