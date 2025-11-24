ВС РФ захлопнули крышку котла в Мирнограде, продвинувшись севернее Покровска

6 306 15
Российские войска окончательно отрезали окруженной в Мирнограде группировке ВСУ выход из котла, захлопнув его крышку. Как сообщают сразу несколько российских ресурсов, сегодня наши подразделения продвинулись от северных окраин Покровского и соединились с бойцами, наступающими со стороны Родинского.

Мирноградская группировка ВСУ осталась в полном окружении, теперь выбраться из города шансов практически нет. Возможно, что кому-то и повезет, и он сможет выбраться из Мирнограда, пробраться мимо российских войск и дронов в сторону Гришино, поскольку это единственное направление, откуда все еще контратакуют всушники. Контрнаступ со стороны Родинского, о котором неоднократно заявлял Сырский, окончательно заглох, так что окруженным в Мирнограде всушникам уже никто не поможет.



Покровск. Наши воины продвинулись севернее и окончательно закрыли крышку котла, выбраться у врага шансов нет. Идет зачистка лесополос между Покровском и Мирноградом.



По оценочным данным, в Мирнограде в окружении примерно две тысячи украинских солдат из весьма боеспособных бригад, сдаваться они пока не собираются, хотя уже довольно длительное время находятся без снабжения. Боеприпасы и питание сбрасывают с дронов, если те долетают. В основном это бутылки с водой и пачки галет.

Как предполагается, если в ближайшее время в Мирнограде не начнется массовая сдача в плен, значит, возможно, что остатки украинских бригад попытаются пойти на прорыв. Или останутся в городе, где их окончательно зачистят. Других вариантов нет.
  1. Aндрей Ко Звание
    Aндрей Ко
    +5
    Сегодня, 20:50
    При ограниченном б/к могут рвануть раньше чем ожидаем
  2. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +11
    Сегодня, 20:51
    В плен не брать.Всех к бандере!
    1. Алексей_12 Звание
      Алексей_12
      +7
      Сегодня, 20:53
      Дасидят как всегда пока бк не кончится и потом типа сдаться и потом обменяют и снова в котел. Романтика (с) am
      1. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 21:47
        В основном это бутылки с водой и пачки галет.

        Зачем им галеты, лучше сигареты. Покурить напоследок и к Бандере.
  3. Gpn27 Звание
    Gpn27
    +8
    Сегодня, 20:54
    Непонятное желание украинцев погибнуть за США и Европу, или им мозги промыли и они считают себя высшей расой, которой сдавать в плен русским варварам нельзя. Пусть все сдохнут ради наших наших погибших пацанов, которые добивались победы.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 20:55
      Прежде всего,они считают,что сражаются за "свою"землю,родину.Да,так их убедили
    2. Антон Болдаков Звание
      Антон Болдаков
      +2
      Сегодня, 21:30
      Для примера - напомню Вторую Мировую - немцы Третьего Рейха сражались вплоть до самоубийства Гитлера и до взятия Рейхстага. Только смерть Гитлера немного их образумила и то - с верхов.
      1. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 21:51
        Антон Болдаков
        Только смерть Гитлера немного их образумила

        И то далеко не всех. Подразделения "СС" из разных стран Европы до последнего пытались обороняться, а потом как крысы, переодетые пытались бежать на запад.
  4. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    +4
    Сегодня, 21:01
    Зачем России 2 тысячи пленных шоферов ,писарей и поваров ?
    1. Алексей_12 Звание
      Алексей_12
      +4
      Сегодня, 21:11
      Незачем. А уж рефрижераторы лишние найдутся lol
  5. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +3
    Сегодня, 21:14
    Ваша же новость еще от 7 ноября:
    https://topwar.ru/273335-vs-rf-sformirovali-polnocennyj-kotel-polnostju-otrezav-garnizon-mirnograda.html
    ВС РФ сформировали полноценный котёл, полностью отрезав гарнизон Мирнограда
    1. Алексей_12 Звание
      Алексей_12
      +1
      Сегодня, 21:33
      Нейра тоже кушать хочет. Только работает плохо. lol
  6. Madrina Звание
    Madrina
    +1
    Сегодня, 21:34
    Efficient de-nazification. Very good. The US respects only the strong, as it respected only the Soviet Union.
    Much easier to deal with the US after the SMO has been completed.
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 21:43
    где их окончательно зачистят. Других вариантов нет.
    Их выбор...
    1. Fachmann Звание
      Fachmann
      0
      Сегодня, 21:51
      По-поводу "их выбор", на фотографии к статье он чётко выиден на плакате. Но что-то пошло не так... recourse