Массированный ракетно-дроновый удар по Киеву: в столице Украины пропал свет

ВС РФ нанесли новый масштабный комбинированный удар по Украине, задействовав дроны-камикадзе и ракеты. Основная волна накрыла Киев, также прилетело и по другим украинским регионам.

Сегодняшняя ночь для столицы Украины запомнится надолго, Россия нанесла комбинированный ракетно-дроновый удар. Наши били по объектам энергетики, применяя дроны-камикадзе типа «Герань», ракеты «Искандер», «Калибр», а также «Кинжал». Воздушные силы ВСУ сообщали о взлете трех МиГ-31К в ночное время. Также сообщалось о пуске ракет воздушного базирования двумя российскими ракетоносцами Ту-160.



Первые результаты прилетов уже есть, наши поразили киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, а также гидроэлектростанцию в Вышгороде. В Киеве пропал свет, перестало работать метро, начались перебои с электроэнергией и в Киевской области.

Украинские паблики сообщают о многочисленных попаданиях российских ракет, а также о «криворукой» ПВО, которая снова умудрилась зарядить ракетой по жилому дому. В Генштабе ВСУ попадание отрицают, заявляя, что это Россия специально бьет по гражданским объектам, а украинская ПВО якобы «атаку отразила». Видимо, снова на бумаге.

Между тем атака продолжается, российские «Герани» атакуют цели в Черниговской, Сумской, Черкасской, Днепропетровской, Николаевской, Полтавской областях. По результатам информация будет позже.
  1. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 07:10
    Хочется верить. Лучше бы навсегда, по крайней мере пока не кончится укронацистский режим в ненужной.
    Хочется верить. Лучше бы навсегда, по крайней мере пока не кончится укронацистский режим в ненужной.
  2. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +1
    Сегодня, 07:11
    Тревоги на сейчас. Смотри рисунок.

    К сожалению, к нам тоже прилетело. Есть жертвы в людях и потери в технике.
    1. ved_med12 Звание
      ved_med12
      +2
      Сегодня, 07:46
      По информации Кондратьев, ранения получили 6 жителей края. Не меньше 20 домов в пяти районах получили повреждения. Самая сложная обстановка — в Новороссийске и Геленджике. В первом городе повреждены 7 многоквартирных и столько же частных домов. Пострадали 4 человека, сейчас им оказывают медицинскую помощь. В селе Кабардинка Геленджика повреждены несколько частных домов, один человек госпитализирован.

      Также под удар попал курортный город Туапсе. Там пожарные тушат возгорание на крыше многоквартирного дома. Осколками поранило охранника соседнего учреждения, который отказался от госпитализации.

      Слюсарь в своем телеграм-канале написал как минимум о троих погибших и 10 пострадавших жителей Таганрога. Там были повреждены фасады многоквартирных домов, а также загорелся склад в промзоне. В селе Петрушино под Таганрогом получила повреждения труба внешнего газопровода возле частного дома.

      Мэр города Светлана Камбулова уточнила, что в результате атаки украинских дронов повреждения в Таганроге получили два многоквартирных дома, частное домовладение, здание Механического колледжа, два промышленных предприятия и детский сад. В ближайшее время рабочая группа начнет обход поврежденных домов для оценки масштаба ущерба.

      Ночью Росавиация закрывала аэропорты в Геленджике, Краснодаре и Сочи. Сейчас все ограничения сняты.

      О масштабной атаке на юг России сообщалось ночью. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил о взломе системы оповещения. По его словам, это привело к техническому сбою, в результате которого в некоторых районах прозвучало некорректное сообщение о радиационной и химической опасности.

      Напомним, в начале месяца дроны пытались атаковать Туапсе в Краснодарском крае. В результате падения обломков БПЛА в порту города загорелся нефтеналивной танкер, также пострадала инфраструктура терминала.

      #сво
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 07:32
    — Надо почаще напоминать, чтобы не забывали ...

    — Надо почаще напоминать, чтобы не забывали ...

    — ❝ Наши били по объектам энергетики, применяя дроны-камикадзе типа «Герань», ракеты «Искандер», «Калибр», а также «Кинжал» ❞ .
  4. Tagan Звание
    Tagan
    +1
    Сегодня, 07:32
    Сегодняшняя ночь для столицы Украины запомнится надолго

    Это им, гаденышам, за Таганрог. И не только.
  5. yo-yo Звание
    yo-yo
    +2
    Сегодня, 07:35
    Видимо, у мэра Киева начались проблемы. Придётся переходить снова в боксёры.
    1. ВадимЖивов Звание
      ВадимЖивов
      +1
      Сегодня, 07:51
      Вы имеете ввиду, что мером кукуева быть хорошо, но как бомбежка, так хоть увольняйся...?
  6. Victor19 Звание
    Victor19
    +1
    Сегодня, 07:55
    Было бы хорошо в Киеве выключить им свет пока не сменится бандеровский режим.
  7. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    0
    Сегодня, 08:07
    Истребители пятого поколения Су-57 ВКС России произвели пуски крылатых ракет Х-69 по целям на территории Украины, сообщает мониторинговые ресурсы.

    Взлет МиГ-31К. Пуск Кинжала. Еще один Кинжал.
  8. пылесос Звание
    пылесос
    0
    Сегодня, 08:22
    Нужно вынести все эти электростанции в Киееве и обязательно на западной украине, это они повергли Украину в войну. сейчас за них отдувается ГИБНЕТ восточная часть Украины, основная масса которая РУССКИЕ, а бандеры живуи себе с теплом, электричеством, наслаждаются