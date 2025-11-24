Боевик «Азова» раскритиковал переговоры из-за негативного влияния на солдат ВСУ
Новости о возможной остановке конфликта «очень негативно» влияют на украинских солдат, которые больше не хотят идти на штурм российских позиций. Об этом заявил один из комбатов националистического 3-го штурмового корпуса «Азов»* (признан в России террористической организацией и запрещен).
Украинский боевик пожаловался на прессу, активно освещающую ход переговоров по мирному плану США. По его словам, в ВСУ солдаты понимают, что все идет к окончанию боевых действий, и больше не хотят воевать. Зачем ему идти в атаку с возможностью стать «двухсотым», когда можно пересидеть где-нибудь в тылу и остаться живым.
Когда идет речь о перемирии, военный думает: «Зачем мне выполнять свою обязанность, если я могу где-то отсидеться, ждать, пока политики договорятся и будет перемирие». Ситуация эта не очень.
Как подчеркивает националист, переговоры должны вестись кулуарно, в режиме полной секретности, чтобы солдаты на фронте о них ничего не знали и продолжали воевать «за Украину».
В то же время сам «азовец» призывает не верить в перемирие, по его мнению, война продолжится еще и в следующем году, да и вообще она будет затяжной, украинская армия якобы даже без помощи союзников способна вести боевые действия еще длительное время.
