Соединенные Штаты пообещали учесть вопрос безопасности стран Евросоюза и включить его в любой вариант итогового мирного соглашения по Украине. Об этом пишет европейская пресса.США полностью проигнорировали разработанный европейскими странами план урегулирования, на переговорах с украинской делегацией рассматривался исключительно американский вариант плана. Возможно, что проконсультировавшись со своими европейскими союзниками до встречи с США, украинцы попытались впихнуть в план что-то из предложений Европы, но, судя по заявлениям Рубио, ничего у них не получилось.Однако госсекретарь США Марко Рубио лично пообещал ЕС и НАТО включить в соглашение пункт об обеспечении их безопасности. По его словам, этот вопрос будет отражен в любом варианте соглашения.Ранее сообщалось, что Евросоюз разработал собственный план урегулирования конфликта на Украине, предлагая его вместо американского. Документ состоял из 24 пунктов, которые игнорировали требования России, но полностью поддерживали Украину. Возникало такое ощущение, что Европа выиграла войну у России и диктует свои условия. С самого начала было ясно, что никто этот план не примет, его даже не стали рассматривать.

Европа и Киев полагают, что их позиции на переговорах в Женеве укрепились.

