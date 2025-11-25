Массированный ракетно-дроновый удар по Киеву: в столице Украины пропал свет
ВС РФ нанесли новый масштабный комбинированный удар по Украине, задействовав дроны-камикадзе и ракеты. Основная волна накрыла Киев, также прилетело и по другим украинским регионам.
Сегодняшняя ночь для столицы Украины запомнится надолго, Россия нанесла комбинированный ракетно-дроновый удар. Наши били по объектам энергетики, применяя дроны-камикадзе типа «Герань», ракеты «Искандер», «Калибр», а также «Кинжал». Воздушные силы ВСУ сообщали о взлете трех МиГ-31К в ночное время. Также сообщалось о пуске ракет воздушного базирования двумя российскими ракетоносцами Ту-160.
Первые результаты прилетов уже есть, наши поразили киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, а также гидроэлектростанцию в Вышгороде. В Киеве пропал свет, перестало работать метро, начались перебои с электроэнергией и в Киевской области.
Украинские паблики сообщают о многочисленных попаданиях российских ракет, а также о «криворукой» ПВО, которая снова умудрилась зарядить ракетой по жилому дому. В Генштабе ВСУ попадание отрицают, заявляя, что это Россия специально бьет по гражданским объектам, а украинская ПВО якобы «атаку отразила». Видимо, снова на бумаге.
Между тем атака продолжается, российские «Герани» атакуют цели в Черниговской, Сумской, Черкасской, Днепропетровской, Николаевской, Полтавской областях. По результатам информация будет позже.
