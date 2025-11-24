Британская пресса: между Рубио и Вэнсом имеются разногласия по плану по Украине
По информации британской прессы, между американским вице-президентом Джеймсом Вэнсом и главой Госдепа США Марко Рубио возникли некоторые разногласия в отношении так называемого «мирного плана» по Украине.
Как сообщает издание The Economist, «план Трампа» в его изначальной редакции активно продвигался Вэнсом, который позвонил Зеленскому, чтобы изложить ему предлагаемые условия, после чего направил в Киев своего университетского друга, министра армии Дрисколла, чтобы тот лично передал документ украинскому руководству.
В то же время Рубио «изо всех сил пытался вернуть ситуацию в нужное русло, найдя соглашение с украинской стороной». При этом, как сообщает британское издание, казалось, что глава Госдепа «совершенно не в курсе дела» — он звонил сенаторам и пытался их убедить, что данный план является «российским документом». Однако уже спустя несколько часов Рубио отказался от своих прежних заявлений, в официальном заявлении указав, что план «разработали США».
Между тем Зеленский заявил о «критическом моменте» во время переговоров с американцами и «политическом давлении» на Украину, а спикер Верховной рады Стефанчук перечислил «красные линии», которыми Киев считает официальное признание потерянных территорий частью России, любые ограничение на численность и вооруженность украинской армии, а также ограничение для будущих союзов, к которым может присоединиться Украина, включая НАТО и ЕС. Таким образом, Киев отвергает ключевые требования России, из-за которых, собственно, и пришлось начать СВО.
