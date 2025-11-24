ВС РФ вошли в Северск с ещё одной стороны, начав закрепляться в городе

ВС РФ вошли в Северск с ещё одной стороны, начав закрепляться в городе

Российские войска вошли в северную часть Северска, заняли первые дома, начав закрепляться. Противник предпринимает попытки выбить наших штурмовиков из жилой застройки. Об этом сообщают российские ресурсы.

Штурмовые подразделения группировки войск «Южная» вошли в Северск еще с одной стороны, на этот раз с северной и северо-восточной. Нашим удался хороший рывок и заход в первые дома по улицам Восточная, Кошевого и Северная со стороны пруда Поселковый. На данный момент наши штурмовики закрепились в жилой застройке и начали расширять зону контроля. Противник пытается выбить наших с занятых позиций, но безуспешно.



Северск. Российские штурмовики зашли в северную часть города.



Украинский гарнизон в Северске находится в оперативном окружении, ранее российские войска вошли в город с южного направления и активно продвигаются с двух сторон железной дороги к центру. Одновременно с этим дронами режутся все коммуникации и логистика противника, выбивается снабжение.

Активизировались и фланги, с северного после взятия Платоновки наши перерезали трассу на Красный Лиман, а с юга после освобождения Звановки — трассу на Славянск. Фактически сейчас Северск в оперативном окружении, открыто только западное направление, да и то через поля. И это если будет приказ на отход, но его не будет.
  Sky Strike fighter
Сегодня, 18:30
    Sky Strike fighter
    +1
    Сегодня, 18:30
    Ну вот.От Северска до Славянска по прямой 35 км.Ближе чем от Константиновки до Славянска,тем более что в таком случае прийдётся идти ещё через Краматорск.Но западнее Северска есть ещё высоты,а сам Северск лежит в низине.
  rocket757
Сегодня, 18:45
    rocket757
    +1
    Сегодня, 18:45
    если будет приказ на отход, но его не будет.
    . Кукуевские готовы всех положить, лишь бы задержаться у власти ещё чутка...
    Зачем им это надо... это, даже не вопрос, это диагноз.
  КТМ-5
Сегодня, 18:47
    КТМ-5
    +1
    Сегодня, 18:47
    Очередной котёл для скакуасов формируется. И снова старые грабли, на которые с завидным упорством наступают украинские котловодцы)
    Sky Strike fighter
Сегодня, 19:11
      Sky Strike fighter
      +2
      Сегодня, 19:11
      Почему грабли?Может так всё и задумано по распоряжению их хозяев.Чтобы территории не сдавать,а людей им не жалко,может даже специально демографический потенциал уничтожают.