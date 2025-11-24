Два украинских диверсанта нейтрализованы при подготовке теракта на Алтае

293 2
Два украинских диверсанта нейтрализованы при подготовке теракта на Алтае

Российские силовики нейтрализовали двух диверсантов при попытке совершения теракта на железной дороге в Алтайском крае. Как сообщили в ЦОС, местные жители были завербованы одной из спецслужб Украины.

В Алтайском крае двое местных жителей, действуя по заданию украинского куратора, планировали пустить под откос состав на одном из участков железной дороги с интенсивным графиком движения пассажирских и грузовых поездов. Проведя разведку и определившись с местом, диверсанты попытались установить на рельсы так называемое «сбрасывающее устройство», применяемое железнодорожниками в экстренных случаях.



В этот момент их попытались задержать, но диверсанты открыли огонь по сотрудникам ФСБ и ответным огнем были ликвидированы.


Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Алтайского края пресечена попытка диверсии на железной дороге, которая планировалась членами запрещенной в РФ террористической организации при координации спецслужб Украины. При задержании они оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы в результате ответного огня.


Как заявили в ФСБ, диверсанты оказались местными жителями, завербованными украинскими спецслужбами через запрещенную в России террористическую организацию. Вербовка осуществлялась через Telegram. Возбуждено уголовное дело, ведутся следственные и оперативные мероприятия.

2 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 10:31
    Стесняюсь спросить...
    Какие же они "украинские диверсанты"?!..
    На Алтае-то...
    Это наши граждане - ПРЕДАТЕЛИ.
    Одно хорошо: высшая мера была применена за дело!
  2. smel Звание
    smel
    0
    Сегодня, 10:32
    Печалит, что такое количество тупиц и негодяев в моей стране. А предателей не жаль.