Британская пресса: между Рубио и Вэнсом имеются разногласия по плану по Украине

По информации британской прессы, между американским вице-президентом Джеймсом Вэнсом и главой Госдепа США Марко Рубио возникли некоторые разногласия в отношении так называемого «мирного плана» по Украине.

Как сообщает издание The Economist, «план Трампа» в его изначальной редакции активно продвигался Вэнсом, который позвонил Зеленскому, чтобы изложить ему предлагаемые условия, после чего направил в Киев своего университетского друга, министра армии Дрисколла, чтобы тот лично передал документ украинскому руководству.

В то же время Рубио «изо всех сил пытался вернуть ситуацию в нужное русло, найдя соглашение с украинской стороной». При этом, как сообщает британское издание, казалось, что глава Госдепа «совершенно не в курсе дела» — он звонил сенаторам и пытался их убедить, что данный план является «российским документом». Однако уже спустя несколько часов Рубио отказался от своих прежних заявлений, в официальном заявлении указав, что план «разработали США».

Между тем Зеленский заявил о «критическом моменте» во время переговоров с американцами и «политическом давлении» на Украину, а спикер Верховной рады Стефанчук перечислил «красные линии», которыми Киев считает официальное признание потерянных территорий частью России, любые ограничение на численность и вооруженность украинской армии, а также ограничение для будущих союзов, к которым может присоединиться Украина, включая НАТО и ЕС. Таким образом, Киев отвергает ключевые требования России, из-за которых, собственно, и пришлось начать СВО.
  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +6
    Сегодня, 12:51
    ...Геббельс и Гиммлер поимели разногласия по поводу СССР... lol
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      0
      Сегодня, 12:59
      wink Так там и Трамп с Меланьей на кухне спорят.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 13:01
        дык скорее с Иванкой (новоиспечённой Рахель) и зятьком Куршнером. Меланья то тут вроде и не при делах.... Она там типо только с гуманитарными делами для детей засветилась один раз... Доня сам хвастал что он как раз с дочуней советуется часто.... ну а дочуне ясно кто в уши вдувает.
    2. Mouse Звание
      Mouse
      0
      Сегодня, 13:35
      Туда план, в обратку план...
      Наркотрафик тормознулся... wassat
    3. ABC-schütze Звание
      ABC-schütze
      0
      Сегодня, 13:43
      Ситуация, впрочем, с т.н. "американскими мирными планами". маразматически - бредовая... И уже давно...

      Ведь, как было всякий раз "презентовано миру", персонаж с биркой "трамп", рассылает свои "планы" всяким американским шестёркам с банковой и всяким "евро"-табаки Вашингтона не для какого-то там, "обсуждения"... А для принятия. И, - "побыстрей"...

      Ну, и второе...

      А что, кто-то может себе представить, скажем, чтобы представители Президента России, направленные куда-либо на переговоры с его уже сформулированными предложениями, начали их "комментировать", на предмет кому и чем эти предложения "хороши", а кому, - "нет"... И предлагать к этим предложениями своего Президента некие "коррективы"?...
  2. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +5
    Сегодня, 12:52
    между Рубио и Вэнсом имеются разногласия по плану по Украине
    Тупой и ещё тупее.
    Если они реально не понимают, что ни один из этих "планов" не соответствуют РЕАЛЬНОСТИ.
    1. Смею_заметить_ Звание
      Смею_заметить_
      +1
      Сегодня, 12:58
      Да!
      И, если выяснится, что в разработке этой ... фигни участвовал Дмитриев, его надо сразу повесить.
      Вниз башкой.
      На Лобном месте.
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +2
        Сегодня, 13:04
        Цитата: Смею_заметить_
        Вниз башкой.

        На мосту через Берингов пролив.... am
        1. Смею_заметить_ Звание
          Смею_заметить_
          +2
          Сегодня, 13:05
          Там публики маловато... Моржи да тюлени.
          А им - пофиг. )
          1. Uncle Lee Звание
            Uncle Lee
            +1
            Сегодня, 13:10
            Цитата: Смею_заметить_
            Моржи да тюлени.

            А им это очень злободневно и любопытно и очень важно ! wink
      2. solar Звание
        solar
        +1
        Сегодня, 13:09
        Негде на Лобном месте вешать- конструкцией не предусмотрено. На бочку с порохом посадить- пущай полетает! Стартовый стол удобный...
        1. Смею_заметить_ Звание
          Смею_заметить_
          0
          Сегодня, 13:12
          Бочка с порохом - это честь.
          А виселицу где-угодно поставить можно.
          "Был бы человек хороший"... (с)
          1. solar Звание
            solar
            0
            Сегодня, 13:14
            Историческое место, памятник архитектуры, нельзя в конструкцию изменения вносить.
            1. Смею_заметить_ Звание
              Смею_заметить_
              +1
              Сегодня, 13:19
              А всю жизнь вносили... И ничего...
              Никто не жаловался.
              Разин не даст соврать.
              1. solar Звание
                solar
                0
                Сегодня, 13:27
                Разина казнили не на Лобном месте, а на Болотной площади.
        2. faiver Звание
          faiver
          +1
          Сегодня, 13:14
          кран подогнать дело не хитрое.....
          1. solar Звание
            solar
            0
            Сегодня, 13:23
            Кран подогнать- не эстетично, нарушает архитектурный ансамбль. А возможность использования бочки с порохом предусмотрена еще при изначальном проектировании, царь сам сказал, я по телевизору видел.
            В летописях оно впервые упоминается в 1549 году, когда молодой царь Иван IV воспользовался площадкой для публичного обращения к выборным Земского собора
            1. faiver Звание
              faiver
              0
              Сегодня, 13:25
              царь сам сказал, я по телевизору видел
              - laughing good
      3. VictorB Звание
        VictorB
        0
        Сегодня, 13:38
        если выяснится, что в разработке этой ... фигни участвовал Дмитриев

        Ну очень похоже, что участвовал.
        Пункты о разделе Запорожской АЭС, об использовании российских зарубежных активов - кому еще мог прийти в голову такой псевдоэкономический бред?
        Кстати, МИД до последнего отказывался, что знает что-то о "плане Трампа", то же и Песков.
        И только Верховный заявил, что план передали по "имеющимся каналам взаимодействия" (видимо, минуя официальные каналы).
        Западные СМИ, кстати, ни минуты не сомневались в участии Дмитриева в разработке плана. Но они, конечно, могут и соврать. А могут и правду выдать.
        Теория о множественности башен Кремля может заиграть новыми красками.
  3. tihonmarine Звание
    tihonmarine
    +2
    Сегодня, 12:54
    Таким образом, Киев отвергает ключевые требования России, из-за которых, собственно, и пришлось начать СВО.

    Вывод только один - бить до упора и капитуляция хунты.
  4. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 12:57
    Россия должна выйти победителем и баста!
    1. solar Звание
      solar
      0
      Сегодня, 13:10
      С этим не переживайте. Любой вариант объявят победой.
  5. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 12:57
    между Рубио и Вэнсом имеются разногласия по плану по Украине

    Их разногласие, их проблемы. У нас с их планами вообще несогласие.
    1. VictorB Звание
      VictorB
      0
      Сегодня, 13:43
      Их разногласие, их проблемы.

      Хорошо было бы, если они перестреляли друг друга.
      А так, при всех их разногласиях, они едины в главном - давить на Россию.
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 12:58
    Раз российская сторона не комментирует женевский сговор ,значит комментировать нечего.Сейчас каких только теорий заговора не озвучивают в западных сми.
    1. Gomunkul Звание
      Gomunkul
      +1
      Сегодня, 13:12
      Андрей
      Если отмести в сторону всю "политическую шелуху", то в сухом остатке останется только то, что хазары (хабадники) из США хотят всеми силами не допустить разгрома Украинского каганата.
    2. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 13:13
      Цитата: tralflot1832
      значит комментировать нечего

      Потом выкатят: Отнеситесь с пониманием am
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:16
    Цитата: Gomunkul
    США хотят всеми силами не допустить разгрома Украинского каганата.
    ни чего удивительного ,внешняя политика США тесно связана с внутренней политикой .
  8. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 13:16
    ❝ Между Рубио и Вэнсом имеются разногласия по плану по Украине ❞ —

    — «Когда в товарищах согласья нет» © ...
  9. navigator777 Звание
    navigator777
    0
    Сегодня, 13:29
    Цитата: Смею_заметить_
    Да!
    И, если выяснится, что в разработке этой ... фигни участвовал Дмитриев, его надо сразу повесить.
    Вниз башкой.
    На Лобном месте.

    Ну зачем на рядового дипломата всех собак вешать, он лишь выступал в качестве переговорщика, план утвержден давно верховным, а усатый херню порит, не знаем, не в курсе, не видели, все как всегда а потом нас перед фактом поставят и все.
  10. hiller Звание
    hiller
    0
    Сегодня, 13:37
    "...ворон ворону глаз не выклюет". Договорятся или "папаша" заставит...
  11. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    0
    Сегодня, 13:42
    Короче, по итогу...20й пакет санкций нам будет.