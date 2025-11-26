Российская техника на Dubai Airshow 2025
Истребитель Су-57Э с открытым внутренним грузоотсеком. Фото ОАК
Недавно в Объединённых Арабских Эмиратах прошла очередная аэрокосмическая выставка Dubai Airshow. Традиционно одну из крупнейших экспозиций на ней представила российская промышленность. Демонстрировались современные разработки самых разных классов — самолётная и вертолётная техника, беспилотные системы, агрегаты для летательных аппаратов и т.д. Сообщается, что некоторые из представленных образцов уже заинтересовали иностранных заказчиков.
Российская экспозиция
Выставка Dubai Airshow проводится в ОАЭ каждые два года и является одним из крупнейших мероприятий такого рода на Ближнем Востоке. Она стабильно привлекает внимание производителей авиационной техники и потенциальных заказчиков, а также помогает им найти друг друга.
Одну из крупнейших экспозиций на «Дубай Эйршоу» традиционно представляет российская авиационная промышленность и смежные отрасли. Различные предприятия при поддержке «Рособоронэкспорта» вновь показали потенциальным заказчикам разработки всех основных классов, от полноценных образцов техники до отдельных агрегатов.
БПЛА «Форпост-РЭ». Фото УЗГА
В этом году вновь были охвачены все основные направления. Российская промышленность показала в виде реальных образцов и макетов несколько современных самолётов, в т.ч. представляющих наибольший интерес для заказчиков. Также на выставку попали современные БПЛА и авиационные вооружения.
Сообщается, что некоторые из представленных образцов уже пошли на экспорт, и изделия успешно отгружаются в адрес заказчиков. Другие изделия заинтересовали покупателей, но пока речь идёт только о предварительных заявках. Соответствующие контракты должны появиться позже. Возможно, их подпишут на одной из будущих выставок.
Авиационная техника
Российская промышленность представила в Дубае несколько современных образцов авиационной техники разных классов. Наибольший интерес посетителей выставки, предсказуемо, привлёк новейший истребитель Су-57Э в экспортном исполнении. Эта машина недавно начала путь по зарубежным выставкам, и её впервые показали на Ближнем Востоке.
Перспективный БПЛА Supercam S180. Фото European Defence Review
Военные разных стран, в т.ч. рассматривающих возможность закупки таких самолётов, получили возможность ближе познакомиться с ним. Возможно, теперь они сделают выводы и примут правильные решения. Кроме того, в ходе Dubai Airshow руководство «Объединённой авиастроительной корпорации» рассказало, что первые экспортные Су-57 недавно отправились к заказчику.
Иностранным специалистам и военным впервые показывают учебно-боевой самолёт Як-130М. Базовая модификация этой машины хорошо известна за рубежом, а теперь до выставки добрался её глубоко модернизированный вариант. После доработки и совершенствования, самолёт сохранил все функции по обучению лётчиков. При этом улучшились его возможности несения и применения вооружения — как в целях обучения, так и в рамках боевого применения.
«Уральский завод гражданской авиации» впервые показал за рубежом перспективный учебно-тренировочный самолёт УТС-800. Он предназначается для первоначальной подготовки лётного состава и учитывает всю специфику такой работы. Кроме того, в качестве важного преимущества упоминается использование только российских агрегатов и компонентов.
Ракета Х-БПЛА (справа) для беспилотной авиации. Фото European Defence Review
Беспилотное направление
Беспилотные авиационные системы стабильно привлекают внимание потенциальных покупателей. Российская промышленность предлагает им целый ряд разработок, как полностью новых, так и созданных на базе ранее появившихся изделий.
Любопытной новинкой такого рода стал БПЛА «Форпост-РЭ» от УЗГА. Это экспортный вариант существующего разведывательно-ударного беспилотника «Форпост-Р». На этот раз речь идёт не только о локализации производства, но и о доработке конструкции и бортовой аппаратуры с учётом требований международного рынка. Вместе с макетом БПЛА демонстрировались разные варианты полезных нагрузок.
Группа компаний «Беспилотные технологии» показала новый БПЛА серии Supercam. Изделие S180 похоже на существующие беспилотники, однако имеет ряд важных отличий. Так, этот беспилотник меньше серийного S350, но несёт увеличенную полезную нагрузку — до 5 кг. Кроме того, удалось повысить максимальную скорость полёта.
Двигатель «177С». Фото «Ростех»
Компания Zala Aero вновь показала потенциальным заказчикам беспилотный ударный комплекс «Ланцет-Э». На выставку доставили макеты четырёх разных беспилотников-камикадзе из его состава. Впервые за рубежом демонстрируется модификация БПЛА с инфракрасным наведением. Также новинкой стала модернизированная пусковая установка.
Агрегаты и компоненты
В российскую экспозицию на «Дубай Эйршоу» вошли разнообразные компоненты для авиационной техники — двигатели, электроника и т.д. Также впервые показали системы вспомогательного назначения, обеспечивающие проведение полётов и боевое применение.
Большое внимание посетителей привлёк макет турбореактивного двигателя «177С». Такой двигатель предназначается для истребителей нового поколения и отличается повышенными техническими характеристиками. При этом не исключается возможность ремоторизации существующей техники, оснащённой двигателями других типов.
Двигатель СМ-100. Фото ОДК
Ещё одной любопытной новинкой является ТРД СМ-100. Он создавался в качестве современной улучшенной замены для старого АИ-225-25, отличающейся повышенными техническими и эксплуатационными характеристиками. Перспективный двигатель предлагается использовать при разработке новых самолётов или в ходе модернизации существующих.
Концерн «Радиоэлектронные технологии» впервые показал на зарубежной выставке новый авиационный бортовой радиолокационный комплекс «Арбалет-АМ». Это изделие предназначается для монтажа на самолётах и вертолётах разных типов. Оно имеет ряд важных нововведений, за счёт которых обеспечивается рост характеристик и повышается защита от помех.
Российская промышленность показала не только приборы для летательных аппаратов, но и оборудование вспомогательного назначения. Так, «Росэлектроника» впервые представила наземный комплекс воздушной связи НКВС-27. С его помощью создаётся единое информационное пространство, в котором идёт обмен данными, передаются приказы и т.д. Такой комплекс значительно улучшает основные показатели и боевую эффективность авиации.
Авиационное вооружение
«Рособоронэкспорт» и предприятия оборонной промышленности доставили в Дубай макеты широкой номенклатуры современных отечественных авиационных боеприпасов. Представлены изделия всех основных классов и различных типов, включая самые новые.
Демонстрация работы комплекса НКВС-27. Графика «Ростех»
Любопытно, что в этом году российские авиационные средства поражения демонстрировались не только на земле. Истребитель Су-57Э в рамках лётной программы показал размещение вооружения на внутренней подвеске. В его грузоотсеке, под закрывающимися створками, находились ракеты Х-59УШКЭ в яркой окраске.
Несколько лет назад для отечественной беспилотной авиации была разработана новая управляемая ракета «воздух-земля» Х-БПЛА. Её уже демонстрировали в деле, а в прошлом году состоялся первый показ на выставке. Теперь это изделие продемонстрировали и за рубежом. В экспозицию «Рособоронэкспорта» вошла сама ракета и транспортно-пусковой контейнер для неё.
Также впервые за рубежом демонстрируется крылатая ракета воздушного базирования Х-МД-Э. При этом на Dubai Airshow 2025 впервые раскрыли существование третьей модификации этого изделия — ранее в рекламных материалах фигурировали только две. Друг от друга разные варианты ракеты отличаются составом средств наведения.
Изделие Х-МД-Э. Фото European Defence Review
Все варианты ракеты осуществляют полёт к цели при помощи спутниковой и инерциальной навигации. Затем Х-МД-Э1 начинает поиск цели при помощи полуактивной головки самонаведения, «Э2» использует активную радиолокационную и телевизионную головки, а «Э3» имеет инфракрасную и пассивную радиолокационную ГСН.
В виде макетов показали современное вооружение, в т.ч. активно применяемое сейчас боевой авиацией. Например, в экспозиции присутствовало изделие Х-69Э. С учётом региональной специфики, макет получил характерную окраску — серо-зелёный верх и стандартный серый низ с «пиксельным» переходом между ними. Как и другие экспортные ракеты, Х-69Э имеет дальность 290 км.
Противовоздушная оборона
Традиционно российская промышленность показывает на выставках широкую номенклатуру средств противовоздушной обороны. В этот раз в ОАЭ доставили изделия и макеты разных классов, от переносных систем до полноразмерных комплексов, включая самые современные разработки.
Главным экспонатом такого рода стал зенитный ракетный комплекс «Панцирь-СМД-Е». Это изделие модульного исполнения, пригодное для монтажа на разные платформы. Представленный модуль включает необходимые радиолокаторы и пусковые установки для ракет разных типов. На выставке ЗРК демонстрировался со смешанным боекомплектом.
Ракета Х-69Э в «ближневосточной» окраске. Фото European Defence Review
Также в экспозицию вошли макеты полноразмерных зенитных систем и комплексов, предлагаемых на экспорт. Это хорошо известные заказчикам поздние изделия линейки С-300, более новые С-400 и С-350 и т.д. Посетители выставки вновь увидели актуальный спектр российских ПЗРК, включая последнюю в этом ряду «Вербу». Переносные изделия демонстрировались как отдельно, так и на опорно-пусковой установке «Джигит».
Коммерческие результаты
Российские вооружении и военная техника традиционно пользуются популярностью на международном рынке. Иностранные санкции последних лет отпугнули часть потенциальных покупателей, однако в целом ситуация остаётся приемлемой и даже располагает к оптимизму. При этом российская оборонная промышленность делает всё возможное для поиска новых покупателей и получения очередных контрактов.
Так, на недавней выставке Dubai Airshow 2025 зарубежным специалистам и военным вновь показали экспортный самолёт Су-57. Кроме того, российская промышленность отчиталась о поставке первой партии такой техники иностранному заказчику. Вероятно, такие новости помогут новым заказчикам скорее принять правильное решение.
Модуль «Панцирь-СМД-Е». Фото «Ростех»
Большое внимание привлекают отечественные БПЛА, особенно применяемые в ходе Спецоперации. Сообщается о получении нескольких новых заявок на поставку экспортных «Ланцетов». Можно предполагать, что неназванные заказчики заинтересовались новыми модификациями таких беспилотников.
Можно предположить, что в ходе недавней выставки российские предприятия получили и другие заявки на поставки продукции. В ближайшее время состоятся необходимые консультации, по результатам которых появятся новые контракты. Впрочем, пока неизвестно, какие именно изделия и в каких количествах будут закупать иностранные армии.
Таким образом, несмотря на все сложности текущего периода, российская оборонная промышленность выводит на международный рынок различные изделия в экспортном исполнении. Такая продукция находит своих заказчиков, и в ближайшем будущем можно ожидать появление очередных подобных контрактов.
