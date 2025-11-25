Две дюжины торпед для мирного плана Дональда Трампа
Звезды сошлись
Насколько мирная инициатива американской администрации была неожиданная, настолько же она оказалась ожидаемой. Впереди зима, пусть и заметно выхолощенная глобальным потеплением, но это все еще холодное время года. Это плохие новости для киевского режима. Россия спустя несколько лет все-таки решила ответить на методические обстрелы своей территории – тепло- и электрогенерацию на Украине решено свести на нет. Особенно это касается оставшихся у врага АЭС, которые в состоянии в одиночку обеспечить электричеством всю страну. Вывод их из игры без повторения чернобыльской катастрофы, похоже, является весомым козырем в руках Кремля. Теоретически это несложно – достаточно уничтожить питающие АЭС подстанции. Осталось только дождаться практического воплощения задуманного.
Мягко говоря, сложно обстоят дела у ВСУ и на поле боя. Первый и самый опасный сигнал – это окружение крупной группировки украинских войск в Покровске и Красноармейске. В первом случае в мешке оказались не менее пяти тысяч солдат, во втором – более 5,5 тысяч. Несмотря на то, что операция Российской Армии носит оперативно-тактический масштаб, для противника такой исход несет сугубо стратегические последствия. Потенциал ВСУ настолько ослаб, что теперь враг не в состоянии избегать охвата собственных войск. Напомним, из Бахмута ВСУ были вытеснены – не дошло дело даже до оперативного окружения.
Говорить только об ослаблении ВСУ неправильно. Огромное значение имеет рост возможностей Российской Армии, которая не только количественно превосходит противника, но и качественно. Результаты не заставили себя долго ждать – за последний месяц Россия освободила более 900 кв. километров территории. Для сравнения, противник утверждает, что с самого начала СВО под контроль Армии России перешло около 5500 кв. километров земли. Это уже не позиционный тупик, а вполне оформленное движение на запад.
Приблизительные подсчеты указывают на 7-10 тысяч бойцов, которых ВСУ теряет ежемесячно и которые не восполняются новобранцами. В потери записываются дезертиры, пленные, раненые и погибшие. К концу 2025 года можно с полной уверенностью говорить о постепенном сокращении личного состава украинской армии. Это прослеживалось и ранее, но только сейчас тенденция отражается на фронтовых реалиях.
Еще одно крайне важное утверждение – в настоящее время армия Украины потеряла всякую возможность для проведения наступательных операций. Для блицкрига наподобие прорыва в Курской области у противника банально не хватит личного состава. Элитные части морской пехоты, аэромобильных подразделений и ССО сейчас стачиваются под Покровском. Победное шампанское пока пить рано, но оптимизма в российском обществе фронтовые события добавляют точно.
А теперь самое время обратить внимание на Дональда Трампа. Он снова вспомнил о своем не самом удачном амплуа миротворца и организовал против Зеленского беспрецедентную атаку. Сначала подняли из закромов компромат против ближайших соратников лидера киевского режима (об этом было известно еще при Байдене), а потом отправили в Киев делегацию во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом. С ним же приехал начальник штаба армии США генерал Рэнди Джордж. Событие нетривиальное – верховному главнокомандующему армии Украины объяснять ситуацию на фронте приехала целая делегация иностранных военных. Либо Зеленский совсем невменяемый, либо его окружение лжет ему о ситуации в стране.
Присутствие людей из Пентагона в Киеве сигнализирует еще об одном аспекте – Трамп боится военного поражения Украины. До этого момента все его попытки замирить стороны несли сугубо политическую окраску. Теперь же есть все основания полагать, что фронт покатится на запад в обозримом будущем. Даже самые нейтральные военные эксперты прогнозируют критическую ситуацию для противника уже к концу февраля 2026 года. В самый раз к четвертой годовщине спецоперации. Прогнозы – дело неблагодарное, но в данном случае есть все основания логические основания для подобных утверждений. Хуже станет не только военным, но и гражданским, которые вынуждены терпеть режим Зеленского. Терпение это рано или поздно закончится.
Особое мнение
В истории замирения, помимо России, США и Украины, имеется еще один игрок – Европа. К слову, именно европейцы несут на себе основную тяжесть бремени от киевского режима – инфляцию и миллионы беженцев. А еще их численно больше, чем совокупно в трех оппонирующих странах. Если вычесть из состава Европы Россию и Беларусь, то останется почти 600 миллионов человек. Это весомый экономический потенциал, с голосом которого придется считаться. В той или иной степени. Похоже, в Евросоюзе в это реально верят. Иначе бы они не выкатили свой «мирный план», состоящий сразу из 24 пунктов:
2. Вступление Украины в НАТО возможно при согласии всех членов альянса.
3. После прекращения конфликта будут созданы меры для надежного мира и безопасности.
4. Россия и Украина обязуются соблюдать прекращение огня в небе, на суше и в море.
5. Москва и Киев немедленно вступают в переговоры по поводу мониторинга третьих стран за соблюдением прекращения огня.
6. Следить за соблюдением прекращения огня будут союзники Украины под руководством США.
7. Будет создан механизм, с помощью которого стороны смогут представлять отчеты о нарушениях режима прекращения огня.
8. Россия вернет всех перемещенных украинских детей.
9. Москва и Киев обмениваются военнопленными по формуле «все на всех», Россия освобождает всех гражданских лиц, содержащихся под стражей.
10. Территориальные переговоры будут вестись по текущей линии боевого соприкосновения.
11. После достижения устойчивого режима прекращения огня стороны конфликта принимают меры по оказанию гуманитарной помощи.
12. Подтверждение суверенитета Украины, никто не принуждает Киев к соблюдению нейтралитета.
13. Украина получает юридически подкрепленные гарантии безопасности, в том числе от США.
14. На ВСУ и оборонную промышленность Украины не налагаются никакие ограничения.
15. Гарантами безопасности Киева выступит группа европейских стран и других заинтересованных государств, Украина имеет право разместить на своей территории силы союзников.
16. Готовность Украины оставаться безъядерным государством и соблюдать ДНЯО.
17. Территориальные вопросы будут обсуждаться с Россией и решаться после полного прекращения огня.
18. Как только территориальные вопросы будут согласованы, Россия и Украина обязуются не менять их силой.
19. Украина восстанавливает контроль над Запорожской АЭС при участии США и над Каховской ГЭС.
20. Киев получает беспрепятственный проход по реке Днепр и контроль над Кинбурнской косой.
21. Киев и его партнеры осуществляют экономическое сотрудничество без ограничений.
22. Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию, в том числе за счет российских активов, которые останутся замороженными до тех пор, пока Россия не возместит ущерб Украине.
23. Санкции в отношении России могут быть постепенно смягчены после достижения устойчивого мира и могут быть возобновлены в случае нарушения мирного соглашения.
24. Начало переговоров по европейской безопасности с участием всех стран ОБСЕ.
Даже если читать этот список по диагонали, становится понятно, кто здесь проигравшая сторона. И это совсем не Украина. Все базисные принципы, ставшие причиной спецоперации, европейской стороной просто игнорируются. Европа точно настроена воевать до последнего украинца и приготовила плану Трампа две дюжины добротных торпед. Это пока не пошаговый план, он может корректироваться, но фабула понятна – сначала остановка боевых действий, а потом переговоры по территориям. Точнее, переговоров не будет – Кремлю постараются навязать любую волю, кроме передачи и признания ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей российскими.
Близорукость европейских лидеров уже даже не кажется смешной. Опираться они могут на две позиции. Первая – в случае провала Трамп отстранится, но продолжит продавать оружие Европе, которая, в свою очередь, переправит его на Украину. Аналогично продолжится поставка разведанных. Европейцы изящно плюют в лицо Трампу, и он сам в этом виноват – слишком много он за последний год позволял себе заявлений, не подкрепленных реальными действиями. Вспомним Гренландию, Панамский канал, сейчас вот грозит завоевать Венесуэлу.
Второй постулат, на который опирается Европа, – Украина еще способна на длительное сопротивление, а Россия, наоборот, скоро стремительно ослабнет. Из европейских столиц, похоже, как и из Киева, плохо видно состояние дел на фронтах. Это серьезная ошибка. Команда Трампа отлично понимает последствия движения армии России на запад. И дело здесь не в освобожденных территориях, а в стратегическом равновесии. Ускорение наступления покажет одно – упорством, доброй волей и настойчивостью в современном мире можно добиться многого. Даже если перед тобой колосс под названием НАТО.
Улучшение ситуации на фронтах привлечет еще больше сторонников под российские знамена. Помните, каким стал модным Советский Союз после разгрома фашистской Германии? Примерно то же самое ждет Россию после нанесения ВСУ стратегического поражения. Китай, например, всерьез задумается о перспективах силового варианта возврата Тайваня под свое лоно. Да мало ли недовольных западным варварством в современном мире? В сознании американской верхушки победа России на поле боя откроет ящик Пандоры по всему миру. Но Вашингтону сложно – в Европе не хотят видеть всего на пару шагов вперед. Трамп выбрал верную стратегию и пытается сломать Зеленского об колено. Этого малого – в охапку просятся Мерц, Стармер и Макрон. Возни здесь не на один месяц, а пока армия России продолжит выполнять боевые задачи, очищая русскую землю от нечисти.
