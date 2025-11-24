Два украинских диверсанта нейтрализованы при подготовке теракта на Алтае
Российские силовики нейтрализовали двух диверсантов при попытке совершения теракта на железной дороге в Алтайском крае. Как сообщили в ЦОС, местные жители были завербованы одной из спецслужб Украины.
В Алтайском крае двое местных жителей, действуя по заданию украинского куратора, планировали пустить под откос состав на одном из участков железной дороги с интенсивным графиком движения пассажирских и грузовых поездов. Проведя разведку и определившись с местом, диверсанты попытались установить на рельсы так называемое «сбрасывающее устройство», применяемое железнодорожниками в экстренных случаях.
В этот момент их попытались задержать, но диверсанты открыли огонь по сотрудникам ФСБ и ответным огнем были ликвидированы.
Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Алтайского края пресечена попытка диверсии на железной дороге, которая планировалась членами запрещенной в РФ террористической организации при координации спецслужб Украины. При задержании они оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы в результате ответного огня.
Как заявили в ФСБ, диверсанты оказались местными жителями, завербованными украинскими спецслужбами через запрещенную в России террористическую организацию. Вербовка осуществлялась через Telegram. Возбуждено уголовное дело, ведутся следственные и оперативные мероприятия.
