Евросоюз считает, что на фоне встречи в Женеве, на которой обсуждался предложенный Вашингтоном план мирного урегулирования украинского кризиса, переговоры об экспроприации замороженных российских активов и предоставления Киеву так называемого «репарационного кредита» стали «еще более актуальными».По словам главного пресс-секретаря Еврокомиссии Паулы Пиньо, Брюссель приветствует «конструктивный прогресс», достигнутый в ходе переговоров по Украине, однако при этом Европа считает «критически важным», чтобы Россия оплатила восстановление разрушенной на Украине инфраструктуры.В то же время польский премьер Дональд Туск сообщил, что лидеры стран ЕС «полны решимости» как можно скорее урегулировать вопрос с замороженными активами РФ до декабрьского саммита сообщества. Вторит Туску и президент Франции Эммануэль Макрон, заявивший, что, поскольку в руках европейцев в настоящее время находятся российские активы и зависят вопросы, касающиеся вступления Украины в НАТО, Европа должна иметь решающий голос на мирных переговорах.Немецкий канцлер Фридрих Мерц в свою очередь заявил, что в случае достижения какого-либо решения по Украине не будет нужды продолжать усилия по изъятию замороженных российских активов.Стоит отметить, что подобная европейская риторика была бы уместна исключительно в случае военного поражения России, однако в настоящее время объективная реальность прямо противоположна: ВС РФ уверенно наступают, а оборона ВСУ близка к окончательному коллапсу.

