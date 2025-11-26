Есть ли у России и США «междусобойчик» или все пойдёт как всегда
Есть у США и России план «урегулирования конфликта». Скорее всего, есть. Зря, что ли, Путин и Трамп встречались на Аляске? Мероприятие, которое задумывалось как пресс-конференция, превратилось в скоротечный брифинг. Путин и Трамп ушли от представителей СМИ.
Есть понятие «национальные интересы России». В них входит превращение Украины в дружественное или нейтральное государство, возвращение русских земель. И есть интересы нашей частично прозападной элиты, представленной олигархическим кланом, которой нужно торговать сырьем и вывозить заработанный капитал, живя где-нибудь в славном городе Лондоне.
А если бы наши национальные интересы были на первом месте, разве стала бы возможной эта война? Мы бы никогда не допустили бы превращения Украины в анти-Россию, пусть даже потратив бы на это несколько десятков миллиардов долларов, что в любом случае почти в 20 раз меньше, чем 350 млрд. долл., любезно оставленных нашими «лучшими в мире банкирами» русских денег в Европе. В крайнем случае, мы бы замечательно ввели войска на Украину в 2014, поддержав Януковича, когда ВСУ были нулем без палочки, а армия ДНР-ЛНР перегоняла их из котла в котел, а зимой-весной 2022 вместо того, чтобы ехать в Стамбул и приглашать туда Абрамовича, добили бы ВСУ до конца. И мы никогда бы не оставили занятые на тот момент земли, потому что ни в какой реальной войне так никто не делает.
Теперь у лидеров России и США непростая задача, как отжать самых сильных ястребов Европы и мечтающего о «перемоге» Зеленского, а также представить параметры будущей «сделки» перед лицом ошарашенной российской «общественности», которая хотя и спрятала пока свою голову в песок, но может и «проснуться».
Поэтому все происходящее: постоянные сливы и предложения планов, которые неприемлемы ни для кого, назначение встреч, «усмирение» Зеленского, не имевшее видимых плодов, назначения встреч и их отмена — все это шоу в основном для российского обывателя, которому нужно показать, что как трудно достичь мира, чтобы наконец все захотели выйти с этого матча с почти любым счетом на «табло», сказав: «Мы все-таки сделали это! Встаем с колен, наша новая трудная победа».
По данным нашего Генштаба на 25.03.2022, точечные удары российских военных по инфраструктуре вооруженных сил Украины (ВСУ) привели к практически полному уничтожению воздушных сил страны и системы ПВО, российские войска нанесли поражение 16 основным военным аэродромам Украины. «Уничтожено 39 баз хранения и арсеналов, на которых содержалось до 70% всех запасов военной техники, материальных средств и горючего, а также более 1 млн 54 тыс. т боеприпасов». No comment.
В результате СВО превратилась в странную военную операцию, в которой ВСУ волнами перевооружались, а мы медленно «перемалывали» противника, щедро оставляя ему известные мосты и тоннели, да еще участвуя в «зерновой сделке». Где такое возможно? Наш «торговый капитал» знает, что ни ЕС, ни НАТО, ни США не нужно возращение Украины в состав России, пусть даже в усеченном виде. Потому что все земли Украины давно скуплены крупнейшими компаниями США, а так называемая «ресурсная сделка» Зеленского-Трампа фактически «продала» с потрохами все хозяйство хохлов.
И вот настал черед легализовать итоги этого действа, которое по времени скоро догонит ВОВ 1941-45 гг. Предложенный Трампом план по 28 пунктам (он уже отлично разобран, не будем повторяться) никак не может нас устроить, потому что в нем пляшут от линии заморозки, что-то предлагается вернуть, никаких гарантий для нас нет, и сохранение для Украины возможности войти в ЕС — это 100% гарантия ее будущего вхождения в НАТО, несмотря ни на какие договоры. Интересно, что в игру наконец вступила очень «колоритная и знаковая фигура» — зять Трампа Джаред Кушнер, также отмеченный разработкой мирного плана для Израиля и Палестины.
И тут выступил «злой полицейский» — Европа, и сказала: «Мы планируем пересмотреть 3 пункта». ЕС рассчитывает, что численность ВСУ не будет ограничена, а российские активы останутся замороженными. Также европейские лидеры предлагают вернуть Киеву контроль над Запорожской атомной электростанцией и Каховской ГЭС и предоставить Украине возможность «беспрепятственного прохода» по реке Днепр и контроль над Кинбурнской косой.
Эти предложения — «вброс», для нас они просто бредовые. Но теперь у Трампа есть возможность выступить еще раз в роли «доброго полицейского» и что-то «откусить» для нас в «обратку».
Но ведь если бы у Трампа был бы нормальный для нас план, то давно бы убрал «нелигитимного» и начал бы возвращать Украину к миру. Трамп может всё. Второй, более изящный вариант, заключался бы в том, что все эти переговоры — простая фикция. Что у России и Штатов есть свой «междусобойчик». Вы, Россия, доведите Ваше дело до конца, сказал бы «наш» Трамп, а мы тут будем до бесконечности предлагать новые тупиковые для всех варианты урегулирования, которые как для Зеленского, так и для Вас всегда будут «проигрышными». А вы там «перемалывайте», осталось-то немного.
Но если фронт на Украине все-таки повалится, а это вопрос времени, тогда мы и увидим, каков был замысел. Если нас резко посадят за стол переговоров, да еще заставят где-то отступить, как после Стамбула, значит, с тех пор ничего не поменялось и для кого-то более важны интересы нашего сырьевого капитала. И если Трамп предложит очередной план из любого числа пунктов, который не устроит никого, значит, все-таки Путин и Трамп договорились как надо. Решайте, ребята, вопрос как Вам надо, а уж постараюсь все-таки получить нобелевскую премию мира.
Однако, по мнению автора, вероятность такого сценария минимальна: сделка все-таки состоится. Не зря же батька Лукашенко предрек скорое окончание конфликта на Украине: «Эта тягомотина закончится». А 28 пунктов – это только первая итерация. А все потому, что 24 ноября помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия считает приемлемыми многие из 28 пунктов плана США по урегулированию конфликта на Украине. И даже пусть это не конечный этап, может быть, «неугомонный Зеленский» опять пошлет этот план лесом. Но рано или поздно стороны что-то согласуют. И все наконец поймут: «Есть ли у вас план, мистер Фикс?» Или, проще говоря, «who is who».
