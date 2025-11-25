25 ноября в России отмечается день российского военного миротворца
25 ноября в России отмечают день российского военного миротворца. Праздник «молодой» – его учредили указом Президента РФ в 2016 году. Однако его корни уходят в 1973-й, когда советские офицеры впервые вошли в состав миротворческой миссии ООН на Ближнем Востоке. С этого момента участие российских военных в подобных операциях стало не разовой акцией, а важной частью внешней политики страны.
25 ноября командиры вручают награды отличившимся военнослужащим. На телевидении выходят специальные репортажи о российских миротворцах, где рассказывают о миссиях последних лет.
Миротворцы работают, когда обычная дипломатия бессильна. Их вызывают туда, где стороны уже дошли до точки кипения. Где нужно контролировать линии разграничения, следить за перемирием, защищать мирных жителей, разбирать завалы гуманитарных кризисов. Со временем миссии стали сложнее: кроме военных появились полицейские подразделения, инженеры, медики.
Миротворческий контингент принимает участие в миссиях в качестве посредников при переговорах, вместе с местной полицией охраняют правопорядок и оказывают гуманитарную помощь населению.
Россия унаследовала миротворческую линию от СССР. За последние десятилетия российские миротворцы побывали в Боснии и Герцеговине, Косово, Южной Осетии, Абхазии, Приднестровье, Таджикистане, Судане, Сьерра-Леоне, ЦАР, Либерии, Анголе, Нагорном Карабахе. Где-то в составе миссий ООН, где-то под эгидой СНГ или ОДКБ. Если учитывать военных наблюдателей – тех, кто не носит оружие, но обеспечивает работу международных механизмов поддержания мира – география ещё шире.
Сейчас подготовка миротворцев – отдельное и важное направление. За неё отвечает 15-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада Центрального военного округа.
Бойцы учат иностранные языки, осваивают работу в многонациональных штабах, учатся взаимодействовать с гуманитарными организациями. Решения о вводе миротворческого контингента принимает Президент РФ при одобрении Совета Федерации.
Обычно в состав миротворческих групп набираются контрактники после особого обучения. Однако в 2023 году законодатели озвучили предложение набирать в миротворцы в том числе солдат-срочников.
Информация