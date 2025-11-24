Киев наращивает количество ударов: ПВО отразила массированную атаку БПЛА

Киевский режим снова атаковал российские регионы беспилотниками, наращивая количество ударов. Атаки по-прежнему идут во всех направлениях, но в последние дни Киев чаще атакует южное, включая Крым и побережье Краснодарского края. Причем атаки не прекращаются и в дневное время, накануне, в воскресенье, 23 ноября, российская ПВО сбила над Черным морем и Крымом в общей сложности 34 дрона.

В ночь с воскресенья на понедельник, 24 ноября, средствами ПВО сбито и перехвачено 93 украинских БПЛА самолетного типа. Такие данные предоставило Минобороны. Большая часть беспилотников была сбита над Белгородской областью, всего перехвачено 45 дронов. Вероятней всего, большая часть БПЛА пыталась прорваться в другие регионы, в частности в Воронежскую область, но хорошо сработала ПВО, сбив основную часть. По последствиям сведений пока нет, в Воронежской области сбили 4 дрона, есть повреждения частных домов и автомобилей.



7 беспилотников добралось до Нижегородской области, взрывы гремели над Кстово, работала ПВО. Власти о последствиях не сообщают, аэропорт Нижнего закрывался на вылет и прием самолетов.

Остальные беспилотники пошли в южном направлении. 9 из них было сбито над Краснодарским краем, вторую ночь подряд противник пытался атаковать Анапу и Новороссийск. Местные жители сообщали о взрывах над морем, видимо, ПВО снова перехватывала дроны на подлете. Данных о возможных повреждениях и пострадавших нет. Как сообщают военные, над Черным морем было перехвачено 20 беспилотников, еще 8 сбили над Азовским, Крымский мост не перекрывался.
  1. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +2
    Сегодня, 08:07
    Удивительно где ВСУ берут столько БПЛА, если по докладам наших военных мы постоянно уничтожаем у них заводы и цеха по сборке и хранению этих дронов? Если это поставки от ЕС, надо искать пути их транспортировки.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +5
      Сегодня, 08:25
      Ездят обыкновенные фуры.Возят все,от презервативов до крылатых ракет
      1. ваш вср 66-67 Звание
        ваш вср 66-67
        +2
        Сегодня, 09:07
        Цитата: dmi.pris1
        Ездят обыкновенные фуры

        Вопрос почему ездят? Почему мосты стоят целыми? И еще почему-почему...
        Нам видно этого не понять! request
    2. DBR Звание
      DBR
      0
      Сегодня, 08:44
      Для того чтобы прекратить поставки с Запада боеприпасов , ГСМ ,тяжелого вооружения и в том числе комплектующих для сборки БПЛА неоднократно поднимался вопрос относительно уничтожения стратегических мостов и туннелей на западной границе Украины . Этого было бы достаточно чтобы фронт ВСУ рухнул в течении пары месяцев . Но похоже существует договорняк о запрете ударов по этим объектам .
  2. Егоза Звание
    Егоза
    0
    Сегодня, 08:08
    Доброй охоты ребятам ПВО
  3. Huggi Звание
    Huggi
    +3
    Сегодня, 09:30
    Характерно, что про поражение ГРЭС в Шатуре ни слова, как обычно, замечаем только то, что сбито и где нет данных. Интересно, сколько таких случаев в целом за время войны.
  4. Серик Бур Звание
    Серик Бур
    -1
    Сегодня, 09:37
    Цитата: Huggi
    про поражение ГРЭС в Шатуре ни слова)

    А-уу , уже утро , или ещё не отошел , вчерашние газеты просканируй. lol