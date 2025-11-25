Замкомандира «Азова» впечатлён темпом продвижения российских войск

4 947 6
Замкомандира «Азова» впечатлён темпом продвижения российских войск

Пока в Киеве обсуждают переговоры и мирный план американцев, ситуация на фронте продолжает ухудшаться. При этом российская армия набрала очень большую скорость продвижения. Об этом заявил замкомандира 3-го штурмового корпуса «Азов»* (террористическая организация, запрещена в России) Максим Жорин.

Украинский националист очень впечатлен скоростью продвижения российской армии в последние дни. По его словам, такого темпа продвижений ВС РФ он не помнит с самого начала российской специальной военной операции. На сегодняшний день ситуация на линии боевого соприкосновения «очень сложная» и ухудшается с каждым днем, становясь критической. Причем вопрос сейчас стоит не в потере каких-то отдельных населенных пунктов, а целых направлений.



Пока все обсасывают переговоры и каждый пункт отдельно, фронт никуда не делся. И ситуация там двигается только в худшую сторону. На некоторых участках, в отсутствие срочных изменений, будет уже критическая ситуация. На самом деле, такой скорости продвижения врага я давно не помню.


Между тем Сырский снова заявил, что украинским войскам якобы удалось «стабилизировать ситуацию», ВСУ даже штурмовали Покровск и отбили центр города. Правда, только на бумаге и в голове у командующего штурмовыми войсками Манько. Даже на Украине очень удивились таким «успехам» формирований ВСУ. Как заявил один из экспертов, эту ложь готовили специально к переговорам в Женеве, чтобы впечатлить американцев. Впрочем, зря старались.
6 комментариев
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 06:46
    — И «впечатления» эти он переживает, скорее всего, не на ЛБС ...
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +5
    Сегодня, 06:49
    Это не тот Жорин, который выложил видео расстрела учителей в овраге Купянска?
    Виселица по мерзавцу скучает. am
    1. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      +3
      Сегодня, 07:07
      Виселица по мерзавцу скучает.

      Он самый.
  3. Правдодел Звание
    Правдодел
    +1
    Сегодня, 06:59
    Ничего. Пусть впечатляется и привыкает. Самое впечатление для этих гадов будет тогда, когда они окажутся на скамье за решеткой перед судом и будут ожидать своей участи.
  4. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 07:14
    Им только и осталось - врать. Врать, себе людям, начальству... В ненужной врут ВСЕ, кто имеет какой либо доступ к СМИ.
  5. пылесос Звание
    пылесос
    0
    Сегодня, 08:16
    А, откуда все эти укроповские блогеры (начальники штабов, руководители всяких подразделении) вещают, скорее всего из Англии или Канады----почему не на ЛБС, почему своей грудъю не остановите продвижение противника?