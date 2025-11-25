Белый дом: США понимают, что мирный план должен быть согласован с Россией

Соединенные Штаты надеются, что Россия одобрит разработанный в Вашингтоне план урегулирования конфликта. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

Спикер администрации Трампа ответила на ряд вопросов журналистов, касающихся мирного плана по Украине. По словам Ливитт, Дональд Трамп намерен завершить войну на Украине, по его решению США уже прекратили прямое финансирование этого конфликта, но по-прежнему поставляют много оружия НАТО. Однако делать это вечно не получится.



Белый дом понимает, что разработанный США мирный план должен быть согласован с Россией, и надеется, что Кремль его одобрит. Как подчеркнула пресс-секретарь, Трамп проявляет «достаточную гибкость» при обсуждении условий урегулирования конфликта. На данный момент остается еще «парочка пунктов», над которыми все еще не завершена работа.

Как подчеркнула Ливитт, переговоры с Украиной и Россией по урегулированию якобы «идут интенсивно», Трамп «настроен оптимистично». На данный момент у него нет планов встречаться с Зеленским.

Возможно, что США действительно «интенсивно» общаются с Украиной, но с Россией на сегодняшний день никакого диалога в рамках нового мирного плана нет, Москва ничего и ни с кем не обсуждает. Вашингтон только собирается привезти в Россию какой-то вариант плана, который и будет рассматриваться.
  1. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    +1
    Сегодня, 06:14
    Смотрю я на них всех , и думаю : они реально такие тупые как говорил Задорнов , умело притворяются или есть третий какой-то вариант ? Любой план где не признаются Крым и четыре новых региона в административных границах сразу можно дальше даже не читать и выбрасывать в помойку . Сколько бы дальше пунктов не было . Это база и фундамент . Но они упорно гнут свою дичь
    1. zsdk Звание
      zsdk
      -1
      Сегодня, 06:22
      А учитывая бандеровскую сущность кастрюлеголовых нужна еще и буферная зона.
      1. ARIONkrsk Звание
        ARIONkrsk
        -1
        Сегодня, 06:24
        Цитата: zsdk
        А учитывая бандеровскую сущность кастрюлеголовых нужна еще и буферная зона.

        А они и пытаются ее создать, правда за счет России, путем вывода наших войск из Донбасса.
      2. Chip4ik Звание
        Chip4ik
        0
        Сегодня, 07:37
        Какая буферная зона, если самолетики летят уже на 800км?
    2. medium roast Звание
      medium roast
      0
      Сегодня, 07:20
      getting close to mass unit defections of the AFU w their commanders. here they simply walk across the line w thier gear and the commanders get new russian uniforms. those commanders R going 2B freezing their rears off... the famlies bak N kieve.. same deal..

      nto mentioned. or ignored.. FOOD..

      the MOD will start blasting the wallmart super centers - no fuel for resupply...

      Mao did this N china fiting the komuntang. 3M swapped sides
    3. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 07:50
      Цитата: FoBoss_VM
      Смотрю я на них всех , и думаю : они реально такие тупые как говорил Задорнов , умело притворяются или есть третий какой-то вариант ? Любой план где не признаются Крым и четыре новых региона в административных границах сразу можно дальше даже не читать и выбрасывать в помойку . Сколько бы дальше пунктов не было . Это база и фундамент . Но они упорно гнут свою дичь

      Я бы ещё включил в план Трампа пункт о возврате Аляски России. wink
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 06:17
    ❝ Белый дом понимает, что разработанный США мирный план должен быть согласован с Россией, и надеется, что Кремль его одобрит ❞ —

    Согласован и одобрит это разные понятия ...
    (Все планы корректируются на ЛБС)
    1. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      0
      Сегодня, 07:20
      Мирный план должен исходить от России, а не согласован. Остальное пустой трёп.
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 06:27
    Не читал, но осуждаю!......
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 07:22
      Как договариваться с недоговороспособными? Как??
      Вася! hi
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +1
        Сегодня, 07:30
        Роман, hi
        Примерно так.... Да пожирнее...
  4. lubesky Звание
    lubesky
    0
    Сегодня, 06:27
    «Соединенные Штаты надеются, что Россия одобрит разработанный в Вашингтоне план урегулирования конфликта. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.»

    Надейтесь… wassat
  5. рюрикович Звание
    рюрикович
    0
    Сегодня, 06:31
    Эти ...ммм, как бы помягше...имбицилы, живут в своем мирке! Уже не прокатилопродавить свое, нет, все равно - понарисовывают "план", типа согласуют с такими же союзниками, а потом раздувая в СМИ приходят и навязывают, стращая при этом дешевыми ненужными плюшками и карами небесными fool
    Интересно, как бы они пели, если бы все,что происходит в шумерии, было бы в Мексике. Никто не задавал такой вопрос "исключительным"? или это другое??
    Капец, я искренне надеюсь, что у России мозгов хватит продвигать свои интересы, тем более у своих границ, а не в гипотетической Мексике...
  6. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 06:31
    США понимают, что мирный план должен быть согласован с Россией

    За Россию все уже решили.
    По меркам Европы, США, Украины Россия должна подписать свою капитуляцию...так видят решение конфликта на Западе.
  7. Русь Звание
    Русь
    0
    Сегодня, 06:37
    . Белый дом: США понимают, что мирный план должен быть согласован с Россией
    Соединенные Штаты надеются, что Россия одобрит разработанный в Вашингтоне план урегулирования конфликта.

    Твое слово товарищ маузер ...
  8. medium roast Звание
    medium roast
    0
    Сегодня, 07:12
    yep ! a five story cement wall @ the division belll. the only thing; cement going N2 that area is Odessa... Ru gun Towers.. trust and no verification needed
  9. sgr291158 Звание
    sgr291158
    0
    Сегодня, 07:20
    Не ужели не понятно, что все планы с начала надо обсуждать с Россией, а всю эту шушару уже ставить перед фактом.
  10. medium roast Звание
    medium roast
    0
    Сегодня, 07:37
    couple of points" that are still not completed.

    more like a couple of pages the Kikes did not release and slipped N2 the epstien-spine folder.. kushner got the abstract.. the kikes kept the fiscal 4 what they expect in the cutt.

    ohhh sooo bohring... just hav to make it up for the stuff missing