Замкомандира «Азова» впечатлён темпом продвижения российских войск
4 9476
Пока в Киеве обсуждают переговоры и мирный план американцев, ситуация на фронте продолжает ухудшаться. При этом российская армия набрала очень большую скорость продвижения. Об этом заявил замкомандира 3-го штурмового корпуса «Азов»* (террористическая организация, запрещена в России) Максим Жорин.
Украинский националист очень впечатлен скоростью продвижения российской армии в последние дни. По его словам, такого темпа продвижений ВС РФ он не помнит с самого начала российской специальной военной операции. На сегодняшний день ситуация на линии боевого соприкосновения «очень сложная» и ухудшается с каждым днем, становясь критической. Причем вопрос сейчас стоит не в потере каких-то отдельных населенных пунктов, а целых направлений.
Пока все обсасывают переговоры и каждый пункт отдельно, фронт никуда не делся. И ситуация там двигается только в худшую сторону. На некоторых участках, в отсутствие срочных изменений, будет уже критическая ситуация. На самом деле, такой скорости продвижения врага я давно не помню.
Между тем Сырский снова заявил, что украинским войскам якобы удалось «стабилизировать ситуацию», ВСУ даже штурмовали Покровск и отбили центр города. Правда, только на бумаге и в голове у командующего штурмовыми войсками Манько. Даже на Украине очень удивились таким «успехам» формирований ВСУ. Как заявил один из экспертов, эту ложь готовили специально к переговорам в Женеве, чтобы впечатлить американцев. Впрочем, зря старались.
