В Финляндии пройдёт посвящённый России саммит стран Восточного фланга ЕС

1 910 24
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в срочном порядке созывает саммит семи стран Восточного фланга Евросоюза, чтобы обсудить с союзниками пресловутую «российскую угрозу». Встречу предполагается провести 16 декабря в Хельсинки. Подобный саммит Восточного фланга ЕС состоится впервые.

Отмечается, что в центре внимания на встрече будут угрозы безопасности Европы и готовность восточного фланга ЕС к обороне. При этом основными угрозами, с которыми, по мнению Орпо, в настоящее время сталкиваются восточноевропейские страны, являются российские кибератаки, гибридные операции и нарушения воздушного пространства. Глава финского правительства призывает максимально усилить оборону Европы на границах с Россией.

Между тем президент Финляндии Александр Стубб крайне положительно отозвался о переговорах США и Украины в Женеве. После телефонного разговора с главой киевского режима Зеленским Стубб заявил, что, несмотря на наличие некоторых проблем, переговорный процесс существенно продвинулся вперед. По словам финского президента, ЕС и НАТО будут отдельно решать каждый вопрос, касающийся западного видения урегулирования украинского кризиса.

Как известно, лидеры стран ЕС отвергли пункты американского мирного плана, касающиеся ограничения численности украинской армии, полного вывода ВСУ из Донбасса и отказа Украины от вступления в НАТО. В совместном заявлении стран Европы предлагается решать любые территориальные вопросы в контексте конфликта на Украине исключительно после полного прекращения боевых действий.
24 комментария
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 15:29
    ❝ Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в срочном порядке созывает саммит семи стран Восточного фланга Евросоюза, чтобы обсудить с союзниками пресловутую «российскую угрозу» ❞ —

    — Видимо совсем ✘реново финнам без русской водки, глючит уже ...
    1. frruc Звание
      frruc
      +2
      Сегодня, 16:01
      Владимир Владимирович Воронцов
      Видимо совсем ✘реново финнам без русской водки

      Перестали пить Русскую водку, вот и заболели. Ну, сами виноваты.
  2. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +1
    Сегодня, 15:30
    ЕС и НАТО будут отдельно решать каждый вопрос, касающийся западного видения урегулирования украинского кризиса.

    Можете начинать прямо сейчас!
    Только все ваши решения в очко уборной будут годны!
    Без решения России вы никто и зовут вас никак!
    1. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 15:58
      Петтери Орпо в срочном порядке созывает саммит семи стран Восточного фланга Евросоюза

      Они любят проводить разные саммиты, делать фотосессии, целоваться чуть ли не в засос. Так что, в добрый путь.
      1. Егоза Звание
        Егоза
        +1
        Сегодня, 16:20
        Цитата: frruc
        Петтери Орпо в срочном порядке созывает саммит семи стран Восточного фланга Евросоюза

        нам надо быть польщенными? laughing
  3. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +1
    Сегодня, 15:30
    решать любые территориальные вопросы в контексте конфликта на Украине исключительно после полного прекращения боевых действий.
    Правильно ! Боевые действия прекратятся после капитуляции майдании...Тогда можно и про территории поговорить ! wink
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 15:35
      А смысл уже тогда?
      Володя! hi
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +1
        Сегодня, 15:39
        Цитата: роман66
        А смысл уже тогда?

        А уже никто говорить не будет...И всё по своему усмотрению.
        Рома ! hi
  4. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +1
    Сегодня, 15:32
    В Финляндии пройдёт посвящённый России саммит стран Восточного фланга ЕС
    Подозреваю... эти жлобы саму Россию на вечеринку не пригасят. winked
    1. роман66 Звание
      роман66
      +4
      Сегодня, 15:35
      Где же у них фронт, если тут фланг?
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +1
        Сегодня, 15:41
        А они в этом не разбираются, им главное погромче заявить о себе. belay
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 16:31
      Цитата: Смею_заметить_
      В Финляндии пройдёт посвящённый России саммит стран Восточного фланга ЕС
      Подозреваю... эти жлобы саму Россию на вечеринку не пригасят.

      Уважаемы люди на "шабаш ведьм" не ходят, даже по приглашению. Ведьмы всегда собираются свой "кодлой", есть где и кому поплакаться.
  5. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 15:41
    Что- то финики последнее время озабоченные такие.... Не иначе запаздывают лепту свою в русофобию внести . recourse
  6. Правдодел Звание
    Правдодел
    +1
    Сегодня, 15:50
    В Финляндии пройдёт посвящённый России саммит стран Восточного фланга ЕС

    Вот интересно, во время или сразу после саммита будут бравые финские парни и бравые вояки триалты и разные иные поляки строем маршировать вдоль решетки, которую возвели на границе с Россией финики!? Какой же это саммит без марширт!?...
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 15:59
    Как-то мутатень .Норвегия не в ЕС ,значит онв имеет право не оборонять Восточный фланг .А он точно восточный фланг,а не северовосточный?Пусть определятся - кому нам люлей вваливать первым.А то будут кричать Норвегия здесь не причём ,она не Восточный фланг ЕС.Дурдом ,а не саммит Эстонцы конечно везде впереди телеги- купив у России за этот год рыбных деликатесов под миллиард евро.Как бы не подавились.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 16:23
      Цитата: tralflot1832
      Эстонцы конечно везде впереди телеги- купив у России за этот год рыбных деликатесов под миллиард евро.Как бы не подавились.

      А зачем им продавали? Они ж такие супер-пупер рыбаки. Лучше бы дома нам на рыбу цену снизили.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 16:35
        Не верьте в сказки ,рыбаков душат налоги и кредиты.Рыба будет только дорожать.Траулер не колхоз ,на постройку содержание и зарплату уходит уйма денег .И не всегда рейсы бывают удачными.Бывают и от мёртвого осла уши ,а не зарплата.
        1. tralflot1832 Звание
          tralflot1832
          0
          Сегодня, 16:44
          Только европейский рыбный рынок премиум ,даёт возможность выживать рыбакам северозападного бассейна России.Пока оптовые цены не смотрел ,но похоже когда буду публиковать волосы станут дыбом - от цены с борта траулера , до того как она достигнет прилавка.
      2. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 16:42
        Цитата: Егоза
        А зачем им продавали? Они ж такие супер-пупер рыбаки.

        Всё это закончилось 20 августа 1991 года, когда рухнул "Эстрыбпром", а за ним строем самый самый большой на Балтике рыбклхоз "им. Кирова" и далее по порядку - "Маяк", Пярну Калур, Сааре Калур, Хиу Калур, Лаане Калур, Нарвский рыбокомбинат и Усть Нарва.
        Сейчас для себя рыбы не хватает, а раньше гнали по Союзу и по всему миру.
        Рыбак сейчас не в почёте, да и закончился давно.
      3. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 16:44
        Цитата: Егоза
        Лучше бы дома нам на рыбу цену снизили.

        Капитализм в России ни чем не отличается от западного ( Марса и Ленина мы проходили в учебных заведениях ).
    2. Reindeer Звание
      Reindeer
      0
      Сегодня, 16:24
      там не норвежский флаг, а Аландских островов.
  8. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 16:17
    О все чухонцы будут в сборе! Мне вот интересно, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо знает, что граждане его страны мягко говоря недовольны закрытием границ с Россией и прекращением экономических и культурных связей. Или он это планирует узнать когда они к нему в резиденцию придут рыло чистить?! Сегодня читал финскую прессу которую пока не так сильно цензурируют.
    1. guest Звание
      guest
      0
      Сегодня, 16:32
      Цитата: AK-1945
      Петтери Орпо знает, что граждане его страны мягко говоря недовольны

      Довольны или недовольны там его граждане это ему (нецензурная лексика), главное, как сказала Бербок, это поддержка Украины. laughing
  9. Обычный Звание
    Обычный
    0
    Сегодня, 16:34
    Нет слов))) просто вызывает гомерический смех их возня. Ни дня, без России. Наконец-то сам факт существования этих стран обрел смысл))) Если бы России не было, её надо было бы придумать ,черт побери))) Как приятно, живешь себе поживаешь, что-то делаешь, чем-то занимаешься, по сути просто растворяешься в бесконечности, а где-то там постоянно у кого-то подгорает))) Лепота.
    По этому поводу вспомнился анекдот, где чабан, пасущий в горах стадо овец нашел бутылку, откупорив которую высвободил Джина.
    Дальше все как обычно, три любых желания. Первое, говорит чабан, вон видишь на той скале стадо диких овец? Вот хочу чтобы это стадо перебежало на другую скалу. Джин исполнил. Второе желание: теперь чтобы это стадо перебежало обратно. Джин в недоумении и его исполняет. Остается последнее, предупреждает чабана Джин.Чабан кивнул и сказал: а теперь снова стадо диких овец обратно на другую скалу. Джин исполнил и задал вопрос: но зачем? Чабан отвечает: люблю беспонтовые движения. )))
    Вот и современные евросоюзные чабаны таки любят беспонтовые движения. Возможно потому, что движение это жизнь? Ну если так, то мой совет: раз движение это жизнь, то лежа на диване, слегка подергивайте ножкой laughing