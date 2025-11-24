FT: европейские лидеры готовятся к отказу США от военной помощи Украине
Европейские лидеры готовятся к отказу США от военной помощи Украине. По их мнению, в ближайшем будущем она может быть прекращена.
Об этом сообщает британская газета The Financial Times (FT), ссылаясь на высокопоставленных должностных лиц ЕС.
Один из них заявил:
Собеседники издания опасаются такого развития событий, которое очень вероятно из-за того, что усилия Вашингтона по урегулированию украинского конфликта не дают заметных результатов. Поэтому многие европейские политики уверены в неизбежности отказа США от дальнейшего участия в данном процессе. Они считают, что в итоге глава киевского режима и его ближайшее окружение могут оказаться в крайне сложном положении.
Ранее Вашингтон коренным образом изменил систему поступления американской военной помощи для ВСУ. Согласно новой схеме, поставки вооружений Украине из США оплачивают европейские члены НАТО и Канада. Американцы просто продают оружие странам ЕС, а те отправляют его Киеву с наценкой 10 процентов, чтобы возместить логистические издержки.
О новой схеме с одобрением отозвался президент США Дональд Трамп. По его словам, Соединенные Штаты перестали терять деньги из-за помощи Украине, начав вместо этого их зарабатывать.
Вчера в Женеве состоялась встреча американской и украинской делегаций. Ее участники значительно изменили первоначальный план США по мирному урегулированию, состоявший из 28 пунктов. В новой редакции проект получил одобрение Киева.
