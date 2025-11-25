Белый дом: США понимают, что мирный план должен быть согласован с Россией
Соединенные Штаты надеются, что Россия одобрит разработанный в Вашингтоне план урегулирования конфликта. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.
Спикер администрации Трампа ответила на ряд вопросов журналистов, касающихся мирного плана по Украине. По словам Ливитт, Дональд Трамп намерен завершить войну на Украине, по его решению США уже прекратили прямое финансирование этого конфликта, но по-прежнему поставляют много оружия НАТО. Однако делать это вечно не получится.
Белый дом понимает, что разработанный США мирный план должен быть согласован с Россией, и надеется, что Кремль его одобрит. Как подчеркнула пресс-секретарь, Трамп проявляет «достаточную гибкость» при обсуждении условий урегулирования конфликта. На данный момент остается еще «парочка пунктов», над которыми все еще не завершена работа.
Как подчеркнула Ливитт, переговоры с Украиной и Россией по урегулированию якобы «идут интенсивно», Трамп «настроен оптимистично». На данный момент у него нет планов встречаться с Зеленским.
Возможно, что США действительно «интенсивно» общаются с Украиной, но с Россией на сегодняшний день никакого диалога в рамках нового мирного плана нет, Москва ничего и ни с кем не обсуждает. Вашингтон только собирается привезти в Россию какой-то вариант плана, который и будет рассматриваться.
