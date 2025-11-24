Поставки автоматов АК-12 и АК-12К в этом году завершены, контракты закрыты
Концерн «Калашников» закрыл годовой контракт по поставкам автомата Калашникова АК-12, оружие в полном объеме отгружено заказчику в лице Министерства обороны. Об этом сообщает пресс-служба концерна.
АО «Концерн «Калашников» полностью выполнило обязательства контракта 2025 года на производство 5,45-мм автоматов АК-12 образца 2023 года. Данные изделия в срок и в полном объеме отгружены государственному заказчику.
Параметры контракта и объемы последней поставленной партии не раскрываются. Также подчеркивается, что закрыт и контракт на поставки в войска укороченной версии автомата Калашникова АК-12К, разработанной специально для штурмовиков с учетом их требований. Оружие имеет укороченный ствол, что позволяет работать в окопах, блиндажах и внутри различных зданий. При этом боевые характеристики оружия не изменились.
АК-12 входит в состав экипировки военнослужащего «Ратник». Сейчас в войска поставляется автомат образца 2023 года – модернизированная с учетом опыта СВО и требований военных версия АК-12 образца 2018 года. От предыдущей модели новая отличается эргономикой, адаптацией к всесуточному применению, повышенными точностью и кучностью стрельбы. Новый образец АК-12 был представлен в мае 2023 года.
Калибр — 5,45х39 мм, длина оружия в боевом положении — 880-940 мм, со сложенным прикладом — 690 мм, вес без патронов — 3,5 кг, темп стрельбы — 700 выстрелов в минуту.
