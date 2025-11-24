Киев наращивает количество ударов: ПВО отразила массированную атаку БПЛА
Киевский режим снова атаковал российские регионы беспилотниками, наращивая количество ударов. Атаки по-прежнему идут во всех направлениях, но в последние дни Киев чаще атакует южное, включая Крым и побережье Краснодарского края. Причем атаки не прекращаются и в дневное время, накануне, в воскресенье, 23 ноября, российская ПВО сбила над Черным морем и Крымом в общей сложности 34 дрона.
В ночь с воскресенья на понедельник, 24 ноября, средствами ПВО сбито и перехвачено 93 украинских БПЛА самолетного типа. Такие данные предоставило Минобороны. Большая часть беспилотников была сбита над Белгородской областью, всего перехвачено 45 дронов. Вероятней всего, большая часть БПЛА пыталась прорваться в другие регионы, в частности в Воронежскую область, но хорошо сработала ПВО, сбив основную часть. По последствиям сведений пока нет, в Воронежской области сбили 4 дрона, есть повреждения частных домов и автомобилей.
7 беспилотников добралось до Нижегородской области, взрывы гремели над Кстово, работала ПВО. Власти о последствиях не сообщают, аэропорт Нижнего закрывался на вылет и прием самолетов.
Остальные беспилотники пошли в южном направлении. 9 из них было сбито над Краснодарским краем, вторую ночь подряд противник пытался атаковать Анапу и Новороссийск. Местные жители сообщали о взрывах над морем, видимо, ПВО снова перехватывала дроны на подлете. Данных о возможных повреждениях и пострадавших нет. Как сообщают военные, над Черным морем было перехвачено 20 беспилотников, еще 8 сбили над Азовским, Крымский мост не перекрывался.
Информация