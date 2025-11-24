Для Словакии было бы хорошо, если бы Украина в границах, которые имела до 2014 года, но полностью находилась под российским влиянием, имела доступ к дешевым товарам, о которых идет речь, и получала транзитные сборы. Так было бы лучше для Словакии.

Для Словакии было бы хорошо, если бы Россия контролировала всю Украину, а не ее часть. С таким заявлением выступил статс-секретарь Министерства обороны республики Игорь Мелихер.Представитель словацкого военного ведомства высказался за полный российский контроль над всей территорией Украины в границах до 2014 года. По его словам, это было бы лучшее решение для Словакии. При этом он подчеркнул, что это его личное мнение, а не мнение всего Министерства обороны.На данное заявление возбудились сторонники Зеленского, а таких в Словакии довольно много. Они потребовали от министра обороны республики Роберта Калиняка в срочном порядке уволить Мелихера за такие высказывания. Однако тот проигнорировал призывы, заявив, что секретарь сказал все правильно, а нынешнее украинское правительство пришло к власти в результате государственного переворота. И война началась из-за того, что был свергнут законный президент.Стоит отметить, что словацкое правительство не является пророссийским в полном смысле этого слова, но ведет нормальную, дружескую России политику, очень отличающуюся от европейской русофобии, насаждаемой Брюсселем.