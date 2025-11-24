В США утвердили стратегию замены парка C-17 и C-5 новым поколением NGAL
В новой стратегии командования воздушных перевозок США сказано: первые самолеты программы Next Generation Airlift (NGAL) выйдут на боевые задачи примерно в 2040-2041 годах. Идея амбициозная – сделать одну общую платформу, которая постепенно отправит «на пенсию» двух гигантов американской транспортной авиации: C-5M Galaxy и C-17A Globemaster III.
Если все пойдет по плану, и не урежут финансирование, первый прототип NGAL могут собрать уже к 2038-му. Дальше – выход на начальную боеготовность к 2041 году. Логика такая: сначала новая машина начнет вытеснять стареющий парк C-5M, которым отводят место в строю примерно до 2045-го, а потом постепенно придет очередь C-17. Им планируют растянуть ресурс аж до 2075 года.
Проблема в том, что и Galaxy, и Globemaster давно не сходят с конвейера. Последний C-5 выпустили еще в 1980-х, а C-17 – в 2013-м. При этом от них до сих пор требуют работать «на износ». Именно эти машины возили людей и грузы из Афганистана во время эвакуации в 2021 году, а с 2022-го участвуют в переброске вооружений для Украины, и регулярно мелькают в операциях на Ближнем Востоке.
В стратегии AMC прямо говорится: может понадобиться продление сертификации обоих типов и серьезная модернизация. Уже есть вариант глубокой доработки C-17 – вплоть до установки новых двигателей, чтобы уменьшить расход топлива и продлить срок «жизни».
Сам NGAL пока существует скорее как набор требований и эскизов в презентациях, чем как конкретный самолет. В теории не исключены и смелые решения – элементы малозаметности, сокращенный разбег и возможность обойтись без привычных больших аэродромов. В прошлых исследованиях доходило даже до обсуждения тяжелого транспорта с вертикальным взлетом и посадкой.
