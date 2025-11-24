Боевик «Азова» раскритиковал переговоры из-за негативного влияния на солдат ВСУ

Новости о возможной остановке конфликта «очень негативно» влияют на украинских солдат, которые больше не хотят идти на штурм российских позиций. Об этом заявил один из комбатов националистического 3-го штурмового корпуса «Азов»* (признан в России террористической организацией и запрещен).

Украинский боевик пожаловался на прессу, активно освещающую ход переговоров по мирному плану США. По его словам, в ВСУ солдаты понимают, что все идет к окончанию боевых действий, и больше не хотят воевать. Зачем ему идти в атаку с возможностью стать «двухсотым», когда можно пересидеть где-нибудь в тылу и остаться живым.



Когда идет речь о перемирии, военный думает: «Зачем мне выполнять свою обязанность, если я могу где-то отсидеться, ждать, пока политики договорятся и будет перемирие». Ситуация эта не очень.


Как подчеркивает националист, переговоры должны вестись кулуарно, в режиме полной секретности, чтобы солдаты на фронте о них ничего не знали и продолжали воевать «за Украину».

В то же время сам «азовец» призывает не верить в перемирие, по его мнению, война продолжится еще и в следующем году, да и вообще она будет затяжной, украинская армия якобы даже без помощи союзников способна вести боевые действия еще длительное время.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 13:43
    ❝ Боевик «Азова»* раскритиковал переговоры ❞ —

    — Ну вот, всё пропало ...
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +1
      Сегодня, 13:47
      Они все умрут..................
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 13:47
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Ну вот, всё пропало ...

      Но за "неньку" , до Бандеры.
    3. ian Звание
      ian
      +1
      Сегодня, 13:48
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Ну вот, всё пропало ...

      Ну почему все? Сам боевик в атаку все таки собирается. Потому и планирует, что еще год его ловить будут.. feel
  2. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    0
    Сегодня, 13:53
    Боевик «Азова» раскритиковал переговоры из-за негативного влияния на солдат ВСУ
  3. wku Звание
    wku
    0
    Сегодня, 13:54
    человеческая психология, тем более , что у таких культурно близких народов одинаковая, не думается, что известия о близком мире, как-то по иному будут действовать по другую сторону