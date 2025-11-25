Депортированных из Польши украинцев военкомы встречают прямо на границе

4 602 17
Депортированных из Польши украинцев военкомы встречают прямо на границе

Депортированных из Польши украинцев отправляют в штурмовики, украинские власти не церемонятся с теми, кто попытался сбежать из Украины и по каким-то причинам был вынужден вернуться. Такие «мобилизованные» уже начали пополнять личный состав 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады на Сумском направлении.

Как сообщает канал «Северный ветер», на фоне нехватки резервов и провала украинской мобилизации 80-ю ОДШБр ВСУ начали доукомплектовывать депортированными из Польши. Представители ТЦК встречают их прямо возле пропускного пункта на границе, тут же вручают повестку и сразу же отправляют на медкомиссию, которую, естественно, все проходят. После ТЦК у новых мобилизованных путь лежит в Луцк, где находится учебный центр. Месяц или два подготовки — и вот уже свежеиспеченный солдат ВСУ воюет на Сумском направлении, защищая режим Зеленского, от которого пытался убежать.



80-ю одшбр начали доукомплектовывать депортированными из Польши гражданами Украины. Прямо из пропускного пункта они отправляются в учебный центр под Луцком, после чего на передовые позиции в районе Садков.


Стоит отметить, что по данным на сентябрь, с начала года Польша депортировала на Украину более тысячи украинских граждан, нарушивших польское законодательство. Стоит думать, что все они уже в ВСУ.

Сейчас Киев пытается распространить эту практику и на другие страны, которые высылают украинских граждан. В частности, служба в ВСУ ждет всех депортированных из США.
17 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +7
    Сегодня, 07:41
    Поздравляю лохлов, такой координальный поворот на жизненном пути вызывает только усмешку, депортация, ТЦК и в штурма…. Из европы ненавидеть Россию гораздо безопаснее.
  2. Трус Звание
    Трус
    +5
    Сегодня, 07:41
    Интересно, а патриотизма у них будет столько же, сколько было в интернете или поубавится?
    1. Tagan Звание
      Tagan
      0
      Сегодня, 08:15
      Интересно, а патриотизма у них будет столько же, сколько было в интернете или поубавится?

      По-моему, ответ очевиден.))
      1. Трус Звание
        Трус
        0
        Сегодня, 08:19
        По-моему, ответ очевиден.))

        А позлоралствовать?
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 07:42
    ❝ Депортированных из Польши украинцев ТЦК встречают прямо на границе ❞ —

    — « З поверненням на Батьківщину! » ...
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 08:30
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      « З поверненням на Батьківщину! »

      А они думали что батьковщина их встретит с салом и горилкой.
  4. Ponimatel Звание
    Ponimatel
    +5
    Сегодня, 07:44
    Сидели бы Небратья в эмиграции смирно, работали бы и молились на милость братьев-Пшеков. Так нет же, щирые и в гостях всех задрали!
  5. Mouse Звание
    Mouse
    +6
    Сегодня, 07:44
    Что, лохлы, помогли вам ваши ляхи? wassat
  6. Наган Звание
    Наган
    +1
    Сегодня, 07:54
    с начала года Польша депортировала на Украину более тысячи украинских граждан, нарушивших польское законодательство.
    Ну так надо ж было понимать, что здесь вам не тут. Сидели бы тихо, как мышь под веником, и не шуршали - не пришлось бы идти в штурмовики.
    1. Gomunkul Звание
      Gomunkul
      0
      Сегодня, 08:28
      Сидели бы тихо
      Это не про них, чтобы сидеть тихо нужно головой думать и просчитывать последствия.
  7. Khakas Звание
    Khakas
    +3
    Сегодня, 07:55
    Они будут одни из первых кто побежит сдаваться .
    1. Mouse Звание
      Mouse
      0
      Сегодня, 08:08
      Наперегонки....... wink .................
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 08:32
      Цитата: Khakas
      Они будут одни из первых кто побежит сдаваться .

      Если раньше Бандера их к себе не заберёт и это более вероятно.
  8. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 08:11
    Я так понимаю Зеля их сейчас назовет патриотами, добровольцами
  9. Grencer81 Звание
    Grencer81
    0
    Сегодня, 08:20
    Зато в интернете они были такие смелые герои...
  10. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    0
    Сегодня, 08:20
    А как безвизу радовались. Вот он какой безвиз оказался
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 08:31
      Цитата: th.kuzmichev
      А как безвизу радовались

      А кружевные труселя хоть поносили ? smile