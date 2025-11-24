Украинский эксперт нашёл причину отступления ВСУ в Запорожской области

Украинский эксперт нашёл причину отступления ВСУ в Запорожской области

Украинские войска в Днепропетровской и Запорожской областях отступают, не в силах остановить наступление российской армии. Продвижению ВС РФ способствует новая тактика, подходящая для этого направления. Об этом заявил украинский военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

Украинские формирования вынуждены отступать, не в силах закрепиться на открытой местности, все попытки ВСУ упереться и встретить российские войска пресекаются сразу же. Позиции выносятся с помощью беспилотников, после чего вперед уже идет русская штурмовая пехота, которая зачищает оборонительные позиции. По словам эксперта, у ВСУ нет возможности бороться с дронами на открытой местности, поэтому тактика ВС РФ постоянно срабатывает, российские войска ежедневно продвигаются на километр-два.



Дело в том… Дроны провели революцию в военном деле. Противник поменял свою тактику, а мы не нашли способы противодействия тактике ведения боёв с помощью дронов на открытой площадке, то есть на открытой местности.


Впрочем, закрепиться в населенных пунктах, превратив их в мощные опорники, у ВСУ тоже не получается. Как только российские штурмовики упираются в организованную украинскую оборону, то тут же прилетают ФАБы и разбирают ее, вынуждая всушников отступать.

Вот и бегают украинские формирования от одного населенного пункта до другого, пытаясь хоть как-нибудь остановить наступление российских войск.

Поэтому ситуация на всём протяжении линии фронта от Харькова до Запорожья, до излучины Днепра, остаётся стабильно тяжёлой с элементами тактического и оперативно-тактического кризисов.
  1. Пленник Звание
    Пленник
    +1
    Сегодня, 09:08
    И долго искал прежде чем нашел? Этот полковник сбу прямо капитан Очевидность. sad
    1. Алексей_12 Звание
      Алексей_12
      0
      Сегодня, 09:21
      Цитата: Пленник
      Этот полковник сбу прямо капитан Очевидность.

      Хехе.... Осталось только титры показать lol
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 09:37
      Цитата: Пленник
      Этот полковник сбу прямо капитан Очевидность.

      А родился когда то русским.
      1. Пленник Звание
        Пленник
        +1
        Сегодня, 09:45
        Все они родились русскими, только с какой- то непонятной болезнью мозга. sad
        1. Теренин Звание
          Теренин
          +1
          Сегодня, 09:50
          Цитата: Пленник
          Все они родились русскими, только с какой- то непонятной болезнью мозга. sad

          Диагноз - свидомия!
  2. Наган Звание
    Наган
    0
    Сегодня, 09:15
    Плохому танцору хорошо танцевать фаберже мешают.lol
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 09:15
    ❝ Украинские войска в Днепропетровской и Запорожской областях отступают ❞ —

    — «Потому что русские наступают» ...
  4. andrewkor Звание
    andrewkor
    +3
    Сегодня, 09:16
    Мне одному противно читать бандеровского эксперта Олега(!) Старикова(!).Выродок!
    1. Пленник Звание
      Пленник
      0
      Сегодня, 09:19
      Ещё какой. (Информация конечно может и не совсем полезная, но правдивая).
      1. Теренин Звание
        Теренин
        0
        Сегодня, 09:57
        Цитата: andrewkor
        Мне одному противно читать бандеровского эксперта Олега(!)

        В украинской хате просыпается утром мужик и видит перед собой жену, наставившую на него обрез:
        - Петро, ты иностранный шпион!
        - Тю! Сдурела баба!
        - Ты во сне по-русски разговаривал!
  5. Livonetc Звание
    Livonetc
    +1
    Сегодня, 09:18
    Особо ретивые дети бандеры в массе своей выбиты.
    Многие бандеровцы предпочитают отсиживаться в заград отрядах и тцк
    В бой бросают схваченных на улице мужиков.
    Результат очевиден.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Сегодня, 10:01
      Цитата: Livonetc
      Особо ретивые дети бандеры в массе своей выбиты.
      Многие бандеровцы предпочитают отсиживаться в заград отрядах и тцк
      В бой бросают схваченных на улице мужиков.
      Результат очевиден.

      Судя по футбольным матчам укров, ретивых бандеровцев там еще много.
  6. navigator777 Звание
    navigator777
    +1
    Сегодня, 09:30
    Видимо это поняли и в США и спешат пока Россия не поменяла условия сделки.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Сегодня, 10:02
      Цитата: navigator777
      Видимо это поняли и в США и спешат пока Россия не поменяла условия сделки.

      США лишь-бы успеть поделить ресурсы на Украине. Сами укры им до лампочки.
  7. Neo-9947 Звание
    Neo-9947
    +1
    Сегодня, 09:32
    Ай, не говори, эксперд xoxляцкий.
    Так то бы давно Москву взяли, но русские мужики мешают почему то....
    1. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Сегодня, 10:06
      Цитата: Neo-9947
      Ай, не говори, эксперд xoxляцкий.
      Так то бы давно Москву взяли, но русские мужики мешают почему то....

      У этих наимудрейших укро-эксперДов вывод один: «тут трактор нужен».