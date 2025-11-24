ВС РФ успешно отбивают контратаки ВСУ на Краснолиманском направлении

Подразделения российской армии продолжают наступать на Краснолиманском направлении. В настоящее время нашим бойцам удалось вытеснить противника из крупного опорного пункта в районе бывшего аэродрома к востоку от Красного Лимана и взять под контроль здание школы на юго-восточной окраине города. Кроме того, российские военные прорвались к населенному пункту Озерное за трассой Северск – Красный Лиман. ВСУ пытаются контратаковать, однако российские бойцы успешно пресекают попытки противника сдержать натиск наших штурмовых групп.

Южнее продолжаются бои за опорники вдоль трассы Красный Лиман — Ямполь. ВС РФ полностью зачистили Ямполь, лесной массив к югу от населенного пункта и карман у реки Северский Донец. В районе Ставков продолжается зачистка юга села и ферм на восточных окраинах. На участке Грековка — Редкодуб — Карповка за минувшие сутки обстановка не претерпела существенных изменений.




В то же время продолжаются встречные бои на северном охвате Северска, где подразделения армии России сжимают полукольцо вокруг города. На этом участке фронта под контроль ВС РФ уже полностью перешли населенные пункты Петровское (Пазено) и Платоновка. Кроме того, российские войска расширили контроль территории в Васюковке.

Таким образом, можно отметить, что в Красном Лимане и Северске фактически повторяется сценарий, при котором ВС РФ ломают логистику противника, после чего происходит охват населенного пункта и его последующее освобождение.
  1. Trapp1st Звание
    Trapp1st
    -6
    Сегодня, 17:05
    ВС РФ успешно отбивают контратаки ВСУ на Краснолиманском направлении
    Какие контратаки? Фронт же вроде рушился, живой силы у всу нет и в обще...
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      -1
      Сегодня, 17:21
      Цитата: Trapp1st
      Какие контратаки? Фронт же вроде рушился, живой силы у всу нет и в обще...

      В обще (орфография комментатора), про обрушение фронта и нехватку живой силы последнее время больше всех говорят депутаты украинской Рады (типа Безуглой) и блогеры оттуда же.
      1. Trapp1st Звание
        Trapp1st
        -2
        Сегодня, 17:40
        последнее время больше всех говорят депутаты украинской Рады (типа Безуглой) и блогеры оттуда же.
        Так в последнее время они и делают ИНФО поле РФ и ВО тут не исключение, кроме того своих урякак тоже хватает.
    2. Аль Манах Звание
      Аль Манах
      +1
      Сегодня, 17:55
      Какие контратаки?

      Наверное это ошибка, по ТВ ни про какие контратаки не говорили.
    3. Маз Звание
      Маз
      +1
      Сегодня, 18:29
      Да, рабочая схема. Похоже северск следующий после гуляйполя.
  2. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +3
    Сегодня, 17:38
    Направление другое, но новость хорошая.

  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 18:15
    ВСУ пытаются контратаковать,
    . Даже для местечковых наступательных оборонительных действий, контатак, требуется собрать в одном месте, хот какую то силу, резервы...
    Судя по всему, у них нет сил, хотя б, успешно оборонятся, а наступать, контратаковать... можно и так, вот только потери, силы тратятся ещё быстрее, а потом... все равно отступать!!! soldier