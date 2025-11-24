Мы не знаем, насколько эти публикации достоверны и соответствуют реальности. Это слишком ответственный вопрос, чтобы руководствоваться сообщениями СМИ.

Москва не получала официальной информации об итогах прошедших в Женеве переговоров делегаций США и Украины по мирному плану. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге для журналистов.Кремль внимательно следит за публикациями в западной прессе, но выводы по ним делать некорректно, поскольку неизвестна достоверность той или иной информации. А официальной информации от США по переговорам Россия не получала, так что говорить о том, «скорректировали» Вашингтон и Киев план или «не скорректировали», пока рано. Также Песков подчеркнул, что у Москвы никаких планов переговоров с американцами по Украине на этой неделе нет.Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что у России есть проект разработанного США мирного плана, но официально Вашингтон с Москвой его не обсуждал. План можно использовать как основу для мирного соглашения, но говорить о том, что Россия его просто примет, глупо. Да и дойдет он до Москвы в измененном виде, с внесенными Украиной правками. Вот тогда и будем говорить о том, что нам нравится, а что нет.Переговоры США и Украины прошли накануне в Женеве в два раунда. По итогам что-то там в плане изменили, а что-то нет. Судя по вчерашнему лицу Ермака, не всё там так радужно, как рассказывает Зеленский.