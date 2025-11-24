Ушаков: Россия не ведёт переговоров ни по каким мирным планам
5 63520
Россия не ведет никаких переговоров ни по каким планам ни с американцами, ни с кем-то другим. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Ушаков еще раз объяснил журналистам, что один из вариантов американского плана урегулирования в Кремле видели и на этом все. Никаких конкретных обсуждений этого плана Россия ни с кем не вела. Кроме того, есть еще и европейский план, его Россия сразу отвергает, он совершенно «неконструктивный».
Еще раз хочу подчеркнуть в дополнение к тому, что сказал президент. Он об этом четко сказал, что да, мы этот вариант плана видели, но каких-то конкретных переговоров никто с российскими представителями на этот счет не вел.
Об американском плане на заседании Совбеза высказался российский президент. Он допустил, что какие-то из пунктов плана могут быть положены в основу окончательного соглашения. Но в целом Россию устраивает положение дел на фронте, российская армия идет к достижению целей спецоперации. Но и от переговоров Москва не отказывается, посмотрим, что привезут американцы. Все пункты требуют детального изучения и обсуждения. Никто не собирается принимать план США и слепо ему следовать.
Наш президент отметил, что эти предложения в том варианте, с которым мы ознакомились, идут в русле обсуждений на российско-американской встрече в верхах на Аляске и в принципе могут быть положены в основу окончательного мирного урегулирования.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация