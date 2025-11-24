В Балтийском море стартовали учения ВМС стран НАТО Freezing Winds 25

1 156 12
В Балтийском море стартовали учения ВМС стран НАТО Freezing Winds 25

В Балтийском море стартовали совместные военные учения стран НАТО под названием Freezing Winds 25. Маневры будут проходить в Финском заливе, Архипелаговом море и на южном побережье Финляндии и продлятся до 4 декабря текущего года.

В учениях принимают участие военно-морские силы 11 стран: США, Бельгии, Дании, Франции, Германии, Нидерландов, Польши и трех прибалтийских республик, а также постоянная группа НАТО, специализирующаяся на противоминной борьбе SNMCMG1. В мероприятии задействовано около пяти тысяч военнослужащих стран альянса и порядка 20 кораблей. Кроме того, к маневрам привлечены истребители, вертолеты и самолеты морского наблюдения.

В качестве основной задачи Freezing Winds 25 заявлена отработка защиты морских коммуникаций и ключевых объектов инфраструктуры. Кроме того, армии стран НАТО отрабатывают высадку морского десанта и взаимодействие флота с береговыми подразделениями. Как указали в Хельсинки, дополнительно будут отработаны операции по ликвидации разливов нефти, спасательные операции на море и по обезвреживанию подводных взрывоопасных предметов. При этом отмечается, что дополнительные трудности при проведении Freezing Winds 25 создают сложные погодные условия поздней осени и начала зимы на Балтийском море.

Ранее контр-адмирал ВМС США Бретт Граббе заявил, что НАТО имеет трех- или четырехкратное превосходство над Россией в акватории Балтийского моря. По словам Граббе, после вступления в альянс Швеции Балтийское море, по сути, стало «внутренним водоемом НАТО».
12 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rosomaha Звание
    rosomaha
    +1
    Сегодня, 14:22
    да чтоб их там разбило..размотало и утопило..с экипажами!
    1. Lako Звание
      Lako
      0
      Сегодня, 16:24
      В литовском болоте, они уже тонули. А тут, сам Бог велел.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 14:27
    Леденящий ветер 25 ,чем напугали то Россию.Смотрите не змёрзните как аяврики. А вот у норгов намечается проблема с рыболовством в российской экономической зоне .Вернёмся в 1976 год .Заживём ,как никогда.Ещё не выведена треска и другие породы рыб соблюдающие санкции.8- 10 декабря переговоры - наш ответ озвучен сегодня.Фареры похоже сдрыстнули .
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 14:31
      Цитата: tralflot1832
      Леденящий ветер 25 ,чем напугали то Россию

      Любят они всякие яркие названия своим учениям...Типа, нас напугать ! angry
    2. Дедок Звание
      Дедок
      +1
      Сегодня, 14:45
      8- 10 декабря переговоры - наш ответ озвучен сегодня.Фареры похоже сдрыстнули .

      дай то Бог!
      после всего, даже "с рать" на одном гектаре - противно...
  3. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 14:32
    Отрабатывают блокаду Калининграда и Балтфлота на своих базах...ничего нового.
    С вступлением Швеции и Финляндии возможностей у НАТО прибавилось в этом плане.
    Нашему Балтфлоту придётся наращивать свою группировка сил.
    1. Lako Звание
      Lako
      0
      Сегодня, 16:22
      Мне кажется, что в Балтийске, нужна база ударных БЭКов а в Кронштадте подводных лодок 636 пр. Сколько их на Балтфлоте? Одна осталась?
  4. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 14:41
    . По словам Граббе, после вступления в альянс Швеции Балтийское море, по сути, стало «внутренним водоемом НАТО»

    Не проглотите.... Подавитесь.....
  5. Алексей_12 Звание
    Алексей_12
    +1
    Сегодня, 14:55
    Отмывают потери наемников полосатых и инструкторов в некой стране. Чую в результате учений появиться не моло новых магилок на арленгтоне. Утонувших якобы, ногероически погибших под фабом3-3000 или искандером laughing good
  6. Правдодел Звание
    Правдодел
    +1
    Сегодня, 15:07
    В Балтийском море стартовали учения ВМС стран НАТО Freezing Winds 25

    Несколько месяцев тому назад уже проводились учения ВМС стран НАТО под другим названием.
    Теперь что, будут каждый квартал учится под новыми названиями!?
    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 15:22
      Цитата: Правдодел
      Теперь что, будут каждый квартал учится под новыми названиями!?

      А что? Главное, название придумать "покрасивше" tongue
      1. Правдодел Звание
        Правдодел
        +1
        Сегодня, 15:46
        Главное, название придумать "покрасивше"

        Точно. Это у них в глубинной памяти заложено. Только не в названиях дело. Гитлер и его помощники во время ВОВ тоже все время красивые названия придумывали. И чем все это закончилось для них!?... Красная армия, несмотря на красивые названия, дошла до Берлина, и красный флаг был на Рейхстаге.