Путин по телефону обсудил с Эрдоганом мирный план США и Украину

2 367 17
Путин по телефону обсудил с Эрдоганом мирный план США и Украину

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, лидеры двух стран обсудили Украину и ряд других вопросов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине в контексте предложений США по урегулированию конфликта. Российский лидер подчеркнул, что американские предложения в том виде, в котором они до нас дошли, в принципе могут быть положены в основу окончательного соглашения. Москва по-прежнему заинтересована в решении конфликта путем переговоров.



Президент Турции в ответ выразил готовность оказывать всяческое содействие переговорам с Украиной, в том числе предоставив для них стамбульскую площадку. Стороны договорились активизировать российско-турецкие контакты по «украинскому досье» на разных уровнях.

Также Эрдоган поделился своими впечатлениями от саммита G20 в Йоханнесбурге. Кроме того, турецкий лидер хотел бы возобновления зерновой сделки, которая сорвалась в 2023 году. Анкара к этому полностью готова. Президенты договорились поддерживать постоянные контакты.

Напомним, что 19 ноября в Анкару с визитом прибыл Зеленский, который напросился на переговоры к Эрдогану и был принят турецким президентом. Как утверждают аналитики, «нелегитимному» нужно было место, где можно без лишних ушей переговорить с Ермаком и Умеровым, замешанными в коррупционном скандале.
17 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ПВВ22121922 Звание
    ПВВ22121922
    -3
    Сегодня, 17:47
    Цель Трампа - любой ценой сохранить бандеровский режим. Поэтому и говорят о "мире". Сохранение бандеровского нацистского режима пусть и без зеленского, но в качестве плацдарма Запада, - это бездействие и позор российской власти. Государственность "Украины" должна быть уничтожена. Любой иной "вариант" - преступление и торговля русской территорией и людьми. И -новая война.
    1. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      -2
      Сегодня, 17:51
      Спокойнее, товарищ, спокойнее.
      Цитата: ПВВ22121922
      Сохранение бандеровского нацистского режима пусть и без зеленского, но в качестве плацдарма Запада, - это бездействие и позор российской власти.


      Крым чей?

      Кстати, этот текст на ВО можно прочитать аж 9 (девять) раз. Отсюда вывод - xoxлобот.
      1. Гений Ё Звание
        Гений Ё
        0
        Сегодня, 19:26
        Судя по отношению к нашим военным и непризнанию Крыма некоторыми деятелями, он не совсем наш! Псевдогосударств быть не должно: за Россию, ЕДИНУЮ и Неделимую!!!
    2. Essex62 Звание
      Essex62
      +1
      Сегодня, 17:54
      Тарасики,аль либерасты так активно минусуют? Для заблудших ,всё написанное камрадом -аксиома. Конечно усталость от войны, перегрев экономики и т.д. ,но если не добить сейчас,потом потери будут кратно больше.
    3. Обычный Звание
      Обычный
      -1
      Сегодня, 18:44
      ПВВ22121922
      (Виктор)
      -2
      Сегодня, 17:48
      СОВЕРШЕННО ВЕРНО!! Цель Трампа - любой ценой сохранить бандеровский режим. Поэтому и говорят о "мире". Сохранение бандеровского нацистского режима пусть и без зеленского, но в качестве плацдарма Запада, - это бездействие и позор российской власти. Государственность "Украины" должна быть уничтожена. Любой иной "вариант" - преступление и торговля русской территорией и людьми. И -новая война.

      Ну видишь, твой наброс не оценили на предыдущей ветке, зачем копировать его и сюда, чубатый? ПВВ22121922 - это номер вакцины? Чубатый, по тебе людоловы соскучились.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 17:56
    Что сказать... варианты объездной дипломатия тоже работают... или не работают...
    1. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      0
      Сегодня, 17:58
      Цитата: rocket757
      Что сказать... варианты объездной дипломатия тоже работают... или не работают...

      Или дипломатии, или не дипломатии.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 18:00
        Дипломатия... компромиссы и договорняк.
        Впрочем и без дипломатия компромиссов, договорняков хватает.
        1. Товарищ Берия Звание
          Товарищ Берия
          +3
          Сегодня, 18:06
          Договорняк - это самое позорное на государственном уровне, способ решить свои шкурные интересы. Компромисс - бывает такое, всё лучше, чем поражение, но грань узкая, типа выбора между войной и позором.
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            +1
            Сегодня, 18:09
            Договорняк/сговор... чаще всего такое определение имеет негативный оттенок, а то и как предательство воспринимается...
            1. Товарищ Берия Звание
              Товарищ Берия
              +2
              Сегодня, 18:22
              Не надо мне это объяснять. Я был участником первой чеченской войны. Как только мы зажимали ичкерийцев, тут же следовал договорняк о перемирии. И они благополучно уходили.
              И всё кончилось позором в Хасавюрте.
              1. rocket757 Звание
                rocket757
                0
                Сегодня, 18:33
                У каждого свой опыт, история... у меня СОВЕТСКАЯ, а потому... можно было б сказать, что сплошные страдания, но нас не учили "страдать", а потому... да ничего потому и нет, "жираф большой и сделает он так, как ему хочется!"
                Договорится, договор заключить или ещё как... эта система корявая и не изменив все ПРИНЦИПИАЛЬНО, будем посмотреть со стороны и страдать/радоваться, это уж кому как...
                В догонку вопрос... а где по другому??? и это не оправдание, это констатация реального положения дел. soldier
  3. faiver Звание
    faiver
    +3
    Сегодня, 18:04
    Российский лидер подчеркнул, что американские предложения в том виде, в котором они до нас дошли, в принципе могут быть положены в основу окончательного соглашения
    - интересно те 28 пунктов Трампа что были опубликованы и те о которых говорит Путин это одни и те же пункты? Потому что если это так то никакой основы для мирного соглашения я там не вижу...
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 18:20
      Цитата: faiver
      Потому что если это так то никакой основы для мирного соглашения я там не вижу...

      Подпиши и начинай СВО сначала и из тех же позиций, только ещё и денег заплати.
      Разводилово !!!
  4. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 18:18
    турецкий лидер хотел бы возобновления зерновой сделки, которая сорвалась в 2023 году.
    А вот тут уже, украинские порты не по бомбить, если там будут турецкие суда, даже если будет известно, что они привезли оружие. "Зерновая сделка", опять турок ВВП за лоха считает.
  5. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 18:41
    Путин по телефону обсудил с Эрдоганом мирный план США и Украину.

    Вот только Султана "миротворца" нам еще не хватало! Везде ведь лезет, в каждой бочке затычка!
  6. Лимрак Звание
    Лимрак
    0
    Сегодня, 19:20
    Че то эрдогаша сильно сдал. Превращается в мумию...желтую.