Трамп призвал не верить в значительный прогресс между Россией и Украиной

Дональд Трамп второй день выкладывает в своей соцсети TruthSocial странные посты. На этот раз он призвал подписчиков не верить в значительный прогресс между Россией и Украиной, но в то же время допустил, что происходит «что-то хорошее».

Неужели в мирных переговорах между Россией и Украиной действительно достигнут значительный прогресс? Не верьте, пока не увидите, но, возможно, действительно происходит что-то хорошее.




Новая запись связана с мирным планом США и прошедшими в Женеве переговорами американской и украинской делегаций. Накануне он раскритиковал Киев и Брюссель за попытки внести изменения в план. Однако говорить о каких-то сдвигах пока рано, переговоры с Москвой даже не начинались, Кремль не получал от Белого дома никакой информации.

Между тем западная пресса пишет, что Дональд Трамп не углублялся в детали разработанного США мирного плана, который сейчас обсуждается с Украиной. По словам одного из чиновников, в Белом доме «царит хаос», половина сотрудников вообще не понимает, что происходит. План разработал Стив Уиткофф по поручению Трампа, но что он включал, президент США не знал, поэтому документ застал Вашингтон «врасплох».

Вы говорите Трампу: «Я хочу попытаться заключить сделку». Он ответит: «Прекрасно, иди и займись этим». И это тот уровень внимания, который он уделяет.
  Бонифаций
    Бонифаций
    +4
    Сегодня, 14:05
    В русском языке есть слово «балабол»
    «Балабол». Оно обозначает болтливого человека, который говорит много, но не отвечает за свои слова.
    Mouse
      Mouse
      +3
      Сегодня, 14:07
      Фантазер..... wink .......
      Понятие " что- то хорошее" у нас с ними разное....
      Mitos
        Mitos
        +4
        Сегодня, 14:30
        Так они хорошее имеют ввиду для себя. О нас они точно не думают. Сами создали видимость каких то договорняков, обозначили там же, что за все платит и должна Россия. типо 404 покритиковала план и попыталась его изменить, а они такие нет мы не позволим, но в срыве булет виновата Россия. Продолжаем освобождать от нацизма землю. Работайте братья.
    carpenter
      carpenter
      +1
      Сегодня, 14:14
      Цитата: Бонифаций
      В русском языке есть слово «балабол»

      «Балалайка бесструнная».
    ASG7
      ASG7
      +1
      Сегодня, 14:41
      Политический онанизм или как можно запретить самоудовлетворяться.
    Василенко Владимир
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 15:25
      Цитата: Бонифаций
      «Балабол». Оно обозначает болтливого человека, который говорит много, но не отвечает за свои слова.

      есть более подходящий синоним - ФУФЛОМЕТ
    Смею_заметить_
      Смею_заметить_
      0
      Сегодня, 15:36
      В русском языке есть слово «балабол»
      Бутурля.
      Оно древнее. hi
  AK-1945
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 14:10
    Трамп призвал не верить в значительный прогресс между Россией и Украиной.

    Я в общем так и рассчитывал, что будет разговор ради разговора. Профанация и имитация кипучей деятельности.
    Uncle Lee
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 14:25
      План разработал Стив Уиткофф по поручению Трампа, но что он включал, президент США не знал
      Никто ничего не знает, но жестко обсуждает ! fellow
      lubesky
        lubesky
        0
        Сегодня, 15:43
        Цитата: Uncle Lee
        Никто ничего не знает, но жестко обсуждает !


        Пастернака не читал, но осуждаю! laughing
      Alex777
        Alex777
        0
        Сегодня, 16:09
        Цитата: Uncle Lee
        Никто ничего не знает, но жестко обсуждает !

        Трамп не верит, что этот план проканает.
        Я тоже не верю. Нам эта ботва не нужна. bully
  Жека111
    Жека111
    +1
    Сегодня, 14:12
    Очередной громкий пук со стороны войнотворца Трампа как обычно закончится ничем
  Nexcom
    Nexcom
    -1
    Сегодня, 14:13
    Мюллер номер 2. wassat
    Никому верить нельзя! Мне - можно (с)
    LIONnvrsk
      LIONnvrsk
      +1
      Сегодня, 14:38
      Простите за нудность, но ежели точно цитату давать, то:
      Верить в наше время нельзя никому, даже порой самому себе. Мне - можно. (С) hi
  tralflot1832
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 14:14
    В чём странность постов Трампа в его соцсети для России? А вот для обезьяны и Европы они действительно странные .В Англии празднуют свою победу в Деневе на эти минуты - альтернативная англицкая реальность.Трамп что то не хочет вписываться в эту реальность.Он хочет быть над любой реальностью.
  Дилетант
    Дилетант
    -1
    Сегодня, 14:37
    То, что Д.А.Медведев "не вылазит" из соц.сетей понятно. У него другой работы и других забот нет. А вот в то, что у Трампа есть время пОстититься в своей соц.сети, сомнительно. В лучшем случае его участие сводится к фразе своей пресс-секретарше (или кому-нибудь из администрации, отвечающему за соцсеть):
    "Напиши там что нибудь, что переговоры идут, но результата пока нет, а завтра - наоборот. Пусть они головы ломают, *(редиски)"
  Аскер
    Аскер
    +1
    Сегодня, 14:38
    Собственно старость никого не красит и ни должность ни деньги тут не помогут, Байден лет десять назад был очень бодрым вражиной, а потом просто прошло время и всё. Это очень опасная тенденция, и в США, и в Китае, и в Индии и много где ещё власть стала по факту несменяемой (Китай даже конституцию ради этого поменял). Конечно тема скользкая для обсуждения, но возможно нужно вносить ограничения по всему миру разом на уровне Совбеза ООН например...Чем гадать это мудрость руководителя( которую мы не можем постичь) или маразм накрыл и непонятно чего ждать от ядерной державы!!
  Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68
    0
    Сегодня, 16:01
    Chci vám tu něco napsat, u nás v ČR vyšel článek s nadpisem "Evropa se bojí, že se Trump opravdu vykašle na Ukrajinu". Já jsem k tomu odpověděl neobvyklým příspěvkem, cituji.. "Obávám se, že Trmp se nemůže vykašlat na Ukrajinu, ale ani na Rusko! Pro Ameriku tento špás bude nejdražší od jejího vzniku! USA, jako púvodní a hlavní viník války na Ukrajině, bude muset zaplatit obrovské válečné reparace jak Ukrajině, tak Rusku. Ukrajina USA nic nedluží, zaplatila totiž USA tím nejvzácnějším co měla.., svou krví 1.800.000 obětmi. Naopak, je to další velká ostuda USA, kolikátá už?, kdy velmi promyšleně díky CIA rozpoutala další válku Ukrajiny proti Rusku, kde velmi cíleně nechává vyvražďovat dva Slovanské národy, za účelem dobytí Ruska a vykradení jeho nerostných zdrojů. Amerika je barbarský stát a neustále to dokazuje i tomto 21. století! Ty mrakodrapy co tam mají, jsou zaplaceny krví a potem ne Američanů.., z nakraeného! jsou tak vysoké proto, aby zakryly veškerou špínu, co Amerika páchá na této planetě a zakryly bídu a špínu ulic a prázdnotu života tohoto extrémně nesociálního státu. Jsem šťastný, že nejsem Američan!! a nemusím se stydět před světem. Rusko si bezpečnost pro svoji zemi vybojuje ve válce i bez "pomoci" USA, které jako vždy chtějí profitovat i z této nesmyslné války o suroviny, zaviněné právě USA!
    Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68
      0
      Сегодня, 16:01
      Хочу вам тут кое-что написать: в Чехии вышла статья под заголовком «Европа боится, что Трамп действительно откажется от Украины». Я ответил на это необычным постом, цитирую: «Боюсь, что Трампу не удастся избежать наказания ни за Украину, ни за Россию! Для Америки этот бардак станет самым дорогим с момента его возникновения! США, как изначальный и главный виновник войны на Украине, будут вынуждены выплатить огромные военные репарации как Украине, так и России. Украина ничем не обязана США, ведь она заплатила США самым дорогим, что у неё было... своей кровью, 1 800 000 жертв. Напротив, это ещё один большой позор для США, сколько уже раз? Когда очень предусмотрительно, благодаря ЦРУ, они развязали очередную войну Украины против России, где очень целенаправленно позволили уничтожить два славянских народа, чтобы завоевать Россию и украсть её минеральные ресурсы. Америка — варварское государство, и она постоянно это доказывает даже в XXI веке! Эти небоскрёбы там оплачены кровью и потом не американцев... от всего сердца! Они настолько высокие, что их можно скрыть. Вся грязь, которую Америка творит на этой планете, прикрывает нищету, грязь и пустоту жизни в этом крайне антисоциальном государстве. Я счастлив, что я не американец!! И мне не нужно стыдиться этого перед всем миром. Россия будет бороться за безопасность своей страны даже без «помощи» США, которые, как всегда, хотят нажиться на этой бессмысленной войне за сырье, развязанной США!
  Лимон
    Лимон
    -1
    Сегодня, 16:18
    ,,Не болобол,а БАЛАБОЛИЩЕ,,!!!)))
  Серик Бур
    Серик Бур
    0
    Сегодня, 16:37
    Цитата: Uncle Lee
    План разработал Стив Уиткофф по поручению Трампа, но что он включал, президент США не знал
    Никто ничего не знает, но жестко обсуждает !

    Этот план - результат Анкориджа , смысл его , чтобы и "овцы были целы и волки сыты" . Пока , Донни развязывает ВВП руки , мол быстрее заканчивай , а потом договоримся. Европа не всчет. hi