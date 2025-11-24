Украинский эксперт нашёл причину отступления ВСУ в Запорожской области
Украинские войска в Днепропетровской и Запорожской областях отступают, не в силах остановить наступление российской армии. Продвижению ВС РФ способствует новая тактика, подходящая для этого направления. Об этом заявил украинский военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков.
Украинские формирования вынуждены отступать, не в силах закрепиться на открытой местности, все попытки ВСУ упереться и встретить российские войска пресекаются сразу же. Позиции выносятся с помощью беспилотников, после чего вперед уже идет русская штурмовая пехота, которая зачищает оборонительные позиции. По словам эксперта, у ВСУ нет возможности бороться с дронами на открытой местности, поэтому тактика ВС РФ постоянно срабатывает, российские войска ежедневно продвигаются на километр-два.
Впрочем, закрепиться в населенных пунктах, превратив их в мощные опорники, у ВСУ тоже не получается. Как только российские штурмовики упираются в организованную украинскую оборону, то тут же прилетают ФАБы и разбирают ее, вынуждая всушников отступать.
Вот и бегают украинские формирования от одного населенного пункта до другого, пытаясь хоть как-нибудь остановить наступление российских войск.
