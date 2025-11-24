Ушаков: Россия не ведёт переговоров ни по каким мирным планам

Ушаков: Россия не ведёт переговоров ни по каким мирным планам

Россия не ведет никаких переговоров ни по каким планам ни с американцами, ни с кем-то другим. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Ушаков еще раз объяснил журналистам, что один из вариантов американского плана урегулирования в Кремле видели и на этом все. Никаких конкретных обсуждений этого плана Россия ни с кем не вела. Кроме того, есть еще и европейский план, его Россия сразу отвергает, он совершенно «неконструктивный».



Еще раз хочу подчеркнуть в дополнение к тому, что сказал президент. Он об этом четко сказал, что да, мы этот вариант плана видели, но каких-то конкретных переговоров никто с российскими представителями на этот счет не вел.


Об американском плане на заседании Совбеза высказался российский президент. Он допустил, что какие-то из пунктов плана могут быть положены в основу окончательного соглашения. Но в целом Россию устраивает положение дел на фронте, российская армия идет к достижению целей спецоперации. Но и от переговоров Москва не отказывается, посмотрим, что привезут американцы. Все пункты требуют детального изучения и обсуждения. Никто не собирается принимать план США и слепо ему следовать.

Наш президент отметил, что эти предложения в том варианте, с которым мы ознакомились, идут в русле обсуждений на российско-американской встрече в верхах на Аляске и в принципе могут быть положены в основу окончательного мирного урегулирования.
  1. Aндрей Ко Звание
    Aндрей Ко
    +1
    Сегодня, 20:05
    Да думаю капитуляцию можно принять и оптом (Европаа, США, украина) но после достижения целевых показателей.
    1. Vitaly.17 Звание
      Vitaly.17
      +2
      Сегодня, 20:19
      Цитата: Aндрей Ко
      капитуляцию можно принять и оптом

      А потом кормить и восстанавливать их как страны Варшавского договора? А еще не забывайте про огромные кредиты, которые легко перейдут по наследству. Логика банкиров на Западе очевидна, если Россия уже заплатила долги СССР так почему бы не заплатить еще раз.
      1. Егоза Звание
        Егоза
        +4
        Сегодня, 20:27
        Цитата: Vitaly.17
        если Россия уже заплатила долги СССР так почему бы не заплатить еще раз.

        А вот фиг-вам (индейский домик) . Да и платить долги СССР не стоило. Второй раз на те же грабли наступать не следует.
      2. Aндрей Ко Звание
        Aндрей Ко
        +2
        Сегодня, 20:54
        Ну кто же сказал что их надо кормить, и платить чьи то долги - в лучшем случае дать возможность отработать.
      3. Бывший солдат Звание
        Бывший солдат
        +2
        Сегодня, 21:06
        А еще не забывайте про огромные кредиты, которые легко перейдут по наследству. Логика банкиров на Западе очевидна, если Россия уже заплатила долги СССР так почему бы не заплатить еще раз.


        " Кому я должен всем прощаю..."
        1. Mitos Звание
          Mitos
          0
          Сегодня, 21:45
          Все немного сложнее, если даже план фикция, но его подают что он обсуждался с руководством России. Это деморализует военных на фронте, страх очередного договорняка присутствует. Это все один из приемов войны.
      4. Иван Кузьмич Звание
        Иван Кузьмич
        +1
        Сегодня, 21:41
        привет. что вы все переживаете что их надо будет кормить!!!
        такое ощущение что Путин придет к вам и скажет что вы будете лично их кормить за ваши сбережения
        Кроме приобретения территорий приобретает и население а люди в состоянии прокормить себя сами
        Тем более что после таких разрушениях строительство будет идти круглосуточно на протяжении пятилетки
        работой будут обеспечены все и возможно что потребуется помощь "союзников" из Средней Азии
  2. Самый вежливый Звание
    Самый вежливый
    -13
    Сегодня, 20:16
    Крови , больше и больше ,надо больше жертв😱
    А потом если что и пропаганда начнёт о мирных переговорах...
    В Сети выложены откровения российского штурмовика , который честно и откровенно сказал , что эта война никому не нужна .Он честно воюет , вот только не понимает зачем и почему ?🤔
    1. Бывший солдат Звание
      Бывший солдат
      +1
      Сегодня, 21:09
      откровения российского штурмовика , который честно и откровенно сказал , что эта война никому не нужна .Он честно воюет , вот только не понимает зачем и почему ?🤔


      Вот проиграет тогда поймет почему и за что, да поздно будет....
      1. Самый вежливый Звание
        Самый вежливый
        -5
        Сегодня, 21:12
        Очередной диванный вояка...
    2. Обычный Звание
      Обычный
      0
      Сегодня, 21:34
      То есть я правильно понимаю, что достаточно интервью одного человека, пусть даже предположим не ангажированного чтобы окончательно прийти к итоговой оценке? Хорошо. Тогда давайте так: я даю интервью где утверждаю что земля держится на трех черепах. Вы сразу со мной согласитесь, или немного поупрямитесь, а потом согласитесь?
    3. Себенза Звание
      Себенза
      0
      Сегодня, 21:52
      Наке, больше крови нужно извращенцам. С вашей стороны одни их представители, которые не стесняются своей сущности. Примите откровение российского штурмовика не из сети. Я воевал за Родину. За дом родной. Жену и детей.
  3. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +9
    Сегодня, 20:16
    Россия не ведёт переговоров ни по каким мирным планам.

    Ну Слава Богу наконец то официальную позицию нашего руководства услышали.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 20:24
      Ну,надо быть откровенным лицемером,согласившись на донни-план.Или надо держать в тонусе общественное и мнение военных
    2. самый главный Звание
      самый главный
      0
      Сегодня, 21:54
      Россия не ведёт переговоров ни по каким мирным планам.
      Ну Слава Богу наконец то официальную позицию нашего руководства услышали.

      Ушаков назвал условия американского мирного плана более приемлемыми для России чем европейский план. Можно сделать вывод, что всё уже согласовано, как это не печально...
  4. Десница ока Звание
    Десница ока
    +4
    Сегодня, 20:31
    Ушаков: Россия не ведёт переговоров ни по каким мирным планам

    Вооот, хорошо, что Ушаков, еще раз, конкретно, обозначил сей факт.... А то, уже даже, чуть ли не из каждого утюга, в том числе у нас, трубят об этом плане трампа, как о свершившемся, обсуждаемом со всеми главными сторонами( чуть ли уже не о деталях идет речь) реальном плане урегулирования...
    Вся эта медийная шумиха, на мой взгляд, уж очень, просто откровенно, наигранная какая-то, как по заказу.... Ну и тп.
    В общем, не жду я ничего хорошего, от этой новой ( на фоне катастрофического провала ВСУ.., прижало?) игры дяди Сэма. И, сейчас, все что разворачивается в иноСМИ, нельзя употреблять, принимать на веру, без критического осмысления, понимания -"зачем", " кому это выгодно"?... и тп. Инфополе, как поле для дезинформации врага, сейчас, в наше время , очень уж часто используется "Лукавым", для достижения своих интересов.
  5. Антоний Звание
    Антоний
    +1
    Сегодня, 20:47
    Не только план ЕС нас не устраивает, а и Трамповский в не меньшей степени. Нацистский заповедник останется только в 3 областях Галичины, а остальное надо забирать (ну кроме Закарпатья, туда не пройти, ее пусть Венгры забирают). Надо понять, что любая граница - это будет навсегда граница между нами и западом. Не надо тешить себя надеждой о какой то там Украине. Украина будет частью запада, такой же как Британия или Швеция например. Всё. Забудьте о дяде Толе из Винницы и тете Оле с Полтавы. Всё. Вечная граница 2 миров будет там куда мы дойдем. Никакой там денацифицированной или еще какой Украины НЕ БУДЕТ! Это будет запад!
  6. Dimitrios Panagiotou Звание
    Dimitrios Panagiotou
    +3
    Сегодня, 20:59
    Unable to defeat Rusia on the battlefield , the western inperialists indluding US are trying to achieve it by offering various« peace plans » which change from day to day. They want tio impose peace on Russia as if it had lost the war.From the other part are raedy to make business with stolen russian property of billion of dollars..Rusia should not make any concessions for sake of Trumps personal prestige,
  7. Анюта Славная Звание
    Анюта Славная
    0
    Сегодня, 21:35
    Немного утешил...А то надоели, хрен его знает чьи попало,планы. Должен быть свой план ,выгодный со всех сторон для России.
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 21:41
    Так не ведём переговоров... однако двери для переговоров всегда открыты!
    МАЛАСЫ, так держать!