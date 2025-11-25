Тактическая ядерная авиабомба B61-12 ВВС США: учения и развёртывание
Бомбы B61-12 в отсеках самолёта F-35A, август 2025 г.
Несколько лет назад военно-воздушные силы США получили модернизированную тактическую ядерную авиабомбу B61 Mod. 12. Это изделие производится серийно и поступает в арсеналы боевой авиации. Кроме того, новые бомбы регулярно используются в различных учениях и испытаниях. Очередные мероприятия такого рода, подтвердившие готовность ВВС к эксплуатации оружия, прошли в конце лета и завершились успехом.
На земле и в воздухе
По очевидным причинам, не все учебные и тестовые мероприятия следует открыто анонсировать заранее или освещать сразу после их окончания. Так, учения с применением новых тактических ядерных бомб B61-12 состоялись ещё во второй половине августа. Однако информацию о них раскрыли только сейчас — через три месяца.
Сообщается, что учения стартовали 19 августа и длились три дня. Местом их проведения стал полигон Тонопа (шт. Невада). Ведущую роль в мероприятии возложили на личный состав и технику неназванной авиационной части, несущей службу на базе Хилли (шт. Юта). Также в учениях были задействованы специалисты Сандийских национальных лабораторий и Национального управления по ядерной безопасности министерства энергетики.
В условиях реальной воинской части специалисты ВВС, СНЛ и НУЯБ подготовили к применению три серийные авиабомбы B61-12 в инертном оснащении. Отмечается, что впервые за время эксплуатации бомб новой модификации выполнялся полный цикл подготовки. В частности, боеприпасы перемещались в контейнерах с системой поддержания оптимальной температуры и влажности.
Работа с бомбами
Затем бомбы подвесили на внутренние держатели самолёта F-35A из строевой авиационной части. Истребитель с боевой нагрузкой выполнил запланированные вылеты на полигон. Также осуществлялись тестовые сбросы. Какое количество бомб использовали в этой части учений, не сообщается. В опубликованных материалах демонстрируется только одно падение боеприпаса на мишенном поле.
Сандийские национальные лаборатории сообщают об успешном завершении всех учебных и тестовых мероприятий. Личный состав показал необходимые умения и навыки по обращению со специальными боеприпасами. Также была подтверждена работоспособность всех средств обеспечения и иных систем.
Ранее самолёты F-35 неоднократно использовались в лётно-конструкторских испытаниях новой модификации бомбы B61. В августовских учениях в роли носителя был задействован строевой истребитель, и никаких затруднений или проблем не возникло.
Новая модификация
Следует напомнить, что очередная, 12-я, модификация тактической термоядерной бомбы B61 разрабатывалась в первой половине прошлого десятилетия. Целью такого проекта была доработка существующих боеприпасов с целью продления сроков службы и оптимизация характеристик. Кроме того, бомбу следовало привести в соответствие с актуальными взглядами Пентагона.
Модернизация Mod. 12 предусматривала снижение мощности боевой части до 50 кт тротилового эквивалента. Также следовало разработать новый хвостовой отсек с системой наведения при помощи спутниковой или инерциальной навигации. Подразумевалось, что повышение точности позволит снизить потребную мощность боезаряда.
За мгновение до поражения условной цели
Первую опытную авиабомбу B61 Mod. 12 изготовили в 2015 г., и вскоре состоялся первый тестовый сброс. Изделие с полным набором электроники и инертной боевой частью подтвердило расчётные характеристики. В дальнейшем состоялось несколько новых аналогичных тестов. Лётно-конструкторские испытания с привлечением самолётов ВВС продолжались до начала двадцатых годов.
В 2020-21 гг. Пентагон и Минэнерго провели необходимые бюрократические процедуры, после чего началось производство бомб и их поставка на склады ВВС. Следует отметить, что все новые B61-12 изготавливаются путём перестройки более старых изделий. Используются новые элементы конструкции и электроника, однако сохраняются имеющиеся боезаряды.
В процессе развёртывания
В 2022-23 гг. авиабомбы новой модификации начали доставлять на различные авиабазы. По известным данным, в первую очередь их отправили на объекты континентальной части США. Позже, к началу 2024 г., появились первые сообщения о скором появлении B61-12 и на европейских базах.
В дальнейшем разные неофициальные источники писали о доставке боеприпасов в Великобританию, Германию или иные страны Европы. В некоторых случаях речь шла о существенных количествах оружия. Тем не менее США пока официально не подтверждали такое развёртывание, хотя и не отрицали наличие подобных намерений.
В конце прошлого года НУЯБ и Пентагон установили сроки эксплуатации новых бомб, перестроенных из изделий старого выпуска. Новые B61 Mod. 12 смогут оставаться в арсеналах в течение следующих 20 лет.
В ходе лётных испытаний бомба B61-12 использовалась самолётами-носителями разных типов. Затем они прошли необходимую сертификацию, по итогам которой строевые эскадрильи получили соответствующие разрешения. Боеприпасы могут использоваться поздними модификациями истребителей F-15 и F-16, а также современными F-35A. Известно о планах по интеграции B61-12 в боекомплект немецких Tornado.
Официальная информация о местах и количестве развёрнутых бомб B61-12, по понятным причинам, отсутствует. Согласно разным подсчётам, на нескольких европейских базах может присутствовать порядка сотни боеприпасов серии B61. Доля изделий последних модификаций под вопросом.
Тактическая роль
Бомбы B61 всех основных версий относятся к авиационным средствам поражения тактического класса. Они предназначаются для применения истребителями-бомбардировщиками при решении боевых задач непосредственно на поле боя или в ближних тылах противника.
Следует отметить, что сейчас идут работы над новой версией бомбы под обозначением Mod. 13. Уже известно, что её адаптируют для применения стратегическими бомбардировщиками нового поколения B-21 Raider. При этом тактическая авиация не сможет применять подобное изделие. Впрочем, передача тактической бомбы стратегическому бомбардировщику принципиально не изменит круг решаемых задач.
B61-12, как и предыдущие модификации, предназначается для поражения скоплений войск, опорных пунктов, органов управления, позиций различных систем и комплексов и иных целей тактического уровня. Такие удары должны наноситься в интересах действующих на фронте группировок войск.
Пентагон рассматривает тактические ядерные бомбы B61-12 не только как средство для нанесения ударов, но и в качестве инструмента сдерживания. Предполагается, что в масштабах современного конфликта даже такой боеприпас должен иметь большое значение и предостерегать потенциального противника от необдуманных действий.
Принципиальная возможность использования в процессах сдерживания делает авиабомбу B61 Mod. 12 политическим инструментом. По всей видимости, именно по этой причине строятся планы по развёртыванию боеприпасов на европейских базах, готовятся самолёты и инфраструктура, а также проводятся иные мероприятия.
Все эти процессы следует рассматривать как один из способов военно-политического давления на Россию со стратегического западного направления. В сложившейся международной ситуации такое давление приобретает особое значение — оно должно помочь США и НАТО решить ряд накопившихся проблем.
Техника и политика
Таким образом, США, по мере сил и возможностей, пытаются развивать свои ядерные арсеналы всех категорий. В последние годы в этом контексте уделялось повышенное внимание авиационным средствам поражения тактического уровня. Не так давно на вооружение приняли изделие B61-12, а сейчас идут работы над следующей модификацией Mod. 13.
Результатом текущих проектов становится появление новых типов боеприпасов и последующее их появление в арсеналах строевых частей. Однако основной целью всех этих разработок является получение новых военных инструментов для политического давления на потенциального противника. Насколько эффективным является такой инструмент — сложный вопрос.
