Депортированных из Польши украинцев отправляют в штурмовики, украинские власти не церемонятся с теми, кто попытался сбежать из Украины и по каким-то причинам был вынужден вернуться. Такие «мобилизованные» уже начали пополнять личный состав 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады на Сумском направлении.Как сообщает канал «Северный ветер», на фоне нехватки резервов и провала украинской мобилизации 80-ю ОДШБр ВСУ начали доукомплектовывать депортированными из Польши. Представители ТЦК встречают их прямо возле пропускного пункта на границе, тут же вручают повестку и сразу же отправляют на медкомиссию, которую, естественно, все проходят. После ТЦК у новых мобилизованных путь лежит в Луцк, где находится учебный центр. Месяц или два подготовки — и вот уже свежеиспеченный солдат ВСУ воюет на Сумском направлении, защищая режим Зеленского, от которого пытался убежать.Стоит отметить, что по данным на сентябрь, с начала года Польша депортировала на Украину более тысячи украинских граждан, нарушивших польское законодательство. Стоит думать, что все они уже в ВСУ.Сейчас Киев пытается распространить эту практику и на другие страны, которые высылают украинских граждан. В частности, служба в ВСУ ждет всех депортированных из США.