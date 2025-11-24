Последнее перед Гуляйполем село Затишье перешло под контроль ВС РФ

Последнее перед Гуляйполем село Затишье перешло под контроль ВС РФ

Снова хорошие новости с Запорожского направления, где российские войска освободили населенный пункт Затишье и вплотную подошли к Гуляйполю. Об этом сообщает канал «Воин DV», отслеживающий ситуацию в полосе наступления группировки «Восток».

По данным канала, штурмовики 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии группировки «Восток» взяли под контроль населенный пункт Затишье, выйдя практически на окраины Гуляйполя. Это было последнее село перед районным центром, очень хорошо укрепленное. Но это противнику не помогло. Как и контратаки ВСУ в попытках выбить наших из Затишья.



В боях за Затишье бойцов 114-го мотострелкового полка не смогли остановить ни контратаки противника, ни хорошо укреплённая линия обороны с противотанковыми рвами, тетраэдрами, огневыми точками и прочими элементами позиционной обороны.



Противник в упорных боях за Затишье потерял свыше двух рот личного состава и более 20 единиц техники. Остатки противника сбежали в направлении Гуляйполя.

Таким образом, наши войска вышли к Гуляйполю и с востока. На данный момент штурма «столицы батьки Махно» не ведется, появившаяся накануне информация не соответствует действительности, хотя некоторые ресурсы продолжают утверждать, что наши войска уже в городе, идет разведка, работают беспилотники, артиллерия и авиация. Возможно, что наши даже кое-где заняли крайние дома. Ждем.
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 12:43
    ❝ Последнее перед Гуляйполем село Затишье перешло под контроль ВС РФ ❞ —

    — «Затишье перед бурей» © ...
    ВохаАхов
      ВохаАхов
      +3
      Сегодня, 12:56
      "Буря" уже началась. Российские войска, по последним данным, начали штурм Гуляйполя с трёх направлений и даже закрепились на северном и восточном направлении. Хочется пожелать нашим парням удачи.
      Sky Strike fighter
        Sky Strike fighter
        0
        Сегодня, 13:28
        Штурм Гуляйполя.

        . Сегодня в ночь начался штурм Гуляйполя. Атака идет с трех направлений — севера, востока и юга.

        К утру наши части сумели закрепиться в северных и восточных окраинах города. По Гуляйполю плотно работает наша авиация (ФАБы, в т.ч. и крупного калибра), артиллерия и БПЛА.


        https://t.me/yurasumy/25676
  Nexcom
    Nexcom
    -1
    Сегодня, 12:55
    на фото это уже даже не мангал, это целая мангальная поляна... аэродром какой то, прям хоть вертолёт туда сади... капец что только не придумают для безопасности наших ребят....

    зы там наверху газон что ли из травы? belay хитро придумано.
    topol717
      topol717
      0
      Сегодня, 13:03
      Цитата: Nexcom
      на фото это уже даже не мангал, это целая мангальная поляна

      Как я понял, там сразу же маскировочная сеть. или даже не сеть, а целый травяной ковер )))
      Nexcom
        Nexcom
        -2
        Сегодня, 13:04
        вот вот! даже Царь-мангал танк неэстетично выглядит - сарай и сарай.
        а тут тебе поляна своя - в затишье можно и на травке повалятся на солныше. yes интересно - реально работает? маскирует от дронов-разведчиков? представляю реакцию какелов-дронооператоров: Мыкола, дывысь сюды в экран - поляна ездыть сама! Петро! Опять коксу нанюхался??? wassat
  Товарищ Берия
    Товарищ Берия
    0
    Сегодня, 13:27
    В самом Гуляйполе уныло



    Condottiero ™
    На фронт после 2 мес. на полигонах прибыли представители дружественной КНДР. Угадайте направление.

    Там поле и можно гулять.
  Рэд
    Рэд
    0
    Сегодня, 13:36
    Я так понимаю скоро нужно ждать информацию о том что родина Махно всегда была дотационной и вообще не нужна Украине
  bbb
    bbb
    0
    Сегодня, 13:48
    Каклятам пора идти гулять в поле.