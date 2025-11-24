США проигнорировали план ЕС, но пообещали Европе и НАТО безопасность

1 832 11
США проигнорировали план ЕС, но пообещали Европе и НАТО безопасность

Соединенные Штаты пообещали учесть вопрос безопасности стран Евросоюза и включить его в любой вариант итогового мирного соглашения по Украине. Об этом пишет европейская пресса.

США полностью проигнорировали разработанный европейскими странами план урегулирования, на переговорах с украинской делегацией рассматривался исключительно американский вариант плана. Возможно, что проконсультировавшись со своими европейскими союзниками до встречи с США, украинцы попытались впихнуть в план что-то из предложений Европы, но, судя по заявлениям Рубио, ничего у них не получилось.



Однако госсекретарь США Марко Рубио лично пообещал ЕС и НАТО включить в соглашение пункт об обеспечении их безопасности. По его словам, этот вопрос будет отражен в любом варианте соглашения.

Европа и Киев полагают, что их позиции на переговорах в Женеве укрепились.


Ранее сообщалось, что Евросоюз разработал собственный план урегулирования конфликта на Украине, предлагая его вместо американского. Документ состоял из 24 пунктов, которые игнорировали требования России, но полностью поддерживали Украину. Возникало такое ощущение, что Европа выиграла войну у России и диктует свои условия. С самого начала было ясно, что никто этот план не примет, его даже не стали рассматривать.
11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 10:09
    США полностью проигнорировали разработанный европейскими странами план урегулирования, на переговорах с украинской делегацией рассматривался исключительно американский вариант плана

    А в предыдущей статье написано, что принят европейский план, за исключением 2х пунктов
    1. HAM Звание
      HAM
      +2
      Сегодня, 10:14
      Там есть сноска,что ЭТО утверждают КРАИНСКИЕ медиа...в этом то и вся разница.
    2. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 10:18
      Цитата: BAI
      США полностью проигнорировали разработанный европейскими странами план урегулирования, на переговорах с украинской делегацией рассматривался исключительно американский вариант плана

      А в предыдущей статье написано, что принят европейский план, за исключением 2х пунктов

      Это выглядит, как Россию без России «женили» в Женеве winked
    3. Silver99 Звание
      Silver99
      +1
      Сегодня, 10:20
      Только и слышишь про "план Трампа", а у нас что США главные мировые решала ? По мне так позорно ядерной Державе Россия впутывать кого-то в решении своих вопросов, что-то не припомню что мы за США решали их проблемы. Проидет время и я не хочу услышать от руководства России "нас обманули"
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +1
        Сегодня, 10:23
        Цитата: Silver99
        Только и слышишь про "план Трампа", а у нас что США главные мировые решала ? По мне так позорно ядерной Державе Россия впутывать кого-то в решении своих вопросов, что-то не припомню что мы за США решали их проблемы. Проидет время и я не хочу услышать от руководства России "нас обманули"

        Так Ермак ваще ляпнул
        Окончательные решения по этому рамочному документу будут принимать президенты Украины и Соединенных Штатов

        – подчеркнул глава офиса Зеленского.
        fool
        1. Silver99 Звание
          Silver99
          0
          Сегодня, 10:27
          В этом плане должен быть всего один !!! пункт, ...... США убирают ВСЕ свои военные базы ото всюду ... будет тишина и все войны прекратятся.
          1. роман66 Звание
            роман66
            0
            Сегодня, 10:32
            А жить-то им на что? Базы и есть обеспечение доллара
          2. SUKRAM Звание
            SUKRAM
            0
            Сегодня, 10:33
            never a truer word spoken,
            some people are on the ball
            unfortunately, most of the europeans are not
          3. Теренин Звание
            Теренин
            0
            Сегодня, 10:34
            Цитата: Silver99
            В этом плане должен быть всего один !!! пункт, ...... США убирают ВСЕ свои военные базы ото всюду ... будет тишина и все войны прекратятся.

            Ага, и США сразу же начнут погашать свой триллионный долг, начнут пользоваться своими законсервированными скважинами нефти и газа...
            Да они полмира разнесут, чтобы такого не допустить.
  2. Tagan Звание
    Tagan
    0
    Сегодня, 10:14
    США проигнорировали план ЕС, но пообещали Европе и НАТО безопасность
    Соединенные Штаты пообещали учесть вопрос безопасности стран Евросоюза и включить его в любой вариант итогового мирного соглашения по Украине.

    Для европейцев и такой расклад был бы благом, пока они сами не довели ситуацию до того, когда по ним придётся вкотяшить без вариантов.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 10:22
    У Европы - альтернативная история,альтернативные духовные ценности,альтернативные реалии, альтернативная линия ЛБС на Украине и альтернативный мирный план по Украине.
    NYT верна себе , уже немного подкорректировала альтернативщину Европы. Весьма занятно выглядит.В Англии - они вчера пока победили.Ждём когда у них наступит " утреннее похмелье".