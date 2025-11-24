На фоне переговоров ЕС считает «ещё более актуальным» изъятие российских активов
Евросоюз считает, что на фоне встречи в Женеве, на которой обсуждался предложенный Вашингтоном план мирного урегулирования украинского кризиса, переговоры об экспроприации замороженных российских активов и предоставления Киеву так называемого «репарационного кредита» стали «еще более актуальными».
По словам главного пресс-секретаря Еврокомиссии Паулы Пиньо, Брюссель приветствует «конструктивный прогресс», достигнутый в ходе переговоров по Украине, однако при этом Европа считает «критически важным», чтобы Россия оплатила восстановление разрушенной на Украине инфраструктуры.
В то же время польский премьер Дональд Туск сообщил, что лидеры стран ЕС «полны решимости» как можно скорее урегулировать вопрос с замороженными активами РФ до декабрьского саммита сообщества. Вторит Туску и президент Франции Эммануэль Макрон, заявивший, что, поскольку в руках европейцев в настоящее время находятся российские активы и зависят вопросы, касающиеся вступления Украины в НАТО, Европа должна иметь решающий голос на мирных переговорах.
Немецкий канцлер Фридрих Мерц в свою очередь заявил, что в случае достижения какого-либо решения по Украине не будет нужды продолжать усилия по изъятию замороженных российских активов.
Стоит отметить, что подобная европейская риторика была бы уместна исключительно в случае военного поражения России, однако в настоящее время объективная реальность прямо противоположна: ВС РФ уверенно наступают, а оборона ВСУ близка к окончательному коллапсу.
