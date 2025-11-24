ВС РФ успешно отбивают контратаки ВСУ на Краснолиманском направлении

Подразделения российской армии продолжают наступать на Краснолиманском направлении. В настоящее время нашим бойцам удалось вытеснить противника из крупного опорного пункта в районе бывшего аэродрома к востоку от Красного Лимана и взять под контроль здание школы на юго-восточной окраине города. Кроме того, российские военные прорвались к населенному пункту Озерное за трассой Северск – Красный Лиман. ВСУ пытаются контратаковать, однако российские бойцы успешно пресекают попытки противника сдержать натиск наших штурмовых групп.Южнее продолжаются бои за опорники вдоль трассы Красный Лиман — Ямполь. ВС РФ полностью зачистили Ямполь, лесной массив к югу от населенного пункта и карман у реки Северский Донец. В районе Ставков продолжается зачистка юга села и ферм на восточных окраинах. На участке Грековка — Редкодуб — Карповка за минувшие сутки обстановка не претерпела существенных изменений.В то же время продолжаются встречные бои на северном охвате Северска, где подразделения армии России сжимают полукольцо вокруг города. На этом участке фронта под контроль ВС РФ уже полностью перешли населенные пункты Петровское (Пазено) и Платоновка. Кроме того, российские войска расширили контроль территории в Васюковке.Таким образом, можно отметить, что в Красном Лимане и Северске фактически повторяется сценарий, при котором ВС РФ ломают логистику противника, после чего происходит охват населенного пункта и его последующее освобождение.

