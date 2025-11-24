ABC: США хотят провести отдельные переговоры с Россией по мирному плану Трампа

1 908 17
ABC: США хотят провести отдельные переговоры с Россией по мирному плану Трампа

В администрации США хотят провести отдельные переговоры с Россией по мирному плану Трампа. Другие подробности неизвестны.

Об этом сообщает американский телеканал ABC, ссылаясь на высокопоставленное должностное лицо США.

Место проведения запланированной встречи он не сообщил.

Ранее в Женеве состоялись американо-украинские переговоры, где обсуждался предложенный Соединенными Штатами мирный план, изначально состоявший из 28 пунктов. Американскую стороны представляли глав Госдепа Марко Рубио, министр армии Дэн Дрисколл и спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

По итогам встречи стороны переговоров сообщили, что на встрече они разработали обновленные условия мирного соглашения. При этом Рубио заявил, что представленный план является рабочим документом, который нуждается в согласовании Вашингтоном, Москвой и Киевом.

Журналисты ABC утверждают, что мирный план Трампа был разработан в сотрудничестве с Кремлем и при активном участии секретаря СНБО Украины Рустема Умерова. А на состоявшемся в эту пятницу заседании Совбеза России президент Владимир Путин сообщил, что предложение от Вашингтона Москва получила.

Примечательно, что впервые содержание плана Трампа обнародовал украинский нардеп Алексей Гончаренко, включенный решением Росфинмониторинга в список экстремистов и террористов. Вскоре подлинность документа подтвердили в администрации США. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что киевские власти должны одобрить предложенный им план не позднее 27 ноября. В эту дату американцы празднуют свой День благодарения.
17 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 12:46
    Интересное кино,янки хотят отдельные переговоры с Россией а какой договор хотят обсуждать? У Украины то есть у Е.С. он свой ,у США тоже свой,а вот что у России давно известно и никто чужие планы не приемлет,ну и смысл ноги топтать да керосин жечь?
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +1
      Сегодня, 12:56
      Вот честное слово не понимаю зачем США "мирные переговоры" с Россией, оружие в зону конфликта поставляют, денежки идут, Украина воюет, Европа истощается, производство перетекает в Америку.... вроде все для них в шоколаде..... ответ один запахло полным разгромом 404 и очередным пинком для США. Поговорить с США конечно можно о гольфе, погоде, девочках.... но не более. Мир принесет армия России.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        -1
        Сегодня, 12:59
        Silver99 hi ,вполне возможно что идёт именно затяжка времени путем переговоров,повторюсь возможно,Киев в 2022 путем переговоров выиграл время,теперь может быть наши тоже используют переговоры в своих целях,тем более что Верховный открыто заявил что переговоры не особо и нужны России.
        1. Silver99 Звание
          Silver99
          0
          Сегодня, 13:01
          hi Да, но сейчас остановки боевых действий на время болтологии не будет, так что для 404 время=потерянным территориям.
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            -1
            Сегодня, 13:03
            Silver99,их и их Хозяев НАСТОЙЧИВО предупреждали им предлогали,они жизнерадостно взбрыкнули и умчались как они думали в блестящую победу,и вот получили и видать хорошо,раз так задергались.
      2. faiver Звание
        faiver
        -3
        Сегодня, 12:59
        Мир принесет армия России
        - если у нее в очередной раз не украдут Победу....
      3. Totor5 Звание
        Totor5
        0
        Сегодня, 13:14
        Нужна передышка, чтоб выстроить новые линии обороны, провести обучение новобранцев, выполнить перевооружение. Нужно сбить темп.
  2. Сержант Звание
    Сержант
    -1
    Сегодня, 12:48
    Что все пишут о планах Трампа,планах ЕС,а о планах Кремля - молчок.
    У России есть план?
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 12:56
      Сержант hi ,есть и его давно озвучили и президент и его комманда.
    2. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      -1
      Сегодня, 13:00
      Есть:
      мирный план Трампа был разработан в сотрудничестве с Кремлем и при активном участии секретаря СНБО Украины Рустема Умерова.
      1. свой1970 Звание
        свой1970
        0
        Сегодня, 13:29
        Цитата: Uncle Lee
        Есть:
        мирный план Трампа был разработан в сотрудничестве с Кремлем и при активном участии секретаря СНБО Украины Рустема Умерова.

        Это утверждают журналисты АВС. lol
        ВВП сказал что план Трампа в РФ поступил - но не обсуждался ни с кем из сторон.
        Это немного другое, не?
    3. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      -1
      Сегодня, 13:02
      Цитата: Сержант
      У России есть план?

      Вы же знаете анекдот про молодого и старого быка? Вот, судя по всему, как-то так и планируется.
    4. Лимон Звание
      Лимон
      0
      Сегодня, 13:19
      Зачем его повторять по несколько раз! Амеры придумали этот ,вот пусть и скачут. Россия то тут причем? ВС РФ демонстрирует свои аланы на лбс.
  3. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +1
    Сегодня, 13:03
    В администрации США хотят провести отдельные переговоры с Россией по мирному плану Трампа. Другие подробности неизвестны.
    Пусть в этой... администрации сразу "не хотят," а хотя бы начнут с того, что изучат Конституцию РФ.
    Найдут там для себя, убогих, много интересного!
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 13:05
    ❝ Трамп заявил, что киевские власти должны одобрить предложенный им план не позднее 27 ноября. В эту дату американцы празднуют свой День благодарения ❞ —

    — «Казнить нельзя помиловать» © ...
  5. михаил3 Звание
    михаил3
    0
    Сегодня, 13:23
    Наши "партнеры" перешли на этап форсированного убалтывания. Раньше хватало простого убалтывания - нашим властям льстили, облизывали, слегка пугали, снова льстили, и этого хватало, чтобы власти России, как советские, так и российские, и власти Российской Империи тоже, покорно сдавали все, что наши воины взяли своей кровью.
    На этот раз, практически впервые после Сталина, простое убалтывание не идет. Градус существенно повышен, подключили все каналы СМИ, всех болтунов из всех правительств, при этом европейские неадкваты идут за злого полицейского, а Трамп за доброго. Трамп будет пугать наших арендой Донбасса, мол видите, до чего может дойти, и предлагать "один маааленький полк НАТО, чисто символический, на территории Украины". Ну и так далее.
    Главной проблемой Путина будут, естественно, не западные переговорщики, а свои родные предатели, усаженные в правительстве и МИДе так густо, что нормальных людей практически не видно. Они будут изо всех сил пытаться пропихнуть немедленное перемирие, во время которого постараются превратить "мирный" план в полную нашу капитуляцию.
    Вот это и будет главным признаком очередной сдачи интересов страны - перемирие. Не мир на наших условиях, а именно перемирие. На год-два. За время которого мы ослабнем, а Запад наберет максимум возможного. Будем смотреть. Сделать мы ничего не можем, только беспомощно стараться понять происходящее...
  6. Reindeer Звание
    Reindeer
    0
    Сегодня, 13:26
    Переговоры хотят провести? Удивлен... Думал, сразу к исполнению передадут свой СОГЛАСОВАННЫЙ план :)