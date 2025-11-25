Две дюжины торпед для мирного плана Дональда Трампа

Звезды сошлись

Особое мнение

1. Украина вступает в Евросоюз.

2. Вступление Украины в НАТО возможно при согласии всех членов альянса.

3. После прекращения конфликта будут созданы меры для надежного мира и безопасности.

4. Россия и Украина обязуются соблюдать прекращение огня в небе, на суше и в море.

5. Москва и Киев немедленно вступают в переговоры по поводу мониторинга третьих стран за соблюдением прекращения огня.

6. Следить за соблюдением прекращения огня будут союзники Украины под руководством США.

7. Будет создан механизм, с помощью которого стороны смогут представлять отчеты о нарушениях режима прекращения огня.

8. Россия вернет всех перемещенных украинских детей.

9. Москва и Киев обмениваются военнопленными по формуле «все на всех», Россия освобождает всех гражданских лиц, содержащихся под стражей.

10. Территориальные переговоры будут вестись по текущей линии боевого соприкосновения.

11. После достижения устойчивого режима прекращения огня стороны конфликта принимают меры по оказанию гуманитарной помощи.

12. Подтверждение суверенитета Украины, никто не принуждает Киев к соблюдению нейтралитета.

13. Украина получает юридически подкрепленные гарантии безопасности, в том числе от США.

14. На ВСУ и оборонную промышленность Украины не налагаются никакие ограничения.

15. Гарантами безопасности Киева выступит группа европейских стран и других заинтересованных государств, Украина имеет право разместить на своей территории силы союзников.

16. Готовность Украины оставаться безъядерным государством и соблюдать ДНЯО.

17. Территориальные вопросы будут обсуждаться с Россией и решаться после полного прекращения огня.

18. Как только территориальные вопросы будут согласованы, Россия и Украина обязуются не менять их силой.

19. Украина восстанавливает контроль над Запорожской АЭС при участии США и над Каховской ГЭС.

20. Киев получает беспрепятственный проход по реке Днепр и контроль над Кинбурнской косой.

21. Киев и его партнеры осуществляют экономическое сотрудничество без ограничений.

22. Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию, в том числе за счет российских активов, которые останутся замороженными до тех пор, пока Россия не возместит ущерб Украине.

23. Санкции в отношении России могут быть постепенно смягчены после достижения устойчивого мира и могут быть возобновлены в случае нарушения мирного соглашения.

24. Начало переговоров по европейской безопасности с участием всех стран ОБСЕ.