Британская пресса: Европа не смогла подготовить ВСУ к реальным боевым действиям
Программы подготовки ВСУ, организованные Великобританией и другими странами Европы, не смогли подготовить украинских военнослужащих к участию в реальных боевых действиях.
В журнале британских сухопутных войск The British Army Review опубликована статья, автор которой, профессор Александр Хилл, отмечает, что после подготовки в Европе солдаты украинской армии оказываются абсолютно не готовыми к условиям, с которыми им впоследствии приходится сталкиваться на поле боя. Автор статьи сетует, что подобные провалы, несомненно, способствуют дальнейшему снижению «явного уважения к британской армии» и негативно сказываются на ее репутации.
Кроме того, Хилл констатирует, что на фоне активной поддержки Лондоном ВСУ уважение к британским военным традициям, сохранявшееся, в частности, в советский период, в настоящее подвергается серьезному пересмотру в России. На Украине же, в свою очередь, разочарованы уровнем подготовки своих военнослужащих в, казалось бы, одной из самых передовых армий НАТО.
Между тем сдавшиеся в плен украинские боевики нередко жалуются, что подготовка ВСУ в Великобритании явно недостаточна для участия в боестолкновениях и ограничивается рытьем окопов, поездками на полигон и бегом.
Ранее сообщалось, что, по словам военнослужащих ВСУ, проходивших подготовку в Польше, армия этой страны по уровню своей подготовки отстает более чем на десятилетие и совершенно не готова к реалиям современной войны.
Информация