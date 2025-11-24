Военные США скептически оценили перспективы ВСУ удержать Донбасс

Побывавшие в Киеве высокопоставленные американские военные скептически отнеслись к дальнейшим перспективам украинской армии в конфликте с Россией. Об этом сообщает украинская пресса.

Посетившая Киев на прошлой неделе американская делегация, возглавляемая министром Сухопутных войск (Армии) Дэном Дрисколлом, не только привезла на Украину проект мирного плана, но и оценила перспективы Киева в конфликте. Входившие в делегацию военные на месте ознакомились с ситуацией, побеседовали с военнослужащими ВСУ и пришли к выводу: перспектив у украинцев практически нет, следующие месяцы станут для ВСУ критическими.



На встрече с украинским руководством была доведена информация о том, ситуация складывается не в пользу украинской армии, российские войска выбьют ВСУ с территории Донбасса в любом случае. При самых хороших раскладах для Киева на это может уйти год, а если США прикроют передачу разведданных, то намного быстрее.

Они считают, что следующие месяцы для нас будут критическими и что через 12 месяцев мы все равно потеряем Донецкую область. А если они нам все обрежут — это может произойти еще быстрее.


Как предполагают эксперты, американцы ездили специально оценить перспективы удержания ВСУ именно Донбасса, чтобы было чем аргументировать вывод украинских войск с этой территории в рамках соглашения с Россией. Ведь это один из основных пунктов российских требований.
  1. Livonetc Звание
    Livonetc
    +1
    Сегодня, 11:08
    Война это всегда про территории.
    Быстрее или дольше.
    А чем больше скачущих, тем или иным образом, убудут с территорий бывшей УССР тем лучше.
  2. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +2
    Сегодня, 11:20
    Побывавшие в Киеве высокопоставленные американские военные скептически отнеслись к дальнейшим перспективам украинской армии в конфликте с Россией.

    Это конечно замечательно, только вот мне, да думаю и всем правильным гражданам РФ, мирный план американцев мягко говоря вообще не нравится.
  3. Обычный Звание
    Обычный
    +6
    Сегодня, 11:24
    Вообще конечно это сюр. Страна которая все это инициировала, теперь выступает в роли третейского судьи.
    Если проанализировать ход событий то в принципе все на поверхности лежит. Штаты всегда мечтали о том чтобы ослабить нашу страну, но при этом не втянуться самим в ядерное противостояние. Для этого им всего лишь нужно было создать особые условия, где могла бы начаться опосредованная война без их прямого участия. Бесноватая урина как никто лучше подходила на эту роль. Дальше чтобы активировать свой план начались страшилки и угрозы расширения НАТО на восток. Они прекрасно понимали, что угроза для нашей страны рано или поздно сработает как триггер и эта опосредованная война начнется. Если разобраться, то 404 не нужна на самом деле в НАТО. Потому что страна вороватая, неуправляемая и плохо прогнозируемая. Зачем иметь такого члена в альянсе, из-за которого может по глупости развязаться третья мировая? А вот иметь урину в качестве пугало, другое дело. В итоге штаты в выигрыше остались. Прокси война идет, сами штаты ничем не рискуют, быть напрямую втянутыми не боятся, оружие продают и знают куда оно пойдет, разведданными делятся, конфликт продолжается и при этом, внаглую, позиционируют себя миротворцами.
    Скажу возможно непопулярную идею, но их план сработал на все 100%. Одного не пойму, вот уже имея на руках все карты и понимая откуда ноги растут у этого конфликта, почему мы вообще, пусть даже теоретически и напоказ даем возможность им выглядеть миротворцами? Ведь еще до вступления Трампа в должность президента сша мы не скрывали что америка является врагом России и стороной конфликта пусть и опосредованно. Что экзистенциально изменилось то? Да ничего. Если кто-то скажет что так надо или - это дипломатия, отвечу: нет, так не надо, надо все называть своими именами. Мир должен четко понимать кто бенефициар этой войны. Дураку понятно, что без помощи в первую очередь штатов, рагуляндия никогда сама не пошла бы на такой шаг. Зачем скромно опускать взгляд в пол и делать вид, что это не так? А сейчас мы наблюдаем на все эти всевозможные встречи, обсуждения каких-то планов ,якобы мирных, зачем? Мне стыдно все это наблюдать и читать как третьи страны решают как и на каких условиях должно все закончиться. Какая-то клика уродцев из евросоюза, баба гинеколог, решает как быть огромной державе России. Чертов стыд. Пассивный передаст, гинеколог и отпрыски своих фашистских предков, собираются и что-то там составляют. Хрипатый карлик уже давно должен был бы лежать на участке номер три под сиреневым кустом и кормить червей, вместо этого он почему-то получает в самом начале СВО гарантии физической неприкосновенности. Я не понимаю. Я черт возьми нихрена не понимаю что происходит.
    1. Сергей Киракосян Звание
      Сергей Киракосян
      0
      Сегодня, 12:08
      Это бизнес. Ничего личного...