...Похищавшую выплаты участникам СВО группировку взяли в Челябинской области...

В Челябинской области пресечена деятельность этнической преступной группировки, наживавшейся на участниках специальной военной операции. Совместную операцию провели сотрудники МВД и ФСБ. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Силовики провели одновременную операцию в Челябинской и Свердловской областях, взяв участников преступной группировки, похищавшей выплаты участникам СВО. Группировка выстроила целую схему: злоумышленники находили людей, готовых подписать контракт, в основном одиноких, обеспечивали их жильем, убеждали подписать доверенность на управление их банковскими счетами, а после отправки тех в зону СВО присваивали себе все выплаты, включая положенные в результате ранения и гибели.В схему также были включены женщины, которые заключали фиктивные браки, чтобы получать все положенные компенсации.На данный момент семь человек из состава преступной группировки находятся под арестом, изъято имущество, автомобили, сотовые телефоны, сим-карты и многое другое, имеющее отношение к делу. Ведутся оперативные и следственные действия.