США фактически согласовали план с Украиной, но пару вопросов решить не удалось

США фактически согласовали позиции с Украиной в рамках плана по урегулированию конфликта, но по ряду вопросов так и не получилось договориться. Об этом сообщает украинская пресса со ссылкой на источники в делегации.

Судя по всему, переговоры в Женеве между США и Украиной завершены, госсекретарь Марко Рубио уже покинул Швейцарию. Или они продолжатся с участием других членов американской делегации. Однако, как утверждают украинские медиа, основные вопросы уже решены, а по которым не удалось договориться, вынесены на более высокий уровень.



В общем, украинская делегация не смогла продавить американцев по двум основным вопросам: отказ от вывода украинской армии с территории Донбасса и вступление Украины в НАТО. США настаивают на выводе и ставят крест на членстве Украины в НАТО. Теперь эти вопросы должен решить Зеленский на переговорах с Трампом, которые состоятся на этой или следующей неделе.

По имеющимся данным, вопрос вывода ВСУ с территории Донбасса был самым спорным, украинская делегация долго упиралась, а Умеров даже сломал ручку.

В то же время удалось «откорректировать» спорные вопросы по численности ВСУ, обмену пленными и заключенными, принадлежности ЗАЭС. В какую сторону — не сообщается. Впрочем, это всё только проект плана, с которым США поедут договариваться с Россией. А там разговор будет совсем другой.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 09:38
    ❝ Украинская делегация долго упиралась, а Умеров даже сломал ручку ❞ —

    — Но ему дали другую, и он пописал всё, что требовалось ...
    1. красноярск Звание
      красноярск
      +1
      Сегодня, 09:53
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов

      — Но ему дали другую, и он пописал всё, что требовалось ...

      Боюсь, что то, что "подписал" Умеров, и меня и Вас сильно разочарует.
      1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
        Владимир Владимирович Воронцов
        0
        Сегодня, 09:58
        ❝ Боюсь, что то, что "подписал" Умеров, и меня и Вас сильно разочарует ❞ —
        1. красноярск Звание
          красноярск
          +2
          Сегодня, 10:10
          Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
          ❝ Боюсь, что то, что "подписал" Умеров, и меня и Вас сильно разочарует ❞ —

          Ну, на это я давно положил. Главное, что скажет Кремль? Пользуюсь слухами, - в Москву едут матрасные генералы, для встречи с самым главным. Для того, чтобы его уговорить, ибо Лавров сильно жесткий и его уговорить не получилось. Надеются, что "самый главный" будет по-мягче, по-демократичней, поэтому есть надежда его уговорить. Такие вот разговорчики идут.
      2. Uma Palata Звание
        Uma Palata
        +1
        Сегодня, 10:14
        Цитата: красноярск
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов

        — Но ему дали другую, и он пописал всё, что требовалось ...

        Боюсь, что то, что "подписал" Умеров, и меня и Вас сильно разочарует.

        Он женится на начальнике французов? Брачный договор подписал?
        Да, сильно можно разочароваться, мы за крепкие семьи, без вот таких прыжков.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 09:39
    А кто остался во главе американской делегации ," первый лейтенант- матершинник"?Может надо включить пункт" все украинские счета " переводятся в американские банки( не стеклянные банки)."
  3. Tagan Звание
    Tagan
    +5
    Сегодня, 09:57
    а Умеров даже сломал ручку.

    Ему бы ещё ножку сломать и головку открутить.
  4. Sector2 Звание
    Sector2
    +4
    Сегодня, 09:58
    Украинские боевики должны уйти в западную часть Львовской области. Одесса - российская территория. Другие регионы - российские.

    Мое мнение как американца.
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 10:01
      ❝ Украинские боевики должны ❞ —
    2. Смею_заметить_ Звание
      Смею_заметить_
      +2
      Сегодня, 10:03
      "Украинские боевики" должны остаться. Дома.
      В украинском чернозёме.
      1. Sector2 Звание
        Sector2
        0
        Сегодня, 10:18
        Мы согласны, что они остаются в украинском черноземе.
    3. dimon642 Звание
      dimon642
      0
      Сегодня, 10:27
      Никто нам Одессу не отдаст. А освободить , паровоз ушел .
      1. Sector2 Звание
        Sector2
        0
        Сегодня, 10:31
        Да, никто не отличается щедростью. Вы должны твердо заявить об этом.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 09:59
    А на этом фото ,что показывает Рубио руками .Почему не улыбается Ермак ?
  6. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +5
    Сегодня, 10:00
    Стесняюсь спросить...
    А кого интересует, о чём они там "договорились"?!
    Я не помню, чтобы США воевали с т.н. бывш. "украиной" (тм)... Или я опять пропустил всё самое интересное? belay Это - во-первых.
    Во-вторых: США выступать в роли посредника НЕ МОГУТ, т.к. именно США - развязали и непосредственно участвуют в этой войне против России.
    В-третьих: ни один их пунктов этого "плана" НЕ УСТРАНЯЕТ главной причины войны (изменения проекта "Украина - это антиРоссия") и не приводит к достижению целей СВО.
    Поэтому... вам всем, господа, нужно на китайскую гору! Срочно!
    Пока не настал день массового убийства индеек.
  7. HAM Звание
    HAM
    +2
    Сегодня, 10:04
    Теперь Зеля помчится с слёзными просьбами к Трампу,возьмёт в помощь еврочиновников....дожмут Рыжего.Как обычно,Трамп сдаст назад...он герой только языком.
    Да и "согласование",похоже,произошло в одну сторону-в сторону краины,иначе его бы не было вообще...
    Самые главные пункты,из за чего произошла СВО-опущены.Это всё хотелки Трампа,а не реальная работа...
    П.С. да,"Томагавки" для краины уже обещаны.......лицемеры.
    1. Смею_заметить_ Звание
      Смею_заметить_
      +2
      Сегодня, 10:07
      Эта малява не приведёт никого к "длительному и устойчивому миру".
      Поэтому это - ПУСТОЕ.
  8. Uma Palata Звание
    Uma Palata
    +1
    Сегодня, 10:10
    Кому этот персонаж ручку сломал, Урсуле ..?
    Пытал?!
  9. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 10:11
    Впрочем, это всё только проект плана, с которым США поедут договариваться с Россией.

    По уму то надо сначала с нами о чем то договориться, а уж потом с Украиной согласовывать.
    1. ОлегEKB Звание
      ОлегEKB
      0
      Сегодня, 10:21
      по уму, США является стороной конфликта и нам не о чем с ними договариваться по Украине
      пусть сначала прекращают поставки и финансирование войны и то будет сложно, потому что у них есть свои прокси в Европе
      Но таковы реалии сегодняшнего мира, скорее всего с америкосами идет обсуждение мирового порядка
  10. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    0
    Сегодня, 10:35
    Рубио мог бы говорить напрямую с зеленским, ибо невелика та птица, но по предыдущему опыту видимо знает, что с хрипатым психопатом даже просто адекватно поговорить невозможно.