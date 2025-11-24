Похищавшую выплаты участникам СВО группировку взяли в Челябинской области

В Челябинской области пресечена деятельность этнической преступной группировки, наживавшейся на участниках специальной военной операции. Совместную операцию провели сотрудники МВД и ФСБ. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Силовики провели одновременную операцию в Челябинской и Свердловской областях, взяв участников преступной группировки, похищавшей выплаты участникам СВО. Группировка выстроила целую схему: злоумышленники находили людей, готовых подписать контракт, в основном одиноких, обеспечивали их жильем, убеждали подписать доверенность на управление их банковскими счетами, а после отправки тех в зону СВО присваивали себе все выплаты, включая положенные в результате ранения и гибели.



Мои коллеги из Челябинской и Свердловской областей совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ России пресекли деятельность этнической организованной группы, которая специализировалась на хищении выплат участникам СВО. Предварительно установлено, что участники группы создали криминальную схему, отправляя кандидатов в зону СВО и присваивая единовременные выплаты, включая те, что положены родственникам в случае ранения или гибели военнослужащего.


В схему также были включены женщины, которые заключали фиктивные браки, чтобы получать все положенные компенсации.

На данный момент семь человек из состава преступной группировки находятся под арестом, изъято имущество, автомобили, сотовые телефоны, сим-карты и многое другое, имеющее отношение к делу. Ведутся оперативные и следственные действия.

  1. Андрей К Звание
    Андрей К
    +18
    Сегодня, 12:17
    ...Похищавшую выплаты участникам СВО группировку взяли в Челябинской области...
    Порекомендовал бы, раз уж если не помножили на ноль на месте, передать на воспитание демобилизовавшимся, желательно штурмовикам...
    Суд у нас очень гуманный, не ровен час условно дадут, семейное положение учтут...
    Рубить руки этим ушлёпкам по самую шею, вот и весь сказ.
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +7
      Сегодня, 12:36
      Считаю, что это не просто мошенническая схема с целью наживы… а Измена Родине! Соответственно и наказание должно быть максимально жёстким. Далее конфискация имущества и штрафы по самое не хочу.
      Сколько же ушлёпков харчуется за счёт России.
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +2
        Сегодня, 12:39
        Отправить на разминирование территорий ..Строем,по полям
        1. Охотовед 2 Звание
          Охотовед 2
          +1
          Сегодня, 12:45
          Представители этой этнической группировки специалисты по кочевью в кибитках и песнях с танцами… паразиты, совсем страх потеряли, ну ничего… сейчас их научат любить Россию.
        2. frruc Звание
          frruc
          -1
          Сегодня, 13:36
          dmi.pris1
          Отправить на разминирование территорий ..

          Не стоит этого делать. Только тюрьма, длительные сроки заключения (включая барышень-невест) с конфискацией имущества.
          Группировка этническая, но не указан этнический состав этих хероев. Покажите их морды, Родина должна знать их в лицо. Хотя по их головным уборам можно делать определенные выводы.
  2. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    +10
    Сегодня, 12:19
    Таких существ надо убирать, а не держать за счёт налогоплательщиков. request
    1. Ныробский Звание
      Ныробский
      +5
      Сегодня, 12:28
      Цитата: МятныйПряник
      Таких существ надо убирать, а не держать за счёт налогоплательщиков.

      Только так. Эта мpaзота ещё хуже чем бандеровцы и единственным способом избавить общество от подобных существ, это 9 мм пилюля в затылок.
      1. Кузнец 55 Звание
        Кузнец 55
        +3
        Сегодня, 12:36
        Употреблено слово Этнический . Смею предположить кавказские или среднеазиатские национальности .
        1. AdAstra Звание
          AdAstra
          0
          Сегодня, 12:41
          Или "индийской", очень уж похожи на один кочующий народец.""""""
        2. Ныробский Звание
          Ныробский
          0
          Сегодня, 13:25
          Цитата: Кузнец 55
          Употреблено слово Этнический . Смею предположить кавказские или среднеазиатские национальности .

          Судя по каракулевой папахе на одном из фигурантов, когда их из автозака выгружают, скорее всего кавказские. Допускаю мысль, что скоро "главный бакинец" возмутится тем, что снова его "шалунишек" без всякого уважения упаковали. Впрочем время покажет, может быть и наши доморощенные отморозки.
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 12:44
      Эти паразиты и на свободе живут за наш счет...
  3. Vulpes Звание
    Vulpes
    +5
    Сегодня, 12:20
    А сколько еще подобной мрази действует по всей стране
  4. ODERVIT Звание
    ODERVIT
    +6
    Сегодня, 12:21
    Негодяи.... Самое суровое наказание. Этническая ОПГ? Любопытно, из каких этносов она состояла?
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +3
      Сегодня, 12:32
      какого то мужика там в папахе выводят под ручку из автозака , у азиатов папах не наблюдал
    2. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      +3
      Сегодня, 12:34
      К сожалению из россиян.
    3. HAM Звание
      HAM
      +6
      Сегодня, 12:34
      Цыгане,на других ресурсах прямо показали...
      1. _Батя_ Звание
        _Батя_
        +5
        Сегодня, 12:50
        Да, это цыгане. Для них создали тепличные условия жизни (получают все пособия и т.д.)., расплодились как тараканы, сущность осталась....
        Вообще интересно получается, 2,3 класса образования, а есть водительское удостоверение.
        У многих цыган из южных регионов водительские права выданы в Ростовской области. Паспорта в Ставропольском крае - Без прописки! Наши доблестные стражи закона "выдают" (продают) налево и направо водительские права необразованным людям.
  5. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    +7
    Сегодня, 12:23
    Надо как в Израиле и Чечне
    Они наворованное прячут среди родственников ,преследовать и и их
    И обязательно сносить под корень дома бульдозером .Имущество уничтожать
    Все это надо узаконить через Госдуму
    Карать беспощадно
    1. Ганкутсу_ Звание
      Ганкутсу_
      +1
      Сегодня, 12:26
      Так чеченцы и воровали. Это у них в Чечне нельзя, а в остальной России им можно.
      1. Сергей Митинский Звание
        Сергей Митинский
        +2
        Сегодня, 12:28
        Я не сказал что чеченцы являются исключением
        Карать всех
        Тем более что такие меры приняты в самой Чечне против бандитов
      2. Сергей Митинский Звание
        Сергей Митинский
        +1
        Сегодня, 12:56
        Присмотрелся
        Эта публика больше на цыган похожа чем на чеченцев
        И дом у них такой же как у цыган
        А то что папаху напялил этот пузан так это ничего не значит
        Цыгане мимикрируют
  6. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 12:24
    В Челябинской области пресечена деятельность этнической преступной группировки

    Вот здесь "незаменимые" опять отличились, но пока правительство этого не видит.
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +2
      Сегодня, 12:31
      "незаменимые" этим любят и могут заниматься , попутно рекламируя свою "незаменимость"
    2. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      +1
      Сегодня, 12:40
      Цитата: carpenter
      Вот здесь "незаменимые" опять отличились, но пока правительство этого не видит.

      Смотрите на фото и догадайтесь кто.
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +2
        Сегодня, 12:47
        На цЫгана похож.А точнее-глиста,паразита
  7. свой1970 Звание
    свой1970
    +2
    Сегодня, 12:25
    Если они женились юридически- крайне проблемно будет доказать фиктивность браков, и соотвенноственно незаконность получения такими фиктивными женами выплат.
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      +2
      Сегодня, 12:30
      Цитата: свой1970
      Если они женились юридически- крайне проблемно будет доказать фиктивность браков, и соотвенноственно незаконность получения такими фиктивными женами выплат.

      От прослушки зависит. Если они болтали о намерениях заключить фиктивный брак с целью наживы, то суд признает брак фиктивным со всеми вытекающими. Главное доказать умысел и наличие преступной связи между всеми членами группировки.
      1. свой1970 Звание
        свой1970
        +1
        Сегодня, 13:04
        Цитата: Дырокол
        Цитата: свой1970
        Если они женились юридически- крайне проблемно будет доказать фиктивность браков, и соотвенноственно незаконность получения такими фиктивными женами выплат.

        От прослушки зависит. Если они болтали о намерениях заключить фиктивный брак с целью наживы, то суд признает брак фиктивным со всеми вытекающими. Главное доказать умысел и наличие преступной связи между всеми членами группировки.

        Естественно от работы оперов зависит - если там "Выходи за него замуж, я тебя как брат прошу" одна песня, а если там "Выходишь за него, деньги делим, его убивают - выходишь за следующего" - совсем другая- с сговором и группой лиц lol
  8. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Сегодня, 12:25
    Ничего себе у этих кидал дворец...неплохо устроились.
    Судя по обстановке не бедно живут.
    Жадность сгубила.
  9. Обычный Звание
    Обычный
    +5
    Сегодня, 12:26
    Вчера было видео как в Москве задерживали, прямо на дороге, вот там было жесткое задержание.
    https://rusvesna.su/news/1763890926
    1. Лимон Звание
      Лимон
      +2
      Сегодня, 13:08
      Тоже видел. После съемки наверняка всё только начиналось. СОБРЫ были злые!
      1. Обычный Звание
        Обычный
        +1
        Сегодня, 13:25
        Я честно говоря впервые видел такие проявления эмоций у СОБРовцев. То есть не сам жесткой физической силы, а именно вложенные эмоции при задержании.
        1. Комментарий был удален.
  10. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +2
    Сегодня, 12:28
    это же какими мразями циничными надо быть, чтобы такое проворачивать ?
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +4
      Сегодня, 12:36
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      это же какими мразями циничными надо быть, чтобы такое проворачивать ?

      так сейчас это норма, ни чего личного ...
      мв в соц статьях обсуждаем нужно уступать место пожилым в общественном транспорте или нет, а о деньгах вообще не обсуждается, априори во главе всего стит бабло
      1. oleg-nekrasov-19 Звание
        oleg-nekrasov-19
        0
        Сегодня, 12:41
        так и есть в прицнипе ............
  11. Умник Звание
    Умник
    +1
    Сегодня, 12:32
    Есть видос задержания на трассе ещё, думаю эта опг
  12. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +4
    Сегодня, 12:32
    Мягко приняли, можно сказать по-джентльменски.
    А таких надо принимать так:



    Наводчиком и одним из членов банды, которая вымогала деньги у ветеранов СВО, оказался уроженец Ингушетии Картоев Руслан Жалаудинович — водитель элитного такси, который и выбирал жертв

    Он был арестован на 2 месяца в рамках уголовного дела.

    Это тот, что на видео орет «я водитель!»

    Никакого наказания СОБРу не будет. Потому что.
    1. frolishe Звание
      frolishe
      +2
      Сегодня, 12:41
      Да, с такими надо жёстко. Вот фото в белом, которого вырубили в конце видео. Ну прям сожаление и раскаяние на морде.
      1. Konnick Звание
        Konnick
        0
        Сегодня, 12:43
        Цитата: frolishe
        и раскаяние на морде.

        Скорее не раскаяние, а асфальт
    2. Igool Звание
      Igool
      +2
      Сегодня, 13:10
      Цитата: Товарищ Берия
      А таких надо принимать так:


      Я раз 10 пересматривал вчера, парни просто молодцы,- "орлы".
      Сработано на отлично, работают профессионально и жёстко.
  13. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +3
    Сегодня, 12:34
    Похищавшую выплаты участникам СВО группировку взяли в Челябинской области
    а на черта их вообще было брать?!!!
    провели экспресс допрос на месте и при оказании сопротивления ...
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 13:05
      Цитата: Василенко Владимир
      Похищавшую выплаты участникам СВО группировку взяли в Челябинской области
      а на черта их вообще было брать?!!!
      провели экспресс допрос на месте и при оказании сопротивления ...

      Замечательно!! Ага...
      А деньги с кого государство возвращать будет?
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 13:33
        деньги уже давно тю-тю
        да и содержание под стражей это не возврат а наоборот трата
        1. свой1970 Звание
          свой1970
          0
          Сегодня, 13:41
          Цитата: Василенко Владимир
          деньги уже давно тю-тю
          да и содержание под стражей это не возврат а наоборот трата

          Ой не факт, совсем не факт..
          Кто ж знает что через 5 лет будет....
          Может быть так что он лес 2 пилами одновременно валить будет и радоваться что третью к ноге не привязали...
          Мы ж страна непредсказуемая.....
  14. g_ae Звание
    g_ae
    -3
    Сегодня, 12:41
    И опять бородатые абу-бандитские рожи без национальности? Эти "штурмовики" даже до луганских бань решили не заморачиваться? Чёт кажется мне, что ничего серьезного им не будет. Извинятся и отпустят. Ну, максимум условно, и отпустят.
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 13:07
      Цитата: g_ae
      бородатые абу-бандитские рожи

      Так то они цыгане....
      1. g_ae Звание
        g_ae
        -1
        Сегодня, 13:13
        А есть какая большая разница? Вон в ютубе масса роликов, как цыгане чеченами представляются по телефону, деньги вымогают. Мы же понимаем, что преступники не имеют национальности, я же про национальности их не говорю, а рожи действительно абу-бандитские.
  15. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +3
    Сегодня, 12:43
    Похищавшую выплаты участникам СВО группировку взяли в Челябинской области.

    Судя по их жилищам они не только выплаты похищали. Там как минимум плюсом 228 идет.
  16. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 12:49
    Похищавшую выплаты участникам СВО группировку взяли в Челябинской области

    Этим мерзавцам нет ни названия, ни прощения...
    Мародёры...Таких надо давить не месте...
  17. Иван_6 Звание
    Иван_6
    0
    Сегодня, 12:51
    Надо также в Ростовской области тут эти цыгане также обнаглели в конец, куча народу привозят на контракт, при чем тут и жалобы писал и кураторам неоднократно об этом говорили и обозначали проблему, смотрю в Челябинской области молодцы...а вот на юге не очень как-то
  18. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Сегодня, 12:52
    Жестко берут. По сетям роликов много пошло. Отрадно. Оправить по два- по три в штурмовые подразделения для перевоспитания и с разрешением командирам валить гадов, если будут что мутить! Что бы им свой табор больше не увидеть.
    1. Магог_ Звание
      Магог_
      +2
      Сегодня, 13:19
      Оправить по два- по три в штурмовые подразделения для перевоспитания
      Штурмовики работают парами, четвёрками : один-два впереди, остальные прикрывают... Штурмовик согласится иметь у себя за спиной подобную мразь ? Риторика, однако ! Штурмовик - это честь, высшая боевая квалификация и отвага ! Подумайте, что вы здесь предлагаете.
  19. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +1
    Сегодня, 13:18
    Мошенники создают чаты "поиска пропавших" на СВО, предупредили в МВД.

    Их цель — не помощь, а хищение денег и получение данных посредством распространения среди родственников участников СВО вредоносного ПО;