Путин по телефону обсудил с Эрдоганом мирный план США и Украину.

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, лидеры двух стран обсудили Украину и ряд других вопросов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине в контексте предложений США по урегулированию конфликта. Российский лидер подчеркнул, что американские предложения в том виде, в котором они до нас дошли, в принципе могут быть положены в основу окончательного соглашения. Москва по-прежнему заинтересована в решении конфликта путем переговоров.Президент Турции в ответ выразил готовность оказывать всяческое содействие переговорам с Украиной, в том числе предоставив для них стамбульскую площадку. Стороны договорились активизировать российско-турецкие контакты по «украинскому досье» на разных уровнях.Также Эрдоган поделился своими впечатлениями от саммита G20 в Йоханнесбурге. Кроме того, турецкий лидер хотел бы возобновления зерновой сделки, которая сорвалась в 2023 году. Анкара к этому полностью готова. Президенты договорились поддерживать постоянные контакты.Напомним, что 19 ноября в Анкару с визитом прибыл Зеленский, который напросился на переговоры к Эрдогану и был принят турецким президентом. Как утверждают аналитики, «нелегитимному» нужно было место, где можно без лишних ушей переговорить с Ермаком и Умеровым, замешанными в коррупционном скандале.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»