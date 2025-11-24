Катер Береговой охраны США выявил рекордный груз наркотиков с помощью БПЛА V-BAT
В восточной части Тихого океана, где проходит наркотрафик между Латинской Америкой и Соединенными Штатами, американские силовики провели операцию. В ходе ее проведения небольшой катер Береговой охраны США Stone выявил рекордный груз наркотиков с помощью необычного БПЛА V-BAT.
Об этом сообщает издание Business Insider, ссылаясь на источники. Вскоре детали операции подтвердили журналу Defense News представители пресс-службы Береговой охраны.
Сообщается, что правоохранители изъяли у наркоторговцев более 22 тонн чистого кокаина. Объем конфискованного зелья превышает предыдущие результаты подобных операций. Это серьезный удар по криминальным структурам, существенно сокращающий объемы поступления наркотиков в США.
В значительной степени американские силовики обязаны своему успеху дрону MQ-35 V-BAT производства компании Shield AI. Его применение позволило экипажу катера провести 15 конфискаций, из которых три состоялись в течение одной ночи.
Аппарат способен взлетать с палубы и садиться вертикально с большой точностью, что делает его идеальным для использования на кораблях. Он обладает высокой маневренностью, устойчивостью к сильному ветру. Дрон может нести полезную нагрузку, маловосприимчив к средствам радиоэлектронной борьбы, включая глушение сигналов GPS. Будучи оснащенным оптическим датчиком с поддержкой искусственного интеллекта, V-BAT способен непрерывно искать цели в течение более 13 часов.
