Ушаков: Россия не ведёт переговоров ни по каким мирным планам

Еще раз хочу подчеркнуть в дополнение к тому, что сказал президент. Он об этом четко сказал, что да, мы этот вариант плана видели, но каких-то конкретных переговоров никто с российскими представителями на этот счет не вел.

Наш президент отметил, что эти предложения в том варианте, с которым мы ознакомились, идут в русле обсуждений на российско-американской встрече в верхах на Аляске и в принципе могут быть положены в основу окончательного мирного урегулирования.

Россия не ведет никаких переговоров ни по каким планам ни с американцами, ни с кем-то другим. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.Ушаков еще раз объяснил журналистам, что один из вариантов американского плана урегулирования в Кремле видели и на этом все. Никаких конкретных обсуждений этого плана Россия ни с кем не вела. Кроме того, есть еще и европейский план, его Россия сразу отвергает, он совершенно «неконструктивный».Об американском плане на заседании Совбеза высказался российский президент. Он допустил, что какие-то из пунктов плана могут быть положены в основу окончательного соглашения. Но в целом Россию устраивает положение дел на фронте, российская армия идет к достижению целей спецоперации. Но и от переговоров Москва не отказывается, посмотрим, что привезут американцы. Все пункты требуют детального изучения и обсуждения. Никто не собирается принимать план США и слепо ему следовать.