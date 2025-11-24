На фоне переговоров ЕС считает «ещё более актуальным» изъятие российских активов

Евросоюз считает, что на фоне встречи в Женеве, на которой обсуждался предложенный Вашингтоном план мирного урегулирования украинского кризиса, переговоры об экспроприации замороженных российских активов и предоставления Киеву так называемого «репарационного кредита» стали «еще более актуальными».

По словам главного пресс-секретаря Еврокомиссии Паулы Пиньо, Брюссель приветствует «конструктивный прогресс», достигнутый в ходе переговоров по Украине, однако при этом Европа считает «критически важным», чтобы Россия оплатила восстановление разрушенной на Украине инфраструктуры.

В то же время польский премьер Дональд Туск сообщил, что лидеры стран ЕС «полны решимости» как можно скорее урегулировать вопрос с замороженными активами РФ до декабрьского саммита сообщества. Вторит Туску и президент Франции Эммануэль Макрон, заявивший, что, поскольку в руках европейцев в настоящее время находятся российские активы и зависят вопросы, касающиеся вступления Украины в НАТО, Европа должна иметь решающий голос на мирных переговорах.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц в свою очередь заявил, что в случае достижения какого-либо решения по Украине не будет нужды продолжать усилия по изъятию замороженных российских активов.

Стоит отметить, что подобная европейская риторика была бы уместна исключительно в случае военного поражения России, однако в настоящее время объективная реальность прямо противоположна: ВС РФ уверенно наступают, а оборона ВСУ близка к окончательному коллапсу.
  1. Николай Басалай Звание
    Николай Басалай
    +3
    Сегодня, 18:49
    Хотелось бы знать, кому Россия должна зэаплатить?, иликоюму то маловто наворованного уже.
    1. lubesky Звание
      lubesky
      +1
      Сегодня, 19:02
      Наши замороженные активы в центре интересов:
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +5
      Сегодня, 19:03
      Цитата: Николай Басалай
      Хотелось бы знать, кому Россия должна зэаплатить?

      Просто Европа хочет украсть у России деньги и распихать по своим карманам. Воры даже в России так делают, а в Европе воры со стажем.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +5
    Сегодня, 18:50
    Жадность, это аргумент...
    "Ты виноват уж тем
    Что хочется мне кушать!"
    Вопрос тем, как тем самым жадным, голодным, зубы выбить, что б накашку перешли и ни о чем другом и думать не могли??? soldier
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +3
      Сегодня, 18:58
      Цитата: rocket757
      Вопрос тем, как тем самым жадным, голодным, зубы выбить, что б накашку перешли

      Канделябрами по морде, тогда и манная кашка за счастье покащется.
  3. carpenter Звание
    carpenter
    +6
    Сегодня, 18:56
    ВС РФ уверенно наступают, а оборона ВСУ близка к окончательному коллапсу.
    Поэтому нужно бить врага до конца, тогда и претензий к России и её активам у Европы не будет.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 18:56
    ❝ Евросоюз считает, что переговоры об экспроприации замороженных российских активов и предоставления Киеву так называемого «репарационного кредита» стали «еще более актуальными» ❞ —

    — А вот шиш вам, а не «репарации»! ...
  5. Александр Х Звание
    Александр Х
    +3
    Сегодня, 18:59
    Воры все никак не угомонятся. Хотят под шумок, быстрее украсть...Обломаются...
    1. Serg 122 Звание
      Serg 122
      +2
      Сегодня, 19:12
      Цитата: ...поскольку в руках европейцев в настоящее время находятся российские активы...
      Вопрос: а у нас в руках их активы на не меньшую сумму. Мы как, имеем какое то право, или его у нас нет? wink
  6. Михаил м Звание
    Михаил м
    +2
    Сегодня, 19:03
    Как верно говорил Шукшин "мне деньги жгут ляжку... Надо их взлохматить." Вот только тяму не хватает.
  7. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    +2
    Сегодня, 19:05
    А меж тем, пресловутые "замороженные активы" продолжают таять. Сначала еврогейцы визжали про 300 миллиардов, потом была цифра в 140. Сейчас в их "мирных" планах фигурирует цифра в 100 миллиардов.
    Тихой сапой идёт разморозка и возвращение денег России. И если активы не украдут сейчас, то в ближайшее время красть будет нечего.
    1. Serg 122 Звание
      Serg 122
      +1
      Сегодня, 19:15
      Да нет, там всё на месте. В пресловутом "плане рыжеухого" ясно написано - 100 лярдов типа на восстановление б\у, а 200 отдать мерикосам...
  8. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +2
    Сегодня, 19:05
    А давайте им всем языки отрежем, зажарим и съедим!
    1. tralmaster Звание
      tralmaster
      0
      Сегодня, 19:09
      Лучше свиньям выкинем.
  9. gridasov Звание
    gridasov
    +2
    Сегодня, 19:09
    Изьятие или кража активов у России нарушить репутационный процесс отношения многих стран с Европой и США. Это не будет ярко выраженными действием, но это обусловит особые условия и договорные обязательства, что для Европы в рамках зависимости от энергоресурсов сыграет ей не лучшую диспозиции. Во вторых и безусловно не бывает такого, чтобы нашёлся более умный и прозорливый который бы не воспользовался мнимым достоинством оппонента. У европейцев и США весьма и весьма много очень много уязвимых мест, чтобы мотивированно и на основе их действий сейчас можно было бы спокойно совершить действием потом.
    1. AK-1945 Звание
      AK-1945
      0
      Сегодня, 19:12
      Да так то оно так, все Вы верно говорите... Просто зла уже на них не хватает!
      1. gridasov Звание
        gridasov
        0
        Сегодня, 19:17
        Нет высшего удовольствия надуть того кто пытается надуть тебя. Терпение мой друг, ещё раз терпение. За иллюзией дипломатических переговоров и локальной войны скрываются вечные намерения уничтожить нас как рассу и нацию и страну. И это бесконечно - закон физики, что если есть некое возмущение силы то обязательно есть её биполярное, а я дополню мультиполярное возмущение. И это надо принимать как необходимый процесс продолжения эволюции.
  10. Eug Звание
    Eug
    0
    Сегодня, 19:11
    Значит, им надо донести - изъятие активов - Украине (а то и Прибалтике) хана, на на что смотреть не будем. Поменять, так сказать, цели СВО.
  11. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 19:13
    В 1917 году ограбили,в 1991 году ограбили и сейчас в 2025 году хотят ограбить. А ведь после ограбления 1917 гражданская война началась,а после ограбления 1991 года начались "святые 90-е". . . hi
  12. poquello Звание
    poquello
    0
    Сегодня, 19:16
    "переговоры об экспроприации замороженных российских активов "
    эти активы Европа должна России, они в ЕС по ходу не знают, что должников иногда мудохают
  13. Лимрак Звание
    Лимрак
    0
    Сегодня, 19:16
    Европейский гнилой капитализм хоть и лохи, но не конченные, которые вцепились хваткой бульдога в задницу трумпу. За российскую кубышку....она же большой шмат сладкого пирога...который сейчас контролируется европой...а нарцисс трумп...под сурдинку мЫра...вернее даже перемирия что бы спасти проект сша антироссия в лице территории без признаков государства..который уже рушится на глазах...преследует еще и свою наживную цель - отжать у европейских лохов российскую кубышку. Европейцы...особенно немцы...хоть и лохи...но не конченные и поэтому они бульдожей хваткой сразу вцепились в задницу трумпу и не хотят отдавать то..ради чего они все это спонсируют в ущерб себе любимых...и ради чего ликвидируют свои экономики и промышленности.