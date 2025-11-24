ВС РФ вошли в Северск с ещё одной стороны, начав закрепляться в городе
Российские войска вошли в северную часть Северска, заняли первые дома, начав закрепляться. Противник предпринимает попытки выбить наших штурмовиков из жилой застройки. Об этом сообщают российские ресурсы.
Штурмовые подразделения группировки войск «Южная» вошли в Северск еще с одной стороны, на этот раз с северной и северо-восточной. Нашим удался хороший рывок и заход в первые дома по улицам Восточная, Кошевого и Северная со стороны пруда Поселковый. На данный момент наши штурмовики закрепились в жилой застройке и начали расширять зону контроля. Противник пытается выбить наших с занятых позиций, но безуспешно.
Северск. Российские штурмовики зашли в северную часть города.
Украинский гарнизон в Северске находится в оперативном окружении, ранее российские войска вошли в город с южного направления и активно продвигаются с двух сторон железной дороги к центру. Одновременно с этим дронами режутся все коммуникации и логистика противника, выбивается снабжение.
Активизировались и фланги, с северного после взятия Платоновки наши перерезали трассу на Красный Лиман, а с юга после освобождения Звановки — трассу на Славянск. Фактически сейчас Северск в оперативном окружении, открыто только западное направление, да и то через поля. И это если будет приказ на отход, но его не будет.
