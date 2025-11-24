Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен отмечает, что предложенные Евросоюзом корректировки плана администрации Трампа по урегулированию украинского кризиса заключаются в фактической капитуляции России.Дизен считает абсурдными предлагаемые Европой условия, поскольку в настоящее время Россия уже близка к полной победе в вооруженном конфликте на Украине, основной причиной которого является стремление НАТО продолжить расширение на восток. Однако, несмотря на успехи ВС РФ на фронте, европейцы считают разумным требовать, чтобы мирное соглашение, помимо прочего, предполагало закрепление НАТО на Украине.Норвежский профессор подчеркивает, что этот план является абсолютно бессмысленным, поскольку логично, если условия мира будет диктовать победившая сторона, однако в этом случае Европа пытается перевернуть все с ног на голову.Между тем, согласно внесенным Евросоюзом изменениям в «план Трампа», предлагается остановить боевые действия по текущей линии боевого соприкосновения, а лишь после этого приступить к переговорному процессу. При этом предполагается, что Запорожская АЭС, Каховская ГЭС и Кинбурнская коса будут возвращены под контроль Киева, а Россия выплатит Украине щедрую компенсацию, за счет которой предполагается восстановить разрушенную в ходе боевых действий инфраструктуру. На ВСУ и украинскую военную промышленность не будут налагаться какие-либо ограничения, а антироссийские санкции будут сниматься поэтапно с возможностью возобновления в любой момент по усмотрению Европы и США. Кроме того, в случае согласия всех членов НАТО, не исключается вступление Украины в альянс.

