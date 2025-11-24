В Минобороны Словакии выступили за полный контроль России над всей Украиной

7 389 21
В Минобороны Словакии выступили за полный контроль России над всей Украиной

Для Словакии было бы хорошо, если бы Россия контролировала всю Украину, а не ее часть. С таким заявлением выступил статс-секретарь Министерства обороны республики Игорь Мелихер.

Представитель словацкого военного ведомства высказался за полный российский контроль над всей территорией Украины в границах до 2014 года. По его словам, это было бы лучшее решение для Словакии. При этом он подчеркнул, что это его личное мнение, а не мнение всего Министерства обороны.



Для Словакии было бы хорошо, если бы Украина в границах, которые имела до 2014 года, но полностью находилась под российским влиянием, имела доступ к дешевым товарам, о которых идет речь, и получала транзитные сборы. Так было бы лучше для Словакии.


На данное заявление возбудились сторонники Зеленского, а таких в Словакии довольно много. Они потребовали от министра обороны республики Роберта Калиняка в срочном порядке уволить Мелихера за такие высказывания. Однако тот проигнорировал призывы, заявив, что секретарь сказал все правильно, а нынешнее украинское правительство пришло к власти в результате государственного переворота. И война началась из-за того, что был свергнут законный президент.

Стоит отметить, что словацкое правительство не является пророссийским в полном смысле этого слова, но ведет нормальную, дружескую России политику, очень отличающуюся от европейской русофобии, насаждаемой Брюсселем.
21 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +10
    Сегодня, 17:12
    ❝ Для Словакии было бы хорошо, если бы Россия контролировала всю Украину, а не её часть ❞ —

    — И не только для Словакии ...
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +1
      Сегодня, 17:22
      Для России было бы ещё лучше если был бы порядок и контроль над происходящим внутри самой России.А то почитаешь про события внутри страны и порой кажется что страна бесхозная.Здесь и про беспредел чиновников,коррупцию, миграцию и прочее. Просто сомневаюсь что с нынешним уровнем организации возможно потянуть Украину с её враждебно настроенным населением,где у многих личные счёты из-за родственников так или иначе пострадавших от СВО.С амнистии Хрущева началось восхождение бандеровщины в своё время.Один раз в прошлом как говорится поняли и простили бандеровцев на западной Украине и уже 12 лет как пожинаем плоды тех решений.А это не лечится похоже.Если вот такие речи произносятся на полном серьёзе.

      .Для того, чтобы был суперуспех, то как только будут объявления со стороны украинского руководства об успешных боях в центре Москвы – это будет успех. А пока что мы даже до Воронежа не дошли», – заявил укро-генерал.


      https://politnavigator.net/kakojj-uspekh-v-pokrovske-my-zagubili-desant-specnaza-general-vsu.html

      Видео по ссылке.
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +3
      Сегодня, 17:30
      Министр обороны у словаков тоже правильный, не чета упоротым Писториусу в Германии и Мандону (прости Господи) во Франции.
      ....потребовали от министра обороны республики Роберта Калиняка в срочном порядке уволить Мелихера. Однако тот проигнорировал призывы, заявив, что секретарь сказал все правильно, а нынешнее украинское правительство пришло к власти в результате государственного переворота. И война началась из-за того, что был свергнут законный президент.
  2. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    +3
    Сегодня, 17:20
    в срочном порядке уволить Мелихера за такие высказывания

    С такой-то фамилией? Это вряд ли.
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      0
      Сегодня, 17:41
      Там вся верхушка бюрократов ЕС сплошь реваншисты-завоеватели.Как всегда пытаются расширить своё жизненное пространство на Восток.Меняются вывески проектов европейских,но суть у них одна и та же - экспансия.Для этого и затевался Евромайдан. Европейцы хотели экспансии и постройки новой Евроимперии ,в планах же США было не допустить этого, рассорив Европу и Россию с помощью Евромайдана. Так как рассорить удалось,то ныне США выступают за мир,так как это в их интересах,но интересы Европы связанные с экспансией и строительством Евроимперии входят в противоречие с интересами США,так как американцам Евроимперия не нужна,они действуют по принципу разделяй и властвуй.Отсюда стремление США перехватить инициативу у ЕС по воздействию на киевскую клику и заставить Зеленского подписать мир.

      . В своем стремлении к империализму Германия десятилетиями обманывала Москву, пишет JW. Нынешние посягательства НАТО на границы России очень напоминают гитлеровские амбиции, указывает автор статьи. Теперь европейские лидеры испугались, что прекращение боевых действий и мир на Украине положат конец их высокомерным планам. ... С 1990 года в правящих кругах Федеративной Республики распространилась традиционная мания величия немецкого империализма. После обмана Советского Союза, а позже и России о том, что они против расширения НАТО на восток, Бонн и Берлин сыграли решающую роль в продвижении ядерной, а теперь и конвенциональной угрозы до границ России.
      Ложь о том, что Россия угрожает Западной Европе, продолжала распространяться, как и до 1914 года. 4 февраля 1933 года Гитлер подготовил своих генералов к войне против Советского Союза, последовала ложь об угрозе с Востока. Теперь министр обороны Борис Писториус лжет, что Россия скоро нападет. Однако моделью для планов НАТО по-прежнему служит немецкая "операция "Барбаросса" — только на этот раз надежда была на сокращение расстояния до Москвы и Санкт-Петербурга. Геноцид, в результате которого 1,1 миллиона гражданских жителей Ленинграда погибли в основном от голода, был официально забыт в Федеративной Республике. То же самое и с 27 миллионами советских погибших в целом. Амнезия — необходимое условие для боеспособности и повторения неудачных военных кампаний. Любой мир на Украине, население которой стало жертвой прокси-войны, развязанной ЕС, НАТО и коррумпированной правительственной кликой в Киеве, беззастенчиво опирающейся на украинских нацистских коллаборационистов, ставит крест на мегаломанских планах.Этому соответствуют безумные, слишком бурные реакции Германии на саму публикацию плана США. Здесь приводятся "Версаль" и "Мюнхен", а реакция самой яростной русофобской немецкой военной партии, Альянса 90/Зеленых, превосходит все остальные: "пакт Трампа-Путина", "призыв к Путину атаковать другие европейские страны". Мир для Брантнера и Хофрейтера — это ужас.


      https://inosmi.ru/20251124/germaniya-275785449.html
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 17:26
    Это удар с ноги ,по альтернативным европейским ценностям ."Что деяться .Ужос!"404 умирали зря за эти ценности.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 18:40
      Цитата: tralflot1832
      "Что деяться .Ужос!"404 умирали зря за эти ценности.

      "Янычары "всегда умирали за чужие ценности. Такова судьба наёмника.
  4. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 17:27
    В Минобороны Словакии выступили за полный контроль России над всей Украиной.

    Получили чубатые подачу откуда не ждали. laughing
  5. faterdom Звание
    faterdom
    -3
    Сегодня, 17:28
    Meli her, это как Трамп Peace deal.
    Борцы за мир, короче, кандидаты на нобелевку.
  6. Костадинов Звание
    Костадинов
    +4
    Сегодня, 17:29
    А что он сказал против Украину и ее народа? Наоборот он говорил о сохранения териториальной целости Украину в границах до 2014 без никаких военних операции (АТО и СВО) и без жертв. И ето било абсолютно реально без русофобского режима в Киев. Лучший пример соседная Белорусия.
  7. Joker62 Звание
    Joker62
    +3
    Сегодня, 17:40
    Для Словакии было бы хорошо, если бы Россия контролировала всю Украину, а не ее часть.

    Эх, красиво сказал... good Жаль, что упоротые чубаты, не оценять этих правильных слов от статс-секретаря Министерства обороны республики Игоря Мелихер. crying
  8. ydjin Звание
    ydjin
    +3
    Сегодня, 17:47
    Всё по делу сказал статс секретарь, здравым людям не по нраву наличие в Европе страны с де факто нацистким режимом которой является нынешняя Украина.
  9. ПВВ22121922 Звание
    ПВВ22121922
    -1
    Сегодня, 17:48
    СОВЕРШЕННО ВЕРНО!! Цель Трампа - любой ценой сохранить бандеровский режим. Поэтому и говорят о "мире". Сохранение бандеровского нацистского режима пусть и без зеленского, но в качестве плацдарма Запада, - это бездействие и позор российской власти. Государственность "Украины" должна быть уничтожена. Любой иной "вариант" - преступление и торговля русской территорией и людьми. И -новая война.
  10. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 18:07
    А что, человек так считает... имеет право на свое мнение...
    "висеть" ему на миротвоце, это теперь к бабке не ходить и так понятно.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 18:38
      Цитата: rocket757
      "висеть" ему на миротвоце, это теперь к бабке не ходить и так понятно.

      Мелихер может считать это как награду, очень мало тех, кто их Евросоюза попал в "миротворец".
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 18:47
        Ну да, прояви чутка здравомыслия и вуаля... будут клевать/пинать со всех сторон.
        Уж такая она, гейропейская дермократия.
  11. gridasov Звание
    gridasov
    0
    Сегодня, 18:23
    Правильно и логически мыслят. С Украиной Словакия на периферии Евросоюза и цена на жизнеобеспечиваю
    щий ресурс самая высокая, а граница с Россией делает её транзитером более дешёвых ресурсов. Ясно дело, что они себе не враги.
  12. carpenter Звание
    carpenter
    -1
    Сегодня, 18:35
    На данное заявление возбудились сторонники Зеленского, а таких в Словакии довольно много.
    Ну мы знаем, что после ПМВ много украинских националистов, граждан Австро-Венгерской империи, осело в Словакии и сколько бандеровцев осталось на её территории и все они и их потомки, до сих пор граждане Словакии. Так что удивляться нечему, почему школьники, высказали Роберту Фицо свою недоброжелательность.
  13. stoqn477 Звание
    stoqn477
    -1
    Сегодня, 18:47
    Еще один, кто забыл принять таблетки. laughing laughing
  14. olbop Звание
    olbop
    +2
    Сегодня, 18:49
    Побольше бы таких мнений, пусть даже частных, в европейской среде.
  15. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    0
    Сегодня, 18:53
    Что зря сотрясать воздух?! Помогли бы лучше. Хотя бы электроэнергию перестали бы поставлять бандеровскому режиму.