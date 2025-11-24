Песков: У Москвы нет официальной информации, а публикации прессы не комментируем

Песков: У Москвы нет официальной информации, а публикации прессы не комментируем

Москва не получала официальной информации об итогах прошедших в Женеве переговоров делегаций США и Украины по мирному плану. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге для журналистов.

Кремль внимательно следит за публикациями в западной прессе, но выводы по ним делать некорректно, поскольку неизвестна достоверность той или иной информации. А официальной информации от США по переговорам Россия не получала, так что говорить о том, «скорректировали» Вашингтон и Киев план или «не скорректировали», пока рано. Также Песков подчеркнул, что у Москвы никаких планов переговоров с американцами по Украине на этой неделе нет.



Мы не знаем, насколько эти публикации достоверны и соответствуют реальности. Это слишком ответственный вопрос, чтобы руководствоваться сообщениями СМИ.


Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что у России есть проект разработанного США мирного плана, но официально Вашингтон с Москвой его не обсуждал. План можно использовать как основу для мирного соглашения, но говорить о том, что Россия его просто примет, глупо. Да и дойдет он до Москвы в измененном виде, с внесенными Украиной правками. Вот тогда и будем говорить о том, что нам нравится, а что нет.

Переговоры США и Украины прошли накануне в Женеве в два раунда. По итогам что-то там в плане изменили, а что-то нет. Судя по вчерашнему лицу Ермака, не всё там так радужно, как рассказывает Зеленский.
8 комментариев
  1. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +6
    Сегодня, 13:18
    Ну, хорошо. Согласен. "Срач не комментируем".
    А, если пришлют?
    Я напомню... для тех, кто... увлёкся:
    от т.н. бывш. "украины" (тм) ПОДПИСЫВАТЬ не кому!
    Подпись Его Зеленейшества стоит столько же, сколько стоит кучка дерьма из-под пса Сирка, который живёт на бердичевском базаре.
    Прекратите гнать волну. fool
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 13:26
      Цитата: Смею_заметить_
      от т.н. бывш. "украины" (тм) ПОДПИСЫВАТЬ не кому!

      Этот вопрос как-то не поднимался....Может зазря зеля так суетится - он никто и звать его никак ! wink
    2. ABC-schütze Звание
      ABC-schütze
      0
      Сегодня, 13:54
      Полагаю, что Москве, на предмет сих т.н. "мирных переговоров", пришло время всякий раз уточнять у американцев, чьи же-таки "предложения" или "варианты" ей передаются на сей раз?... "Американские", т.е. отражающие интересы США?.. Или Штаты в данном случае выступают уже только в роли "почтальона-курьера", передающего Москве всякую, наспех сляпанную, "предложенческую" пачкотню киевских бандеро - нациков и всяких "представителей" евростойла, коих Россия и предбанники Кремля больше не запускает?..

      Согласитесь, различие, в данном случае, именно в контексте дальнейшего, потенциального "прочного мира", всё-таки появляется...
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +6
    Сегодня, 13:20
    Ох уж этот Песков, laughing
    взял и всё обломал.
    Зато какое раздолье альтернативщикам ! bully
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 13:23
      Судя по вчерашнему лицу Ермака, не всё там так радужно
      Это что-то новое в оценке политических новостей laughing
  3. Лимон Звание
    Лимон
    +2
    Сегодня, 13:22
    Всё четко и ясно. А то на Западе ,да и здесь в комментах сплошная ,,фантастика,,)))
  4. Silver99 Звание
    Silver99
    +2
    Сегодня, 13:23
    А зачем такой великой стране как Россия вообще посредники ? Она что сама не в состоянии решить проблему ? США ведь не просят нас помогать им. Самым лучшим планом будет прекращение подбрасывания США оружия в зону конфликта, вот и решение без всякой болтовни, в противном случае будет дольше и кровопролитнее.
  5. navigator777 Звание
    navigator777
    -4
    Сегодня, 13:40
    Все уже давно решено, просто нам лажу усатый втирает, а вдруг зеля не согласится, тогда и нашим лживым политикам оправдываться не придется за провальный план, а если зеля согласится, то все кто тут не согласен и будет противится, вслед за Гиркииным и Поповым последуют, вот увидите.
  6. Комментарий был удален.