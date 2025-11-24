Украинский эксперт нашёл причину отступления ВСУ в Запорожской области

Дело в том… Дроны провели революцию в военном деле. Противник поменял свою тактику, а мы не нашли способы противодействия тактике ведения боёв с помощью дронов на открытой площадке, то есть на открытой местности.

Поэтому ситуация на всём протяжении линии фронта от Харькова до Запорожья, до излучины Днепра, остаётся стабильно тяжёлой с элементами тактического и оперативно-тактического кризисов.