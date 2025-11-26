Украинский террариум. Как связаны между собой коррупционный скандал и переговоры США-ЕС-Украина
Вы когда-нибудь бывали в большом, хорошо оборудованном зоопарке, уважаемые читатели? Не в зверинце, где животные находятся в тюремном карцере, а в настоящем зоопарке, где им создают почти те же условия, в каких живут их дикие сородичи.
Особенно интересны те группы, в которых семья (прайд) сохраняются лишь до момента взросления потомства или до какой-то экстремальной ситуации, когда группа рассыпается на подгруппы или на отдельные индивиды. Тогда-то и разыгрываются самые интересные события.
На Банковой сейчас как раз такой период. Ситуация экстремальна. Вожак потерял авторитет, и стая в растерянности. При этом интуитивно члены прайда понимают, что после смерти вожака им тоже не поздоровится. А некоторым, возможно, придется погибнуть вслед за вожаком... В такой ситуации главным становится принцип «Спасайся кто может», и кто не может — тоже.
Власть вожака пока не рухнула, она зашаталась, но сохранилась. Но вокруг уже бродят претенденты. Они готовятся, они ждут момента, чтобы напасть и прогнать вожака. И вожак это знает. Главный вопрос для членов стаи сегодня: на чью сторону встать? Остаться сторонним наблюдателем не получится. И ошибиться нельзя…
Смотрю на украинскую политическую элиту... Стая, прайд, группа хищников, которые мечутся из стороны в сторону, пытаясь сделать правильный выбор. Особенно «весело» стало после сегодняшнего заявления Трампа, когда стало понятно, что для Вашингтона Зеленский уже не интересен. Но непонятно, пойдут ли США дальше и свергнут неугодную куклу или в очередной раз «отшлепают ремешком» и простят.
Стабильность, которая ещё вчера подпитывалась мощными долларовыми вливаниями, поставками вооружения и боеприпасов, покупками наёмников в Европе и Латинской Америке, начала рушиться. Ещё вчера мощная государственная машина работала на власть Зеленского. Сегодня на Украине уже звучат призывы противников этого режима…
Внимательно рассматривая эту катавасию внутри украинского политикума, можно заметить, что многие из членов стаи уже определились и сомкнулись в подгруппы по интересам. Предлагаю поближе понаблюдать за этим интересным распадом системы. За тем, как быстро началось «переобувание» политиков.
Как вчерашние патриоты незалежной вдруг вспомнили русский язык и теперь настаивают на том, что он должен стать государственным наряду с мовой. Как ярые коррупционеры вроде Порошенко и К вдруг стали ярыми борцами с коррупцией. Как вдруг резко возросла роль СБУ, теперь напоминающего ГПУ Ежова. Как сложно выкручиваться, когда оказались между жерновами, в глубокой заднице противоречий между США и ЕС…
Украина «под микроскопом»
Я понимаю, что сегодня ещё идет процесс формирования подгрупп, процесс разложения системы власти на Украине. Именно поэтому воздержусь утверждать, «на сколько сторон» сегодня смотрят украинцы, сколько этих самых подгрупп сформировалось.
Начну с тех, кто решил продолжить «дело Зеленского». Это те, кто сейчас в самых вкусных местах у кормушки. Главой этой группы условно можно назвать Ермака. Как ни парадоксально это прозвучит, но Ермак и его команда сохраняют самый мощный властный потенциал.
Они контролируют важнейшие госструктуры, позволяющие проводить не только публичные, через подконтрольные СМИ, но и непубличные и даже силовые, через СБУ, акции в поддержку Зеленского. Они имеют прямой «доступ к телу», следовательно, влияют на решения Зеленского. Они контролируют большинство депутатов Рады. В конце концов, они просто необходимы «самому»!
Каковы минусы этой позиции. О первом я уже упомянул в начале материала. Эта группа сегодня крайне непопулярна на Западе. Европа устала от постоянных «выступлений» Зеленского, от его требований, от его наглости. Отношения с США тоже испортились от «взбрыков» клоуна, от его отказов выполнять волю хозяина. Свалят Зеленского, эта группа уйдет в ту же «пропасть»…
Когда я писал о перспективах возможных выборов, выделил другую группу, тех, кто сегодня в оппозиции к Зеленскому, но достаточно интересен Западу как продолжатели «дела Зеленского». Тогда я предположил, что лидером этой группы может стать Залужный. Однако события последних дней показали, что Залужный предпочитает проверенную опору — армейских командиров.
Но группа-то существует. Но теперь, если Запад не решил «забыть» доказательства коррупции, во главе этой группы может стать Умеров. Уж как-то очень вовремя его вывели из-под удара. Правда, пока я не считаю эту группу перспективной. Да и скандал с казнокрадством «забывают» усиленно. Уводят внимание общества от темы, заменяя её темой возможных переговоров России и Украины о мире…
Возникает вопрос о военных. Точнее так, о силовиках и военных. Неужели они в стороне? Нет, посмотрите на активность Буданова, да и на Залужного. При внешней лояльности к Зеленскому, они реально представляют опасность для Киева. Но тут речь не идет о какой-то новой политической власти, о каких-то изменениях. Да и нет у этой группы ничего, кроме репутации более или менее успешных командиров.
Более того, эта группа, хотя и опасна лично для Зеленского, но прекрасно понимает, к чему может привести военный переворот. Ранее я писал о том, к чему может привести путч военных. Гуляй-поле и свой «батька Махно» в каждом гарнизоне. Цель этой группы более приземлена. Перехватить денежные потоки и выбросить тех, кто «сидит на них» сейчас.
Есть и ещё одна группа, которая находится частично вне Украины. Когда в предыдущем материале я писал об олигархах, в комментариях появились мнения о том, что их на Украине просто не осталось. Да ну? Если олигарх выехал с территории страны, но продолжает владеть каким-то имуществом и влиять через своих людей на политические решения, он не олигарх?
Тогда откуда в Раде появились группы, проталкивающие законы явно в интересах каких-то групп? Не лоббизм ли это? Тогда почему в Европе и США существуют такие группы политиков и депутатов, которые даже не скрывают свою поддержку каких-то олигархов?
Эта группа, как я понимаю, совсем не желает участвовать в политической возне. Зачем? Когда можно просто купить выигравшего. Тут интерес тот же самый, что был и до событий 2014 года. Сохранить свое, а лучше приумножить, заморозить конфликт, чтобы не потерять «деловые связи», евроинтеграция как средство сохранения капиталов, ну и уменьшение влияния мощного американского бизнеса на Украину.
Предвидя очередные возражения, скажу: посмотрите на европейских бизнесменов. Их бизнес погибает. Они вынуждены закрывать заводы, закрывать банки и другие предприятия, чтобы открыть их в тех же США. Но если это хоть как-то сохраняет бизнес европейцев из-за имеющейся «подушки безопасности», украинским олигархам это просто смерть. Европейские и украинские бизнесмены объединились перед опасностью со стороны американцев…
США и Европа выступают за окончание войны?..
Выше я чуть коснулся темы переговоров. Между тем, коррупционный скандал и предложения США достаточно сильно связаны между собой. Те, кто считают, что Зеленский в очередной раз выкрутился, глубоко ошибаются. «Могилку» для него копают и сегодня. Для этого достаточно посмотреть новости из США… Зеленского не трогают пока просто потому, что он должен подписать всё, что требуют США.
Что сегодня делает Зеленский? В принципе, то же, что и всегда в ситуациях, когда задница подгорает. Он «тянет резину» в надежде, что Европа поможет как-то «уломать» Трампа. Несколько раз эта карта сыграла. Причем достаточно эффективно. Игра серьезная, но опасная. Как блеф в покере.
Те группы, о которых я рассказал выше, не спят. Они действуют. Без шума, без каких-то пиар-акций. Они выживают, они защищаются. Проще говоря, в стране нарастает кризис политических институтов. Народ теряет доверие к власти. Следовательно, возрастают негативные явления. Все эти перестрелки с ОМОНом, выступления против местных руководителей, события на фронте и прочее.
Я не утверждаю, что режим Зеленского завтра рухнет. Но стабильность этого режима сегодня не гарантирована. Любой катаклизм, будь то прорыв фронта, наступление русской армии или коррупционный скандал, крах отопительной системы городов, отключение электричества и прочее, может стать фатальным.
На самом деле, решение по Украине никак не связано с Украиной. Именно так. Участие украинской делегации в переговорах всего лишь фарс, «видос» для обывателей. Сейчас мы наблюдаем прямой конфликт между США и ЕС. Американский президент идет по давно проторенной дорожке. Перемирие «при условиях», остановить кровопролитие, выполнив некоторые условия с обеих сторон. К чему это приводит, мы видим на примере Сектора Газа.
Европейские политики, прекрасно понимая, что остановка войны будет означать их политическую смерть, требуют недопущения стратегического поражения Киева. Но тут есть нюансы. Если у Трампа все пункты конкретны, по всем пунктам можно разговаривать, то у европейцев вообще нет какого-то единого плана. Лозунги, пожелания, какие-то бредовые мечты, не основанные ни на чем, и всё.
Думаю, на переговорах у Европы все-таки получится «заболтать» американцев. Точнее, американцы сделают вид, что у европейцев это получилось. Вашингтону некуда торопиться. Время играет на США. Для Трампа Украина не критична. Есть Венесуэла, есть внутренние проблемы, есть Китай... Так что, скорее всего, американцы дадут европейским козликам порезвиться этой зимой. Чтобы эффект был нагляднее.
Что в сухом остатке
Интересная ситуация! Украина погружается в системный кризис. Коррупционный скандал развивается. ВСУ отступают, в войсках брожение. Армия деморализована. «Партнеры» перегрызлись между собой и ведут свою игру, где Украина — никто. Зеленский в положении «раскоряка». Зеленский не может сказать «нет» или «да» американцам. Как не может сказать это и европейцам.
Есть ли компромисс? Увы. Выжить Киев может лишь в случае какого-то договора между США и ЕС. При этом Россия будет освобождать все новые и новые населенные пункты, ухудшая условия для будущего перемирия.
Из любой, даже самой сложной, ситуации есть как минимум три выхода. Ты можешь принять решение что-то сделать, можешь принять решение ничего не делать, а можешь решить не принимать никакого решения. Пока что Зеленский занимает последнюю позицию.
Когда-то давно один умный человек сказал умную фразу, которая врезалась в мозг на всю жизнь. «Положись на Бога. Он приготовит для тебя правильный путь. Но идти или не идти по этому пути — решать тебе». Жаль, что украинскому «вроде президенту» не попался в жизни такой человек...
Информация