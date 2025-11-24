Участник украинской делегации: «плана Трампа» из 28 пунктов больше не существует

По словам советника офиса Зеленского Александра Бевза, в настоящее время уже можно утверждать, что мирного плана Трампа по Украине из 28 пунктов больше не существует.Бевз, принимавший участие в составе украинской делегации в переговорах в Женеве, рассказал, что представленный ранее американцами план претерпел существенные изменения. Некоторые пункты были изменены, а некоторые и вовсе было решено исключить из «плана Трампа». По словам украинского чиновника, ни одно замечание Киева не осталось без реакции. При этом американская сторона пока не подтверждала заявления Киева о существенной переработке мирного плана Трампа.Ранее сообщалось, что по итогам переговоров в Женеве подготовлен обновленный и доработанный рамочный план урегулирования вооруженного конфликта на Украине. Абсолютно нереализуемый «мирный план» максимально учитывает интересы Украины и предусматривает не только остановку боевых действий по текущей линии боевого соприкосновения, но и передачу Киеву Запорожской АЭС и Кинбурнской косы, а также сохранение текущей численности ВСУ и возможность вступления бывшей УССР в НАТО и ЕС.В то же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен открыла экстренный саммит Евросоюза, в рамках которого предполагается обсудить возможность внесения определенных корректировок в мирный план, предложенный администрацией Трампа. Фон дер Ляйен считает чрезвычайно важным сохранение «территориальной целостности» и «суверенитета» Украины. В то же время вопрос о численности ВСУ, по мнению главы Еврокомиссии, должен решать непосредственно Киев.

