В Финляндии пройдёт посвящённый России саммит стран Восточного фланга ЕС

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в срочном порядке созывает саммит семи стран Восточного фланга Евросоюза, чтобы обсудить с союзниками пресловутую «российскую угрозу». Встречу предполагается провести 16 декабря в Хельсинки. Подобный саммит Восточного фланга ЕС состоится впервые.Отмечается, что в центре внимания на встрече будут угрозы безопасности Европы и готовность восточного фланга ЕС к обороне. При этом основными угрозами, с которыми, по мнению Орпо, в настоящее время сталкиваются восточноевропейские страны, являются российские кибератаки, гибридные операции и нарушения воздушного пространства. Глава финского правительства призывает максимально усилить оборону Европы на границах с Россией.Между тем президент Финляндии Александр Стубб крайне положительно отозвался о переговорах США и Украины в Женеве. После телефонного разговора с главой киевского режима Зеленским Стубб заявил, что, несмотря на наличие некоторых проблем, переговорный процесс существенно продвинулся вперед. По словам финского президента, ЕС и НАТО будут отдельно решать каждый вопрос, касающийся западного видения урегулирования украинского кризиса.Как известно, лидеры стран ЕС отвергли пункты американского мирного плана, касающиеся ограничения численности украинской армии, полного вывода ВСУ из Донбасса и отказа Украины от вступления в НАТО. В совместном заявлении стран Европы предлагается решать любые территориальные вопросы в контексте конфликта на Украине исключительно после полного прекращения боевых действий.

