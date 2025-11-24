Чтобы обойти российские средства РЭБ, ВСУ расширяют диапазон частот дронов
Действующие на передовой специалисты радиоэлектронной борьбы ВС России успешно противодействуют беспилотникам противника. Чтобы обойти российские средства РЭБ, ВСУ расширяют диапазон частот дронов.
Об этом агентству ТАСС рассказал военнослужащий с позывным Адвокат, который является специалистом РЭБ.
Боец сообщил, что теперь операторы беспилотников ВСУ стали пользоваться для управления и связи более высокими частотами.
Он рассказал следующее:
По словам Адвоката, специалисты радиоэлектронной борьбы тщательно исследуют технические характеристики вражеской техники, передавая полученные данные вышестоящему командованию. Чтобы эффективно бороться с модернизированными БПЛА противника, они осуществляют перенастройку оборудования.
Не сидит на месте и противник, совершенствуя свои беспилотные системы. Российский военный рассказывает о вражеских инновациях:
ВС России действуют на опережение. В их арсенале уже появились средства РЭБ, работающие в широком частотном диапазоне. К примеру, недавно такую технику, способную обнаруживать и подавлять FPV-дроны и другие БПЛА противника, предоставило нашим бойцам одно из предприятий госкорпорации «Ростех». Это система РЭБ «Серп-ВС13Д», способная работать в широком диапазоне частот.
Информация