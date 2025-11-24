ABC: США хотят провести отдельные переговоры с Россией по мирному плану Трампа
В администрации США хотят провести отдельные переговоры с Россией по мирному плану Трампа. Другие подробности неизвестны.
Об этом сообщает американский телеканал ABC, ссылаясь на высокопоставленное должностное лицо США.
Место проведения запланированной встречи он не сообщил.
Ранее в Женеве состоялись американо-украинские переговоры, где обсуждался предложенный Соединенными Штатами мирный план, изначально состоявший из 28 пунктов. Американскую стороны представляли глав Госдепа Марко Рубио, министр армии Дэн Дрисколл и спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
По итогам встречи стороны переговоров сообщили, что на встрече они разработали обновленные условия мирного соглашения. При этом Рубио заявил, что представленный план является рабочим документом, который нуждается в согласовании Вашингтоном, Москвой и Киевом.
Журналисты ABC утверждают, что мирный план Трампа был разработан в сотрудничестве с Кремлем и при активном участии секретаря СНБО Украины Рустема Умерова. А на состоявшемся в эту пятницу заседании Совбеза России президент Владимир Путин сообщил, что предложение от Вашингтона Москва получила.
Примечательно, что впервые содержание плана Трампа обнародовал украинский нардеп Алексей Гончаренко, включенный решением Росфинмониторинга в список экстремистов и террористов. Вскоре подлинность документа подтвердили в администрации США. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что киевские власти должны одобрить предложенный им план не позднее 27 ноября. В эту дату американцы празднуют свой День благодарения.
