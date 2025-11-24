Катер Береговой охраны США выявил рекордный груз наркотиков с помощью БПЛА V-BAT

В восточной части Тихого океана, где проходит наркотрафик между Латинской Америкой и Соединенными Штатами, американские силовики провели операцию. В ходе ее проведения небольшой катер Береговой охраны США Stone выявил рекордный груз наркотиков с помощью необычного БПЛА V-BAT.

Об этом сообщает издание Business Insider, ссылаясь на источники. Вскоре детали операции подтвердили журналу Defense News представители пресс-службы Береговой охраны.

Сообщается, что правоохранители изъяли у наркоторговцев более 22 тонн чистого кокаина. Объем конфискованного зелья превышает предыдущие результаты подобных операций. Это серьезный удар по криминальным структурам, существенно сокращающий объемы поступления наркотиков в США.

В значительной степени американские силовики обязаны своему успеху дрону MQ-35 V-BAT производства компании Shield AI. Его применение позволило экипажу катера провести 15 конфискаций, из которых три состоялись в течение одной ночи.


Аппарат способен взлетать с палубы и садиться вертикально с большой точностью, что делает его идеальным для использования на кораблях. Он обладает высокой маневренностью, устойчивостью к сильному ветру. Дрон может нести полезную нагрузку, маловосприимчив к средствам радиоэлектронной борьбы, включая глушение сигналов GPS. Будучи оснащенным оптическим датчиком с поддержкой искусственного интеллекта, V-BAT способен непрерывно искать цели в течение более 13 часов.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Сегодня, 16:40
    ❝ В восточной части Тихого океана, где проходит наркотрафик между Латинской Америкой и Соединенными Штатами, американские силовики провели операцию ❞ —
    ❝ Сообщается, что правоохранители изъяли у наркоторговцев более 22 тонн чистого кокаина ❞ —

    — А в это время американцы топят рыбацкие лодки у берегов Венесуэлы под видом борьбы с наркотрафиком ...
  2. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    0
    Сегодня, 16:46
    Где то читал что наркодельцы специально 10-20% поставляемых в США наркотиков сдают таможне и комитету по борьбе с наркотиками чтобы создать видимость борьбы с наркотиками, оставшаяся часть всё равно приносит триллионы долларов дохода.
  3. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 16:49
    Сообщается, что правоохранители изъяли у наркоторговцев более 22 тонн чистого кокаина. Объем конфискованного зелья превышает предыдущие результаты подобных операций. Это серьезный удар по криминальным структурам, существенно сокращающий объемы поступления наркотиков в США.

    Так то шло не в США, а Зеленскому на Украину!