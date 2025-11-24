Участник украинской делегации: «плана Трампа» из 28 пунктов больше не существует

Участник украинской делегации: «плана Трампа» из 28 пунктов больше не существует

По словам советника офиса Зеленского Александра Бевза, в настоящее время уже можно утверждать, что мирного плана Трампа по Украине из 28 пунктов больше не существует.

Бевз, принимавший участие в составе украинской делегации в переговорах в Женеве, рассказал, что представленный ранее американцами план претерпел существенные изменения. Некоторые пункты были изменены, а некоторые и вовсе было решено исключить из «плана Трампа». По словам украинского чиновника, ни одно замечание Киева не осталось без реакции. При этом американская сторона пока не подтверждала заявления Киева о существенной переработке мирного плана Трампа.

Ранее сообщалось, что по итогам переговоров в Женеве подготовлен обновленный и доработанный рамочный план урегулирования вооруженного конфликта на Украине. Абсолютно нереализуемый «мирный план» максимально учитывает интересы Украины и предусматривает не только остановку боевых действий по текущей линии боевого соприкосновения, но и передачу Киеву Запорожской АЭС и Кинбурнской косы, а также сохранение текущей численности ВСУ и возможность вступления бывшей УССР в НАТО и ЕС.

В то же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен открыла экстренный саммит Евросоюза, в рамках которого предполагается обсудить возможность внесения определенных корректировок в мирный план, предложенный администрацией Трампа. Фон дер Ляйен считает чрезвычайно важным сохранение «территориальной целостности» и «суверенитета» Украины. В то же время вопрос о численности ВСУ, по мнению главы Еврокомиссии, должен решать непосредственно Киев.
  1. Кузнец 55 Звание
    Кузнец 55
    +3
    Сегодня, 17:43
    Пойдет ли Россия навстречу этому плану ?
    Между желаниями и возможностями большая разница .
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +9
      Сегодня, 17:51
      Цитата: Кузнец 55
      Пойдет ли Россия навстречу этому плану ?

      Было в Союзе такое понятие, как "встречный план", он наверняка будет и сейчас, причём, совсем не похожий на усиленно навязываемый.
      1. Татьяна Звание
        Татьяна
        +4
        Сегодня, 17:54
        Получается, что Трамп превратился в абсолютную куклу в руках евро-фашистов из ЕС и ставленников Лондона в Киеве во главе с "бешеной" немкой и внучкой германского нациста ВМВ Урсулки фон дер Ляйен, а также в её лице наглой воровкой всяческих финансов для себя лично и для ЕС и Брюсселя..
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +7
          Сегодня, 18:01
          Цитата: Татьяна
          Получается, что Трамп превратился в абсолютную куклу в руках евро-фашистов из ЕС

          Посмотрим, никакой точной информации пока нет. Но РФ не устроит и первый вариант, если он соответствует тому, который был получен в Киеве.
          При этом американская сторона пока не подтверждала заявления Киева о существенной переработке мирного плана Трампа.
          1. Татьяна Звание
            Татьяна
            0
            Сегодня, 18:31
            В Белом доме ждали, что бывший комик сделает им подарок на День благодарения и все-таки подпишет "мирный план" Трампа до 27 ноября.

            СПРАВКА
            День благодарения (англ. Thanksgiving Day) в США — национальный праздник, символизирующий благодарность за урожай и общие успехи года. Отмечается в четвёртый четверг ноября. В 2025 году — 27 ноября.
            Современное национальное празднование в США "Дня благодарения" датируется 1863 годом и с конца 19 века связано с праздником урожая паломников 1621 года. Центральным элементом большинства торжеств является ужин в честь Дня благодарения с семьей и друзьями.

            Получается, что разрекламированная "мирная победа" президента США Трампа во внешней политике США на Украине к 27 ноября является отчасти пиар-ходом для самого Трампа, который должен обернутся для Трампа благодарением самому Трампу от американцев в День благодарения в США, придя в каждый американский дом!
            В свою очередь "мирный план" Трампа - это есть отличный медиа-пиар-ход Белого дома для поднятия политического имиджа как самого Трампа, так и его семейства среди избирательного протрамповского электората в самих США!
            Если
            По словам советника офиса Зеленского Александра Бевза, в настоящее время уже можно утверждать, что мирного плана Трампа по Украине из 28 пунктов больше не существует.
            ,то получается, что "именно Хвост (Европа) в геополитике США крутит собакой (т.е. Трампом)", или что не кот Трамп гоняет и ловит мышей в Европе именно мыши - кота Трампа!
        2. topol717 Звание
          topol717
          +3
          Сегодня, 18:24
          Цитата: Татьяна
          Получается, что Трамп превратился в абсолютную куклу в руках евро-фашистов из ЕС и ставленников Лондона в Киеве
          Да нет конечно. Трамп ведет свою игру. Есть ли у него реальная цель завершить конфликт? Нам этого не известно. Точно так же не известно, какое отношение к правде имеют заявления этого скакауса. Тут может просто на публику нагло врать.
    2. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      0
      Сегодня, 18:06
      Цитата: Кузнец 55
      Пойдет ли Россия навстречу этому плану ?
      Между желаниями и возможностями большая разница .


      Идёт борьба ни много ни мало за то кто победил по итогу конфликта,а кто проиграл.Итог , результат этой борьбы зависит от итогового мирного плана.ЕС хотят такие условия при которых по факту Россия окажется проигравшей стороной,так как ЕС продвигает гарантии безопасности от США для Украины, возможность Украины вступить в ЕС и НАТО,иметь какую угодно армию и при этом заявляется территориальная целостность Украины по мнению ЕС,но все эти условия по сути обнуляют итоги СВО,если их принять и тогда это по факту капитуляция для России,так как Украина превращается по сути в плацдарм для последующего наступления на Россию под крышей и защитой НАТО и США,если все те условия что хочет зафиксировать ЕС принять.Просто в таком случае они залижут раны ВСУ и затем всё начнется по новой,но теперь уже для России в куда более худших условиях.Поэтому от каждого пункта зафиксированного в мирном соглашении/перемирии будет по сути зависит итог конфликта.
      1. Trapp1st Звание
        Trapp1st
        -2
        Сегодня, 18:13
        Любой из предложенных что ЕС, что США планов предполагал фактическую капитуляцию РФ в том или ином виде. Такая ситуация исходит из того, что "уважаемые партнеры" оценивают возможности РФ по достижению первоначальной цели 0%.
        1. Sky Strike fighter Звание
          Sky Strike fighter
          +4
          Сегодня, 18:19
          Уважаемые партнёры исходят из своих изначальных целей,но зачем нам надо им подыгрывать? Ну так а что вы хотите,когда против нас финансовые и военные возможности всего Запада? Естественно их цель подчинить нас. Но надо отстаивать свою точку зрения,свои интересы ,аргументировать, играя на противоречиях интересов США и ЕС.Или отстоим себя и свои интересы или капитуляция,других вариантов и нету.
        2. poquello Звание
          poquello
          +1
          Сегодня, 19:09
          Цитата: Trapp1st
          что ЕС, что США

          Цитата: Trapp1st
          оценивают возможности РФ по достижению первоначальной цели 0%.

          ну зачем глупости то писать? США не дергались бы с первоначальным планом при такой оценке, РФ предупредили команду Трампа, что с продвижением наших войск условия для укропов будут ухудшаться по сравнению с Аляской, а какие там планы у укропов с ЕС нам в общем фиолетово
      2. Бывший солдат Звание
        Бывший солдат
        +2
        Сегодня, 19:00
        Идёт борьба


        Пусть Трамп борется с Европой. Нам нет дела до их разборок. У нас свои цели -во первых безопасность России в Европе. Если пришлют в Кремль не устраивающий нас черновик договора, то написать на нём резолюцию через уголок "Ознакомлены. Наши Предложения в Приложении." Запечатать в тот же конверт и отправить взад по адресу отправителя.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +6
    Сегодня, 17:44
    Ну да, лавочники правят "указ кардинала"...
    Так то бред несут, но и "указ кардинал", нежизнеспособен, судя по всему...
    1. Alex777 Звание
      Alex777
      +4
      Сегодня, 17:56
      Цитата: rocket757
      "указ кардинал", нежизнеспособен, судя по всему...

      Трамп застолбил, что наши деньги лавочникам не достанутся. laughing
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +3
        Сегодня, 17:58
        Так то дальнейшие события все расставит по своим местам... эт если дойдёт до каких то вразумительных итогов.
        1. Alex777 Звание
          Alex777
          +6
          Сегодня, 18:00
          Цитата: rocket757
          дойдёт до каких то вразумительных итогов.

          Да. Надеюсь дойдем и до Одессы, и до Киева.
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            +3
            Сегодня, 18:03
            Когда вернём свои земли, всю нечисть с них... прикопать/выпереть, любой вариант приемлем!!!
            Вот тогда и об итогах можно будет говорить СМЕЛО, ГРОМКО, КОНКРЕТНО!!! soldier
  3. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +9
    Сегодня, 17:45
    По моему-хорош всякую ересь обсуждать
    1. Alex777 Звание
      Alex777
      +2
      Сегодня, 17:58
      Цитата: dmi.pris1
      По моему-хорош всякую ересь обсуждать

      Это верно. Все еще много раз изменится.
      Непримиримые противоречия тут налицо.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 17:46
    Для сми можно говорить что угодно.СМИ всё стерпят, они решения не принимают.
  5. Монтесума Звание
    Монтесума
    +2
    Сегодня, 17:47
    .....по итогам переговоров в Женеве подготовлен обновленный и доработанный рамочный план урегулирования вооруженного конфликта на Украине.

    Контора пишет..... yes
  6. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +7
    Сегодня, 17:48
    РФ ознакомлена с одним из вариантов мирного плана США, но конкретных переговоров по нему не было, заявил Ушаков
     (помощник Путина В.В.)
    Другие заявления помощника президента РФ:

    Многие положения мирного плана США, обсуждавшегося на Аляске, приемлемы для РФ;

    Кремль в курсе европейского мирного плана, его положения неконструктивны и для РФ не подходят;

    Вокруг мирного плана по Украине много домыслов, РФ верит только информации, полученной непосредственно от США;

    Ушаков предполагает, что США в ближайшее время выйдут на контакт с РФ, чтобы очно обсудить детали мирного плана, пока конкретных договоренностей нет.


    Выйдут США на контакт - хорошо, не выйдут - еще лучше.
  7. ПВВ22121922 Звание
    ПВВ22121922
    +1
    Сегодня, 17:48
    Цель Трампа - любой ценой сохранить бандеровский режим. Поэтому и говорят о "мире". Сохранение бандеровского нацистского режима пусть и без зеленского, но в качестве плацдарма Запада, - это бездействие и позор российской власти. Государственность "Украины" должна быть уничтожена. Любой иной "вариант" - преступление и торговля русской территорией и людьми. И -новая война.
  8. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +5
    Сегодня, 17:49
    Просто удивительно как такие недалёкие люди в ЕС могут управлять целыми государствами.
    Они что уверены в победе ВСУ и на сегодня мы уже просим у них пощады ?
    Если так, пусть ждут за дверью нашего ответа.
    1. ЛМН Звание
      ЛМН
      +4
      Сегодня, 17:54
      Цитата: Аркадий007
      Просто удивительно как такие недалёкие люди в ЕС могут управлять целыми государствами.
      Они что уверены в победе ВСУ и на сегодня мы уже просим у них пощады ?
      Если так, пусть ждут за дверью нашего ответа.

      Они находятся у власти,пока ВСУ существуют.Как и Зеленский.
      Пока продолжается СВО,все делают свой "бизнес".
  9. Комментарий был удален.
  10. Madrina Звание
    Madrina
    +5
    Сегодня, 17:51
    Russia must in all cases get Odessa and Kharkov and Nikolaev under its full administrative control until any agreement is fulifilled 100%.
    Then a referendum by Oblast and that is the guarantee Russia needs for any treaty.
  11. Александр 3 Звание
    Александр 3
    +3
    Сегодня, 17:54
    Такое впечатление что Е.С. и Киев не собираются договариваться о мирном разрешении конфликта.Е.С. и правители Киева вообще не думают о том что в это самое время на л.б.с. гибнут люди .Они об этом никогда не думали и не думают.
  12. ydjin Звание
    ydjin
    +2
    Сегодня, 17:59
    О как! Украина понад усе? А Трамп знает что окраина его не утвердила?! laughing
    P. S. Но гроши всё же дайте! laughing
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +3
      Сегодня, 18:14
      Цитата: ydjin
      О как! Украина понад усе? А Трамп знает что окраина его не утвердила?!

      Да ни, это всё в "мриях" украинцев.
      Они сейчас себя возомнили выше бога и возомнили, что ихними думками думает весь мир. Ну с Зелей-местечковым ясно, наглости не занимать, но вот чтобы вся Украина так думала, это просто "нонсенс Кащенко".
  13. carpenter Звание
    carpenter
    +2
    Сегодня, 18:01
    в настоящее время уже можно утверждать, что мирного плана Трампа по Украине из 28 пунктов больше не существует.

    Оно и к лучшему, тогда примите Российский, но уже более жёсткий и больной.
  14. Ksanatos Звание
    Ksanatos
    +2
    Сегодня, 18:07
    "...ибо не о мире говорят они, но против мирных земли составляют лукавые замыслы" (Пс.34:20)
  15. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +3
    Сегодня, 18:17
    Colonelcassad
    Следующий шаг по мирному плану должна сделать российская сторона.
    Россия должна сесть за стол переговоров. И если это возможно, то все усилия окупились (с) Мерц


    Россия никому ничего не должна, особенно тебе, фашистский вы****ок.
    Да, было время, когда я был высокого мнения о немцах, даже тех, которые были нам врагами. Ибо победив такого врага, как нацистская Германия, многого стоило. И что теперь? Мерц, ты в зеркале когда себя последний раз видел?

    Россия уже сделала шаг навстречу, обговорив с Трампом рамочные условия завершения войны. Это вы, клоуны, смириться никак не можете, что не смогли победить Россию.
  16. gridasov Звание
    gridasov
    0
    Сегодня, 18:17
    Те кто находятся в Украине и ещё не потеряли разум с очевидностью воспринимают уже не просто разрушение структуры экономики, но и системных базовых процессов, обуславливающих само существование государства. Стоит просто читать открытые источники СМИ Украина, чтобы сделать выводы о наростающей динамики коллапса всех структур. Что - то это напоминает из истории прошлого и итог взят оттуда же. Все что делается происходит по неизменным закономерностям. Последний штрих это дефицит бензина и дизельного топлива, что опять- таки в ручном режиме приведёт к усугублению экономической ситуации во всех оставшихся структурах жизнеобеспечения. Тем более, что к власти назначаються не специалисты, а военные администраторы.
    1. Кривотыкин Звание
      Кривотыкин
      +2
      Сегодня, 18:23
      Те кто находятся «в Украине» и «на Украине» - это разные люди.
      1. gridasov Звание
        gridasov
        0
        Сегодня, 18:26
        Есть реальная ситуативная обстановка и алгоритмы её развития. С теми кто не способен видеть реальность дискуссии бесполезны. Продолжайте дальше чесать язык.
  17. Юра Звание
    Юра
    +2
    Сегодня, 18:37
    Зеленский всё сделает для того чтобы мир не был заключён, потому что любой мир даже устраивающий украинскую сторону, для него и его банды фатален. Как только будет подписан договор они подвергнутся судебным преследованиям и за преступления разного рода - воровство, коррупция, военные преступления, но самое главное они свидетели преступлений на очень многих европейских и американских политиков, финансовых махинаторов, коррупционеров, компромата у него на них столько, что утопить можно очень многих. Поэтому его ждёт одно - конец полный, он это знает и будет растягивать боевые действия настолько долго, на сколько сможет.
    1. gridasov Звание
      gridasov
      0
      Сегодня, 18:59
      Надо видеть весь сценарий мирового спектакля с меяющимися актёрами лидерами техради которых он играют свои роли. Зеленского можно видеть и клоуном недоумком в руках кукловодов. Но он великолепно отыграл свою роль поставив мир на уши. Но вопрос ещё в другом как он закончит свою роль. Зеленский гений который показал как один человек оказавшийся в нужный момент событий и месте может изменить мир и пусть как марионетка и ролевой актёр от США. МАВР сделал свое дело. НО и Путин с командой не только потерялись и сдали позиции, но и возродили России в новом значении. И не без помощи того же Зеленского используемого в тёмную. В общем с умными и мыслящими людьми можно многое обсудить и обменяться мнениями. Особенно в рамках технологий управления массами и отдельными людьми.
  18. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 18:52
    По словам советника офиса Зеленского Александра Бевза, в настоящее время уже можно утверждать, что мирного плана Трампа по Украине из 28 пунктов больше не существует.

    Как можно верить словам советника офиса Зеленского?! Проще поверить, что по Москвой нашли подземный город, в котором живут барабашки и ходят они с колотушками.
  19. olbop Звание
    olbop
    0
    Сегодня, 18:57
    Некоторые пункты были изменены, а некоторые и вовсе было решено исключить из «плана Трампа».

    Ну что же, посмотрим на реакцию Трампа. Будем ждать, будет ли что ему предложить России после киевских и европейских "редакций". Не исключен вариант, что этот "план Трампа" будет похоронен, что нам сегодня только на руку.
  20. tatarin1972 Звание
    tatarin1972
    0
    Сегодня, 18:59
    Сам Трамп-то знает, что его плана уже не существует?!
  21. Овсиговец Звание
    Овсиговец
    0
    Сегодня, 19:07
    последними сей план править будем МЫ.....ну ОК...если его так дегко править то там будем не 28, а 35 (ДАЖЕ) ПУНКТОВ ПОСЛЕ НАШИХ ПРАВОК..... Мартышкин труд
  22. Александр Х Звание
    Александр Х
    -1
    Сегодня, 19:10
    Все эти планы, хоть из 28ми,хоть из 19ти,хоть из128 пунктов- филькина грамота. Победитель сам решит, каким сестрам раздать по каким серьгам. А победителем будет Россия! И все прыжки и ужимки геев из Европы и клоунов из США это от осознания того, что наша победа неизбежна и это значит, что все плюшки, на какие эти воры рассчитывали на украинской земле и что им обещал еврейчик- нарколыга им не достанутся. Поэтому то и такая спешка Трампа- землица то возвращается России и с каждым днем возвращается ее все больше, а xoxлob, способных противостоять Российской армии становится все меньше. И не далек тот час, когда xoxлoвоины просто побегут теряя тапки...
  23. Наган Звание
    Наган
    0
    Сегодня, 19:17
    Ну, нет плана, значит нет, соответственно и России подписывать нечего, не капитуляцию же! Значит, СВО продолжится либо до достижения целей, либо до появления следующего плана, который будет куда жестче к 404.