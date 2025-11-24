FT: европейские лидеры готовятся к отказу США от военной помощи Украине

Европейские лидеры готовятся к отказу США от военной помощи Украине. По их мнению, в ближайшем будущем она может быть прекращена.

Об этом сообщает британская газета The Financial Times (FT), ссылаясь на высокопоставленных должностных лиц ЕС.

Один из них заявил:

Это сценарий, к которому мы, очевидно, готовимся.

Собеседники издания опасаются такого развития событий, которое очень вероятно из-за того, что усилия Вашингтона по урегулированию украинского конфликта не дают заметных результатов. Поэтому многие европейские политики уверены в неизбежности отказа США от дальнейшего участия в данном процессе. Они считают, что в итоге глава киевского режима и его ближайшее окружение могут оказаться в крайне сложном положении.

Ранее Вашингтон коренным образом изменил систему поступления американской военной помощи для ВСУ. Согласно новой схеме, поставки вооружений Украине из США оплачивают европейские члены НАТО и Канада. Американцы просто продают оружие странам ЕС, а те отправляют его Киеву с наценкой 10 процентов, чтобы возместить логистические издержки.

О новой схеме с одобрением отозвался президент США Дональд Трамп. По его словам, Соединенные Штаты перестали терять деньги из-за помощи Украине, начав вместо этого их зарабатывать.

Вчера в Женеве состоялась встреча американской и украинской делегаций. Ее участники значительно изменили первоначальный план США по мирному урегулированию, состоявший из 28 пунктов. В новой редакции проект получил одобрение Киева.
  1. Mishka78 Звание
    Mishka78
    +1
    Сегодня, 11:14
    Почему амеры перестанут продавать оружие? Им это выгодно. Разведданные они в рамках НАТО предоставляют тем же бриташкам, что помешает бриташкам делиться данными с Украиной?
    Короче, пока это скорее пугалки для укропостана, дабы сподвигнуть их на уступки.
    1. General Failure Звание
      General Failure
      +2
      Сегодня, 11:22
      Почему амеры перестанут продавать оружие

      А кто вам сказал, что перестанут ПРОДАВАТЬ? Не перестанут, конечно.
      Речь идет о ПОМОЩИ. Бездвоздмедно, то есть в кrедит.
  2. Алексей_12 Звание
    Алексей_12
    +1
    Сегодня, 11:15
    Вчера в Женеве состоялась встреча американской и украинской делегаций

    Пришли, мол-де, монголо-татары на Руси и говорят: – Сдавайтесь, русские, нас орда. Вышел славный богатырь и молвит в ответ: – А нас рать! (с)
    В новой редакции проект получил одобрение Киева.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 11:17
    В любом случае за или отказ Трампом от помощи Украине ,европейцам придётся платить так ненавистному ими Трампу.В любом случае.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 11:24
      Цитата: tralflot1832
      европейцам придётся платить так ненавистному ими Трампу.В любом случае.

      Главное, чтобы не русскими активами платили. Пусть трясут кубышки у понаехавших украинских миллионеров
      1. свой1970 Звание
        свой1970
        +1
        Сегодня, 11:34
        Цитата: Егоза
        Главное, чтобы не русскими активами платили.

        Они уже их превышают - если считать общие затраты США +ЕС. Прибыль кончилась - далее чистые убытки им от нашей победы. Поэтому они и засуетились экстренно....
  4. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 11:30
    Да ладно... Прекращена не будет, будет подпольно... не афишируя....
  5. Gpn27 Звание
    Gpn27
    0
    Сегодня, 11:35
    Продавать оружие не перестанут. Так как оружие без разведданных работает хуже, то и данные предоставлять будут.
  6. Tagan Звание
    Tagan
    0
    Сегодня, 11:39
    Американцы просто продают оружие странам ЕС, а те отправляют его Киеву с наценкой 10 процентов, чтобы возместить логистические издержки.

    Что-то я маленько запутался.
    "А те"(ЕС) отправляют Киеву с наценкой?... Которую сами же оплачивают за счёт того, что всеми правдами и неправдами наскребли? Или Киев неожиданно стал богатеньким Буратинкой?))
  7. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    0
    Сегодня, 12:36
    Чем хуже ,тем лучше
    Пусть еще повоюют и утрутся
    Следующий раунд условий мира должен быть еще жестче к их интересам
    ЕС надо валить
  8. AdAstra Звание
    AdAstra
    0
    Сегодня, 12:40
    Ага, а могут не прекратить - кофейная гуща - такая гуща.