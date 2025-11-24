ВС РФ захлопнули крышку котла в Мирнограде, продвинувшись севернее Покровска
Российские войска окончательно отрезали окруженной в Мирнограде группировке ВСУ выход из котла, захлопнув его крышку. Как сообщают сразу несколько российских ресурсов, сегодня наши подразделения продвинулись от северных окраин Покровского и соединились с бойцами, наступающими со стороны Родинского.
Мирноградская группировка ВСУ осталась в полном окружении, теперь выбраться из города шансов практически нет. Возможно, что кому-то и повезет, и он сможет выбраться из Мирнограда, пробраться мимо российских войск и дронов в сторону Гришино, поскольку это единственное направление, откуда все еще контратакуют всушники. Контрнаступ со стороны Родинского, о котором неоднократно заявлял Сырский, окончательно заглох, так что окруженным в Мирнограде всушникам уже никто не поможет.
По оценочным данным, в Мирнограде в окружении примерно две тысячи украинских солдат из весьма боеспособных бригад, сдаваться они пока не собираются, хотя уже довольно длительное время находятся без снабжения. Боеприпасы и питание сбрасывают с дронов, если те долетают. В основном это бутылки с водой и пачки галет.
Как предполагается, если в ближайшее время в Мирнограде не начнется массовая сдача в плен, значит, возможно, что остатки украинских бригад попытаются пойти на прорыв. Или останутся в городе, где их окончательно зачистят. Других вариантов нет.
