Финляндия готова разместить у себя подразделение командования и управления НАТО

1 962 33
Финляндия готова разместить у себя подразделение командования и управления НАТО

Финское министерство обороны сделало предложение руководству Североатлантического альянса. Оно заключается в том, что Финляндия готова разместить у себя на территории подразделение командования и управления НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба финского оборонного ведомства.

Данный шаг прокомментировал министр обороны страны Антти Хяккянен:

Размещение подразделения еще больше укрепит способность НАТО защищать Финляндию и весь северный регион альянса.

По его мнению, новая структура станет ключевым фактором в поддержке натовских войск, способствуя лучшему осуществлению командных и контрольных функций. Подразделение будет находиться в подчинении Объединенного командования Североатлантического альянса в Норфолке.

Хяккянен заявил, что перед тем как сделать такое предложение, Минобороны Финляндии провело предварительную подготовительную работу. Глава ведомства надеется, что соответствующее положительное решение будет принято на саммите НАТО, который намечен на февраль следующего года.

Новое подразделение будет обеспечивать работу информационных и телекоммуникационных систем, с помощью которых руководство альянса будет осуществлять командование войсками НАТО в Финляндии и в других местах. Его численность составит примерно 50 человек.

Ранее главы оборонных ведомств стран альянса одобрили предложение Финляндии разместить на своей территории многонациональную тактическую группу Сухопутных войск НАТО.
33 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 14:33
    А такие объекты уничтожаются в первую очередь и не обычным оружием ,об этом финики не подумали,или думают им в очередной раз простится?!
    1. Обычный Звание
      Обычный
      +4
      Сегодня, 14:48
      Сомневаюсь что информация правдива, думаю это уже было решено большим братом, но в массы вбросили что якобы инициатива исходила от финнов.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 14:50
        Обычный hi ,так без разницы кто решил Хельсинки аль Вашингтон прилетит то по Финляндии причём на законном основании.
        1. Обычный Звание
          Обычный
          0
          Сегодня, 16:12
          В принципе довод логичный, согласен. hi
    2. Татьяна Звание
      Татьяна
      +2
      Сегодня, 15:06
      Финляндия готова разместить у себя подразделение командования и управления НАТО

      До тех пор пока ВС России не будут уничтожать эти объекты на территории стран НАТО, ведущих против России не объявленную ей ими войну, всё так и будет!
      Ибо при этом враги России не несут на своей территории никаких разрушительных убытков, а только зарабатывают на своей прокси-войне с Россией не на своей территории.
      В этом смысле время работает только именно на врагов России, русского народа и русской цивилизации.

      И это самое обстоятельство и лежит в основе их убеждённости в их ПОБЕДЕ над Россией в их геополитической антироссийской ресурсо-захватнической войне агрессивного коллективного Запада против России.

      Поэтому стратегия России в этой войне с Коллективным Западом с истрической неизбежностью должна меняться уже сейчас. Ибо время не ждёт!
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Сегодня, 14:37
    Удивительно как быстро слетел с Финляндии лоск нейтралитета и былого дружелюбия к русским.
    Гнилое нутро было...теперь она отьявленное русофобское государство.
    Вот что значит делать наполовину все дела...не доработал тут товарищ Сталин.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +4
      Сегодня, 14:40
      Тот же ЛЕХА hi ,а делов то вскормить и воткнуть на нужную должность нужный организм,вот США этим владеет очень хорошо и пользуется не стесняясь.
  3. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 14:42
    Как бы сказал Мудрый Каа - "Ближе сууукиии, ближе....Я жду вас...".
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      -2
      Сегодня, 14:55
      АК-1945 hi, только тут наоборот план "Анаконда" в действии и тактику удава используют они.
      1. AK-1945 Звание
        AK-1945
        -1
        Сегодня, 14:59
        численность составит примерно 50 человек

        50 человек командования это по Вашему план "Анаконда" в действии и тактика удава??? Ну не знаю, не знаю....
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          -2
          Сегодня, 15:01
          АК-1945, а вхождение Финляндии в НАТО и последующие размещение там всего что альянс захочет это не он?!
          1. AK-1945 Звание
            AK-1945
            0
            Сегодня, 15:13
            Да это не новость. С того времени когда в НАТО стали запихивать страны из Варшавского договора стало понятно, что вся Европа в него войдет в итоге.
  4. Обычный Звание
    Обычный
    +1
    Сегодня, 14:46
    На фото два петуха любезничают между собой.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 14:52
      Обычный,ну так у них это сейчас только приветствуется и поощряется,вырожденцы что с них взять.
  5. Mouse Звание
    Mouse
    -1
    Сегодня, 14:49
    . Размещение подразделения еще больше укрепит способность НАТО защищать Финляндию и весь северный регион альянса

    Если начала лизать... Не сбивается с ритма ... feel
    1. ЛМН Звание
      ЛМН
      0
      Сегодня, 15:08
      Цитата: Mouse
      . Размещение подразделения еще больше укрепит способность НАТО защищать Финляндию и весь северный регион альянса

      Если начала лизать... Не сбивается с ритма ... feel

      Да ладно...
      Постепенно присходит осознание,в потерях и рисках .Ни чего в этой жизни не меняется.
      1. Mouse Звание
        Mouse
        0
        Сегодня, 15:13
        Только вот осознание, как правило, приходит поздно....
        1. isv000 Звание
          isv000
          +1
          Сегодня, 15:25
          Цитата: Mouse
          Только вот осознание, как правило, приходит поздно....

          Осознание оно как похмелье, когда погнал коней не шибко о нём задумываешься...
          1. Mouse Звание
            Mouse
            +1
            Сегодня, 15:35
            Можно не вывезти .......
        2. ЛМН Звание
          ЛМН
          +2
          Сегодня, 15:50
          Цитата: Mouse
          Только вот осознание, как правило, приходит поздно....

          Рано или поздно..
          Вся история человечества,она соткана из таких "историй". smile
          1. Mouse Звание
            Mouse
            +1
            Сегодня, 15:57
            Тока они ни чему не учат..... hi
            1. ЛМН Звание
              ЛМН
              +1
              Сегодня, 16:03
              Цитата: Mouse
              Тока они ни чему не учат..... hi

              hi
              А что поделать,дорогой мой друг .

              Куда не ткнись в историю,ты наткнёшся на обман ,предательство и войну.

              С позитивной точки зрения,мы живём сейчас в очень интересное время.
              Звучит цинично конечно,но это правда.
  6. ximkim Звание
    ximkim
    +2
    Сегодня, 14:50
    Финляндия готова разместить у себя подразделение командования и управления НАТО

    Пугает не это.
    Пугает то , что кооператив "озеро" очень влияет на Санкт Петербург , а это значит - там такие нишятики ждут как разведку , так и ССО стран NATO.
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 14:53
    Ещё и поляки решили проверить, смогут ли писать против ветра при минус 20 в " полярную ночь" для доставки польских хаймерсов в Финляндию использовался этот десантный корабль .В пору нам учения провести ,трасса Лотта шикарная на нашей стороне ,в сторону Рованиеми.
    1. isv000 Звание
      isv000
      -1
      Сегодня, 15:23
      Рованиеми... Сойдёт как название для будущего райцентра. wink
    2. Nikolaevich_IXI
      Nikolaevich_IXI
      0
      Сегодня, 15:38
      А у нас хватит мобрезерва и финансовых средств для ведения войны с противником с населением 500+млн?
      1. Лимон Звание
        Лимон
        0
        Сегодня, 16:32
        Зачкм мобрезерв и финансы? СЯО и ТЯО создано и ждет своего часа. Воевать как с 404 никто не будет!
    3. solar Звание
      solar
      +1
      Сегодня, 15:56
      Основным производителем БДК для СССР- 28 корпусов пр 775- была польская верфь «Stocznia Północna» в Гданьске.
  8. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    -1
    Сегодня, 15:21
    Финнннам надо теперь успеть исповедоваться...
  9. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 15:22
    Финикия готова стать целью №1!
  10. solar Звание
    solar
    +1
    Сегодня, 15:38
    Финляндия готова разместить у себя на территории подразделение командования и управления НАТО

    Это предложение, как и предложение о размещении авиации Нато в Польше- это отказ от нерасширении структуры Нато на восток.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 16:04
      Цитата: solar
      это отказ от нерасширении структуры Нато на восток.

      У них теперь новая "фишка" - "Мы это обещали СССР, а теперь его нет. А России мы ничего не обещали"
  11. mt3276 Звание
    mt3276
    0
    Сегодня, 16:05
    .Финляндия готова разместить у себя подразделение командования и управления НАТО

    Финляндия богатая страна с развитой промышленностью, но маленьким населением и территорией. Для Финляндии необходимо создать и разместить на своей территории ядерное оружие для защиты от военного нападения. Военная Европа проснулась и поняла, что США могут и не защитить Финляндию в случае военной угрозы. Кстати Польша, Швеция и Япония занимается производством собственного ядерного оружия, но вслух об этом не говорят ( как и Израиль у которого ядерное оружие есть).