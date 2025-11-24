Поставки автоматов АК-12 и АК-12К в этом году завершены, контракты закрыты

2 533 25
Поставки автоматов АК-12 и АК-12К в этом году завершены, контракты закрыты

Концерн «Калашников» закрыл годовой контракт по поставкам автомата Калашникова АК-12, оружие в полном объеме отгружено заказчику в лице Министерства обороны. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

АО «Концерн «Калашников» полностью выполнило обязательства контракта 2025 года на производство 5,45-мм автоматов АК-12 образца 2023 года. Данные изделия в срок и в полном объеме отгружены государственному заказчику.




Параметры контракта и объемы последней поставленной партии не раскрываются. Также подчеркивается, что закрыт и контракт на поставки в войска укороченной версии автомата Калашникова АК-12К, разработанной специально для штурмовиков с учетом их требований. Оружие имеет укороченный ствол, что позволяет работать в окопах, блиндажах и внутри различных зданий. При этом боевые характеристики оружия не изменились.

АК-12 входит в состав экипировки военнослужащего «Ратник». Сейчас в войска поставляется автомат образца 2023 года – модернизированная с учетом опыта СВО и требований военных версия АК-12 образца 2018 года. От предыдущей модели новая отличается эргономикой, адаптацией к всесуточному применению, повышенными точностью и кучностью стрельбы. Новый образец АК-12 был представлен в мае 2023 года.

Калибр — 5,45х39 мм, длина оружия в боевом положении — 880-940 мм, со сложенным прикладом — 690 мм, вес без патронов — 3,5 кг, темп стрельбы — 700 выстрелов в минуту.
25 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Konnick Звание
    Konnick
    -3
    Сегодня, 11:53
    Какой же уродский автомат...
    1. FoBoss_VM Звание
      FoBoss_VM
      0
      Сегодня, 11:58
      Да нет , внешне то он вполне нормальный . В духе времени . Но вот бойцы его ругают очень , много нелестных слов слышал
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +2
        Сегодня, 12:03
        FoBoss VM hi ,спецом не слежу за этой темой но по моему это касалось первой версии этого автомата а с тех пор его модернизации подвергали уже два или три раза,так что возможно что и исправили положение.
        1. Алексей_12 Звание
          Алексей_12
          +1
          Сегодня, 12:15
          Обр 1 насколько я знаю завернули. 2-й просто выкидывали (мне как раз попался, ещес со спаренным переводчиком). 3-й кое как через кое-где и производство было мизерное. 4 обр +- но нарикания есть. Его не юзал сам. Поэтому судить не буду. Лестного ничего не слышал.
          У нас с неучтенкой и трофейкой норм было. Так что они все можно так сказать в оружейке висело дляотчетности
          З.Ы. hi
      2. Андрей_и_К Звание
        Андрей_и_К
        -1
        Сегодня, 12:45
        если делать из чермета...эффективные менеджеры развалят Россию.
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 11:57
    Интересно ствол укоротили для удобства работы ,а характеристики оружия не изменились,а как так? То есть между версией К и АК-12 разницы не какой.
    1. Алексей_12 Звание
      Алексей_12
      0
      Сегодня, 12:22
      Цитата: Ропот 55
      не изменились,а как так?
      Дульная скорость пули 7Н6 падает на уороченном стволе где-то с 900 до 800-830 м/с. Но есть нюансы. ДУльная вспышка больше, оглушает сильнее (лечится банкой, дтк коммерческий колхозить, активные уши), падает точность на 200+ метров(но тут и дистанций не должно быть как бы)
  3. Коте пане Коханка Звание
    Коте пане Коханка
    +1
    Сегодня, 11:59
    Михаил Калашников создал выдающуюся машину убийства. Концептуальные изменения которой в принципе только вредят.
    По сути АК-12 образца 2023 года, ближе к АК-74М, чем АК-12 образца 2018 года.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 12:06
      Коте пане Коханка hi ,был такой проект "Обвес" который при помощи не хитрой модернизации ручек ,цевья,приклада и крышки позволял получит хоть сверхтактикульный Калашников ,однако было принято решение запустить эту модель.
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        0
        Сегодня, 12:30
        Дело не хитрое, обвесов нонеча выше крыши, было бы желание... Вот скажем моя ружбайка в девичестве и опосля...
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          0
          Сегодня, 12:32
          paul3390 hi ,эк вы её ,и как на рабочих качествах сказалось?
          1. paul3390 Звание
            paul3390
            0
            Сегодня, 12:33
            Исключительно положительно!! hi
            1. Ропот 55 Звание
              Ропот 55
              0
              Сегодня, 12:41
              paul3390, и тут вопрос -вопросов сколько вы потратили на улучшения,и сколько бы загнул изготовитель за ту же самую работу.
              1. paul3390 Звание
                paul3390
                0
                Сегодня, 13:00
                Потратил много. Но - думаю при крупнооптовых закупках всё это было бы ощутимо дешевле..
                1. Ропот 55 Звание
                  Ропот 55
                  +1
                  Сегодня, 13:01
                  paul3390, хотелось бы верить только вот уголовные дела последнего времени о другом говорят .
    2. Алексей_12 Звание
      Алексей_12
      +2
      Сегодня, 12:17
      Хотели как лучше, а получилось как всегда. Лучше 74М заколхозить, чем...непереводимая игра слов (с) ну в хороших местах не выразжовываются winked
      Цитата: Коте пане Коханка
      По сути АК-12 образца 2023 года, ближе к АК-74М
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 12:39
        Алексей 12 hi ,да уж спорных решений слишком много, есть подозрение что следующие поколения АК будут ближе к AR платформам чем к прородительской.
  4. wku Звание
    wku
    -1
    Сегодня, 12:01
    лучше они пусть совсем закончатся навсегда, если концерн Калашникова ни может разработать, что нибудь путное пусть производит АК 74У.
    1. Коте пане Коханка Звание
      Коте пане Коханка
      +2
      Сегодня, 12:11
      Цитата: wku
      лучше они пусть совсем закончатся навсегда, если концерн Калашникова ни может разработать, что нибудь путное пусть производит АК 74У.

      Это, что за зверь? Есть АКС-74У, АКС-74М, АК-74М и АК-74Н.
      1. wku Звание
        wku
        -1
        Сегодня, 12:15
        да АК 74 М, и АКС 74М конечно, не проверил теперь поздно уже не исправить.
        1. Виктор Чужой Звание
          Виктор Чужой
          +1
          Сегодня, 12:33
          Про исправления это точно - минус большой для переписки. Где то бывает еще и фотки или скрины всего пару можно вставить, а охота побольше. Или длина комментария не короткая, а наоборот слишком большая и не все можно вписать в один комент. Каждый по своему лепит сайт. Меня больше раздражает не возможность удалить свой личный кабинет на некоторых сайтах без указания своих телефона и электронной почты. А то и подавай свою рожу или документы - как типа на авито (не реклама - а тупо факт использования).
  5. JustMe Звание
    JustMe
    0
    Сегодня, 12:41
    В ННИФИ один деятель рассказывал как он создает проекты.
    Сначала он берет один чужой проект как прототип и начинает его улучшать.
    Появляются какие-то улучшения, но появляются и новые проблемы. Далее он борется с новыми проблемами, дополняя соответственно проект новыми изменениями. Далее все повторяется по кругу.
    Сколько он делает таких циклов - я уже не помню, но договора в НИИФИ заключали в начале года, а отчеты писали к концу года.
    В конце концов он приходит к выводу что все его улучшения надо "снести", в итоге взять исходный проект.
    По крайней мере, этот деятель честно рассказал как он "зарабатывает свой хлеб".
    1. Алексей_12 Звание
      Алексей_12
      0
      Сегодня, 13:09
      Да просто калашмедия монополист. Втирают дичь МО. Историю с РПЛ знаете? Длиться уже больше 10 лет. Никак эту личинку пулемета впарить МО не могут (и слава Богу). Уже даже с нуля переделывали (рпл-20). Им же бабло свое нужно же отбить, что "потратили" на разработку. Давно эти рога и копыта нада прихватизировать. Чай не 90-е где все жили за счет экспортных контрактов.
      1. JustMe Звание
        JustMe
        +1
        Сегодня, 13:25
        И что любопытно, в том же НИИФИ единственный кто мог делать выдающиеся проекты в 80-е годы был Н.Г. Жегалин. Вся окружающая публика в НИИФИ его терпеть не могла - он был крайне интеллигентный, порядочный и призывал к порядочности и адекватности. Это его качество жутко бесило руководящую тусовку.
        1. Алексей_12 Звание
          Алексей_12
          +1
          Сегодня, 13:34
          Из наших честно уважаю только оружие ЦНИИТочМаш good И конечно Ковровцев (им. Дегтерева). Делают на совесть soldier За что им великий поклон yes