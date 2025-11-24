Трамп призвал не верить в значительный прогресс между Россией и Украиной
Дональд Трамп второй день выкладывает в своей соцсети TruthSocial странные посты. На этот раз он призвал подписчиков не верить в значительный прогресс между Россией и Украиной, но в то же время допустил, что происходит «что-то хорошее».
Неужели в мирных переговорах между Россией и Украиной действительно достигнут значительный прогресс? Не верьте, пока не увидите, но, возможно, действительно происходит что-то хорошее.
Новая запись связана с мирным планом США и прошедшими в Женеве переговорами американской и украинской делегаций. Накануне он раскритиковал Киев и Брюссель за попытки внести изменения в план. Однако говорить о каких-то сдвигах пока рано, переговоры с Москвой даже не начинались, Кремль не получал от Белого дома никакой информации.
Между тем западная пресса пишет, что Дональд Трамп не углублялся в детали разработанного США мирного плана, который сейчас обсуждается с Украиной. По словам одного из чиновников, в Белом доме «царит хаос», половина сотрудников вообще не понимает, что происходит. План разработал Стив Уиткофф по поручению Трампа, но что он включал, президент США не знал, поэтому документ застал Вашингтон «врасплох».
Вы говорите Трампу: «Я хочу попытаться заключить сделку». Он ответит: «Прекрасно, иди и займись этим». И это тот уровень внимания, который он уделяет.
