Мерц: Вашингтон не должен забывать о своей ответственности перед НАТО
571
Немецкий канцлер Фридрих Мерц призвал США не забывать о своей ответственности перед НАТО и впредь воздержаться от разработки каких-либо «мирных планов», не советуясь со своими европейскими союзниками по альянсу.
Мерц считает, что тот факт, что США при разработке представленного Вашингтоном плана из 28 пунктов консультировались с Россией в обход европейцев, можно назвать предательством трансатлантических отношений. Канцлер ФРГ подчеркнул, что Европа крайне заинтересована, чтобы американцы сохранили свою приверженность так называемым «западным ценностям» и продолжали осознавать свою ответственность в рамках альянса НАТО.
Мерц:
Это не просто война против Украины. Это война против всего западного сообщества наций, против политического порядка Европы. И американцы так же заинтересованы в его дальнейшем существовании, как и все мы.
Помимо прочего, глава немецкого правительства считает невозможным возвращение России в формат G8, которое предполагалось в плане Трампа по Украине. По его словам, в настоящее время отсутствуют необходимые условия для такого шага, и эту идею не поддерживает никто, кроме США. По мнению Мерца, возврат России в «большую восьмёрку» может произойти только на основе полного консенсуса всех участников. Аналогичной позиции придерживается и президент Франции Эммануэль Макрон, заявивший, что создавшаяся в мире политическая ситуация не позволяет вернуться к прежней архитектуре.
