Норвежский эксперт: план ЕС по Украине заключается в капитуляции России

6 390 40
Норвежский эксперт: план ЕС по Украине заключается в капитуляции России

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен отмечает, что предложенные Евросоюзом корректировки плана администрации Трампа по урегулированию украинского кризиса заключаются в фактической капитуляции России.

Дизен считает абсурдными предлагаемые Европой условия, поскольку в настоящее время Россия уже близка к полной победе в вооруженном конфликте на Украине, основной причиной которого является стремление НАТО продолжить расширение на восток. Однако, несмотря на успехи ВС РФ на фронте, европейцы считают разумным требовать, чтобы мирное соглашение, помимо прочего, предполагало закрепление НАТО на Украине.

Норвежский профессор подчеркивает, что этот план является абсолютно бессмысленным, поскольку логично, если условия мира будет диктовать победившая сторона, однако в этом случае Европа пытается перевернуть все с ног на голову.

Между тем, согласно внесенным Евросоюзом изменениям в «план Трампа», предлагается остановить боевые действия по текущей линии боевого соприкосновения, а лишь после этого приступить к переговорному процессу. При этом предполагается, что Запорожская АЭС, Каховская ГЭС и Кинбурнская коса будут возвращены под контроль Киева, а Россия выплатит Украине щедрую компенсацию, за счет которой предполагается восстановить разрушенную в ходе боевых действий инфраструктуру. На ВСУ и украинскую военную промышленность не будут налагаться какие-либо ограничения, а антироссийские санкции будут сниматься поэтапно с возможностью возобновления в любой момент по усмотрению Европы и США. Кроме того, в случае согласия всех членов НАТО, не исключается вступление Украины в альянс.
40 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Million Звание
    Million
    +5
    Сегодня, 11:54
    Игры политиков продолжаются и СВО тоже...
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +11
      Сегодня, 12:02
      Когда я слышу что заклятых врагов устраивает план я четко понимаю его даже читать не надо сразу в корзину можно выкинуть. Трамп в очередной раз доказал что он крайне не серьезный и верить ему абсолютно нельзя, глобалисты вертят его как хотят. Все разговоры надо прекращать время мирных переговоров еще не подошло, Россия как уважающая себя страна все решит сама на поле боя.
      1. Тарелка Звание
        Тарелка
        +3
        Сегодня, 12:16
        Цитата: Silver99
        Все разговоры надо прекращать время мирных переговоров еще не подошло

        А чего сразу прекращать? От пустой болтологии вреда не будет. Нравится политикам имитировать деятельность - ну, пожалуйста.
        1. tihonmarine Звание
          tihonmarine
          +1
          Сегодня, 12:50
          Цитата: Тарелка
          От пустой болтологии вреда не будет.

          Ну да - "Мели Емеля, твоя неделя".
      2. ГУМАНОИД Звание
        ГУМАНОИД
        0
        Сегодня, 13:42
        Трамп в очередной раз доказал что он крайне не серьезный и верить ему абсолютно нельзя, глобалисты вертят его как хотят
        Да нет,Трамп как раз серъёзный мужик Ставя сторонам заведомо невыполнимые условия, он таким образом хочет вывести Америку из провального проэкта Укпаина .А вложенные бабки он вытрясет из Евроколхоза hi
    2. ian Звание
      ian
      0
      Сегодня, 13:37
      Прям представил себе как СССР в 44 подписал мир с Гитлером. Ну просто потому, что Европе война не нравится... request
  2. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +7
    Сегодня, 11:54
    план является абсолютно бессмысленным, поскольку логично, если условия мира будет диктовать победившая сторона

    Как бы ещё эту здравую мысль донести до лидеров гейропы? Я конечно никаких иллюзий в отношении них не испытывал, но последние их телодвижения просто за гранью здравого смысла.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +5
      Сегодня, 12:00
      Охотовед 2 hi ,они и сами прекрасно все знают и понимают,просто проект ЧВК Украина ещё может наносить ущерб России а стало быть в интересах Е.С. и Вашингтона его поддерживать.
    2. Седов Звание
      Седов
      +5
      Сегодня, 12:01
      Как бы ещё эту здравую мысль донести до лидеров гейропы?
      Главное - чтобы наши лидеры это чётко понимали, и стойко выдерживали курс на достижение целей и задач СВО..
    3. BrTurin Звание
      BrTurin
      +1
      Сегодня, 12:30
      Цитата: Охотовед 2
      последние их телодвижения просто за гранью здравого смысла

      Может не совсем за гранью. У них две главные проблемы Россия и Трамп - делая всё для продолжения войны они пытаются гоняться сразу за двумя зайцами - 1) война по их мнению ослабляет Россию (Украина для них расходный материал для этой цели), 2) продолжение войны ослабляет позиции республиканцев (а значит и Трампа) на грядущих выборах (год они Трампа переселили, еще годик и как они надеются им улыбнется удача и демократы возьмут большинство в сенате)
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +4
    Сегодня, 11:59
    Россия выплатит Украине щедрую компенсации

    В карты что-ли не играли? Проигравший- платит и это явно не Россия! hi
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +3
      Сегодня, 12:09
      Mouse hi ,ага ,играть с каталами которые в этом "бизнесе" с момента своего создания да крапленными да и правила пишут по ходу игры,тут надо в морду лица точно в "бороду" крюком и вставать из-за стола.
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +1
        Сегодня, 12:13
        Крапленые карты не помогут... Наша всегда брала и брать будет!
        1. Igool Звание
          Igool
          0
          Сегодня, 12:55
          Цитата: Mouse
          Наша всегда брала и брать будет!


          Да, так было и должно быть впредь.
          Однако не следует и забывать,- это происходило всегда, когда мы переставали играть по их правилам, а начинали свою игру, по нашим же правилам.
          В данном же случае, нам пока пытаются навязать их правила игры, которые систематически изменяются в зависимости от обстановки, но которые всегда требуют капитуляции России.
          1. Mouse Звание
            Mouse
            +1
            Сегодня, 12:58
            .всегда требуют капитуляции России.

            Это их голубая мечта испокон веку... Просто надо иди своим курсом... yes
            1. Igool Звание
              Igool
              +1
              Сегодня, 13:03
              Цитата: Mouse
              Просто надо иди своим курсом..

              Вот, вот и я о том же.
  4. paul3390 Звание
    paul3390
    +5
    Сегодня, 12:02
    Судя по хотелкам еврогейцев - танки НАТО уже вошли в Москву и готовы штурмовать Кремль. Ибо такие условия - обычно выкатывают победители. Это ни что иное, как требование фактически безоговорочной капитуляции, непонятно на каких основаниях. Что заставляет в очередной раз задуматься о вменяемости еврогейских лидеров.. Похоже - укрофюрер таки снабжает их не совсем качественным коксом...
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      +2
      Сегодня, 12:23
      Как вариант - так называемый псиоп (психологическая операция). "Если мы будем вести себя так, как будто выигрываем, то противник может испугаться и реально сдать нам выигрыш."
      Да тут и правда посмотришь и подумаешь: с такими уверенными заявлениями, уж не припрятала ли Европа пару-тройку сотен Рафалей и F-16, готовых немедленно отправиться на Украину, а к ним в придачу не менее 300 тысяч полностью обученных и снаряжённых солдат? Может быть, стоит согласиться, пока эти силы не введены в бой? lol
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        +1
        Сегодня, 12:36
        Это то, что у евреев называется ёмким словом хуцпа.. Запредельная наглость без каких-либо оснований для неё...
  5. HAM Звание
    HAM
    +3
    Сегодня, 12:02
    Как то вспомнилось:" И эти нас победили?".....ведут себя как хранцузы после ВМВ...
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 12:10
      НАМ hi ,вот интересно а с чего они такие наглые и бесстрашные?
      1. HAM Звание
        HAM
        +1
        Сегодня, 12:31
        из за нашего воспитания в духе "интернационализма". drinks
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +3
          Сегодня, 12:35
          НАМ,эт точно а прошлись бы 1944-45 г.г. по Европе так же как они прошлись по территории СССР да ещё и с процентами глядишь сейчас по другому бы "пели". Только вот "кровавый тиран" Сталин почему то запретил,и за это они его до сих пор клеймят.
  6. Trapp1st Звание
    Trapp1st
    0
    Сегодня, 12:04
    Евросоюзом корректировки плана администрации Трампа по урегулированию украинского кризиса заключаются в фактической капитуляции России.
    Плана администрации Трампа по урегулированию украинского кризиса заключаются в фактической капитуляции России и выплате репараций. Все предложенные планы заключаются в фактической капитуляции России в разных ее вариациях.
  7. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +2
    Сегодня, 12:05
    Норвежский эксперт: план ЕС по Украине заключается в капитуляции России.

    Гленн Дизен хоть и профессор, а говорит вещи которые очевидны были заранее. ЕС кроме капитуляции России ничего не устроит, чтобы это понимать не надо быть профессором.
  8. Ныробский Звание
    Ныробский
    +1
    Сегодня, 12:05
    Хорошее фото к статье! good
    Три унылые рожи представителей "Коалиции Проигравших", которые послали Урсулку в ближайшую лавку за шнапсом, что бы напиться с горя.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 12:13
      Цитата: Ныробский
      Три унылые рожи представителей "Коалиции Проигравших", которые послали Урсулку в ближайшую лавку за шнапсом, что бы напиться с горя.

      "Унылые" ждут Зелю с чемоданом кокса, тяжко на душе.
      1. Ныробский Звание
        Ныробский
        +2
        Сегодня, 12:20
        Цитата: carpenter
        Цитата: Ныробский
        Три унылые рожи представителей "Коалиции Проигравших", которые послали Урсулку в ближайшую лавку за шнапсом, что бы напиться с горя.

        "Унылые" ждут Зелю с чемоданом кокса, тяжко на душе.

        За "кокс" у них два длинных и тощих отвечают - Стубб и Мерц. Кстати они тоже отсутствуют на фото, наверное за "мукой" метнулись! Видимо во вражьем стане грядёт забористый шабаш yes
  9. NICK111 Звание
    NICK111
    +3
    Сегодня, 12:06
    Контрибуцию и репарации обозвали щедрой компенсацией.
    А если РФ не "расщедрится", что тогда?
    Сами затеяли, сами и платите.
    Еще напечатаете фантиков, как в "золотые" времена (Урсула подтвердит) ковидобесия.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 12:11
      Цитата: NICK111
      Сами затеяли, сами и платите.
      Еще напечатаете фантиков, как в "золотые" времена (Урсула подтвердит) ковидобесия.

      Такое ощущение, что Европа живёт в параллельном мире.
  10. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 12:06
    Даже обращать внимание не нужно на этих геропейцев, они уже себя проявили в полной мере, как и свои желания и отношение к нам. Они ничего не решат шают.
  11. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 12:09
    ❝ План ЕС по Украине заключается в капитуляции России ❞ —

    — « Наш ответ Чумбуклену:
    Не суй свой нос, куда собака хвост не совала» ...
  12. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 12:10
    Норвежский профессор подчеркивает, что этот план является абсолютно бессмысленным, поскольку логично, если условия мира будет диктовать победившая сторона

    Хоть один здравомыслящий человек, появился на горизонте Европы.
    1. Igool Звание
      Igool
      +1
      Сегодня, 13:01
      Цитата: carpenter
      Хоть один здравомыслящий человек, появился на горизонте Европы.


      Ну нельзя сказать, что таких там нет. Вот только один вопрос мучает, кто их там слушает? Они не имеют влияния на принимаемые решения.
      А когда попадают во власть, зачастую решения их меняются на 180 градусов. Вспомните хотя бы того же Зелю, какие дифирамбы пел он перед избранием и что мы видим теперь.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 13:39
        Цитата: Igool
        А когда попадают во власть, зачастую решения их меняются на 180 градусов.

        Вы же прекрасно знаете - «Власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно» — фраза, принадлежащая британскому политику Джону Эктону.
  13. Vulpes Звание
    Vulpes
    +1
    Сегодня, 12:21
    План Трампа такой же просто с более мягкими формулировками.
  14. Ватник_ Звание
    Ватник_
    +1
    Сегодня, 12:28
    Ну с самомнением у европейцев все отлично. Хотя не понятно, что лежит в их уверенности? По большому счету ни одна из стран Европы, за последние сто - сто пятьдесят лет не выиграли ни одной войны с равным противником ( и Британия с Францией кстати тоже! если первую мировую они еще с трудом выиграли, то вторую слили 100%!). Странно, что они считают, что США будет биться за их благополучие, а не сделает им ручкой в самый неподходящий момент.
    Чудно это все....
    1. Igool Звание
      Igool
      +1
      Сегодня, 13:02
      Цитата: Ватник_
      Чудно это все....


      Это называется блеф. А блефовать надо по крупному, ак, что бы даже сам поверил в это, а не то что противник. Что они и делают.
  15. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    0
    Сегодня, 12:47
    предложенные Евросоюзом корректировки плана администрации Трампа по урегулированию украинского кризиса заключаются в фактической капитуляции России ... Европа пытается перевернуть все с ног на голову

    Есть еврейская хуцпа, а бывает европейская.
  16. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 13:10
    предложенные Евросоюзом корректировки плана администрации Трампа по урегулированию украинского кризиса заключаются в фактической капитуляции России.
    Ну, дык... Зря старались.
    Кашу маслом не испортишь. (нар.мудрость)
    Это я к тому, что этот "план" и без доработок ЕС - капитуляция РФ.