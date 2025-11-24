Военные США скептически оценили перспективы ВСУ удержать Донбасс
Побывавшие в Киеве высокопоставленные американские военные скептически отнеслись к дальнейшим перспективам украинской армии в конфликте с Россией. Об этом сообщает украинская пресса.
Посетившая Киев на прошлой неделе американская делегация, возглавляемая министром Сухопутных войск (Армии) Дэном Дрисколлом, не только привезла на Украину проект мирного плана, но и оценила перспективы Киева в конфликте. Входившие в делегацию военные на месте ознакомились с ситуацией, побеседовали с военнослужащими ВСУ и пришли к выводу: перспектив у украинцев практически нет, следующие месяцы станут для ВСУ критическими.
На встрече с украинским руководством была доведена информация о том, ситуация складывается не в пользу украинской армии, российские войска выбьют ВСУ с территории Донбасса в любом случае. При самых хороших раскладах для Киева на это может уйти год, а если США прикроют передачу разведданных, то намного быстрее.
Они считают, что следующие месяцы для нас будут критическими и что через 12 месяцев мы все равно потеряем Донецкую область. А если они нам все обрежут — это может произойти еще быстрее.
Как предполагают эксперты, американцы ездили специально оценить перспективы удержания ВСУ именно Донбасса, чтобы было чем аргументировать вывод украинских войск с этой территории в рамках соглашения с Россией. Ведь это один из основных пунктов российских требований.
