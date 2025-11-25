Киев нанёс масштабный удар по югу России, есть погибшие и раненые

Киевский режим, предчувствуя свой конец, нанес массированный удар по югу России, атаковав Краснодарский край, Крым и Ростовскую область. Удары наносились по гражданским объектам, есть погибшие и раненые.

Масштабная атака Киева началась еще в понедельник вечером, 27 украинских дронов было сбито над Черным и Азовским морями, Крымом и Краснодарским краем. После полуночи началась основная фаза атаки, в общей сложности ПВО перехватила 249 беспилотников самолетного типа, из них 235 над южными регионами.



Основной удар хунта нанесла по Краснодарскому краю, средствами ПВО перехвачено и сбито 76 дронов. Как сообщают власти региона, пострадали не менее 6 человек, 20 жилых домов получили повреждения. В основном противник бил по Новороссийску и Геленджику, но есть последствия и в Краснодаре, и в Туапсе.

Спасибо нужно сказать нашим военным, перехватившим большую часть атаковавших дронов над Черным морем, иначе последствия были бы намного хуже. 116 беспилотников не долетело до побережья. Возможно, не только в Краснодарском крае, но и в Крыму, над которым сбили 23 дрона. Власти полуострова и Севастополя о последствиях ничего не сообщают.

Также противник нанес удар по Ростовской области, здесь ПВО перехватила всего 16 беспилотников, но последствия гораздо серьезнее. Как сообщают власти, в результате атаки на Таганрог погибли три человека, один сразу, двое скончались в больнице. Ранения различной степени тяжести получили 10 человек. Есть повреждения домов, объектов инфраструктуры. Хунта специально била по гражданским.

Кровавый клоун Зеленский в очередной раз показал, что существующий на Украине фашистский режим необходимо уничтожить вместе с засевшим в Киеве так называемым «руководством».
    Jovanni
    Сегодня, 08:22
    Пока эта шобла уб...ков будет топтать землю, так кровью и будем умываться. Сколько можно их беречь? Для чего?
      Sky Strike fighter
      Сегодня, 08:26
      Атака ВСУ на Россию началась ещё вечером 24 ноября - противник несколько часов запускал дроны на Москву. По словам мэра Сергея Собянина, с 12:50 до 17:19 ПВО уничтожили 10 дронов.

      Следом началась атака на Новороссийск. По данным SHOT, ближе к полуночи обломки одного из беспилотников повредили многоквартирный 16-этажный дом. Пострадала квартира на верхнем этаже, осколками посекло несколько автомобилей внизу. Сообщалось даже о якобы "ядерной угрозе":

      Систему оповещения города взломали украинские хакеры: в некоторых районах жители слышали предупреждения о химической, радиоактивной и штормовой угрозе. Мэр Кравченко позже подтвердил, что произошло "несанкционированное вмешательство" в систему.

      Тогда же стало известно, что из-за падения обломков БПЛА на частный дом в Новороссийске ранен мужчина, - пострадавшего госпитализировали. Позже стало известно о четырёх пострадавших и повреждении пяти многоквартирных и двух частных домов.
      После полуночи атака ВСУ началась на Геленджик, Сочи, Туапсе. В Геленджике обломки беспилотника упали на два частных дома в селе Кабардинка, пострадал мужчина.

      По словам губернатора края Вениамина Кондратьева, регион подвергся одной из самых рекордных атак противника и по длительности, и по количеству запускаемых БПЛА. К 04:29 число пострадавших выросло до шести. Повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах.

      Вслед за Краснодарским краем мощной атаке подверглась Ростовская область. Серия сильных взрывов прогремела над Таганрогом. 3 человека ранены, один человек погиб. В городе повреждены два дома, два предприятия, здание колледжа и детсад.
      Sky Strike fighter
      Сегодня, 08:32
      От себя добавлю что по Новороссийску судя по всему летели именно крылатые ракеты,возможно те же удлиненные Нептуны,как и в ночь на 14 ноября,,потому что при пролете на низкой высоте чуть выше домов у них звук как у истребителей при пикировании на цели. За ночь точно не менее 60 мощных взрывов,скорее больше,каждые 15-20 секунд новый мощный взрыв.Так же операторы сотовой связи предупредили именно о ракетной и беспилотной опасности.Оповещать начали за час до начала прилетов.
      Silver99
      Сегодня, 08:32
      Как надоел хвалебный бред про "крах киевского режима", хочется напомнить, что вся эта шваль жива и даже пытается диктовать России условия составляя какие-то планы вместе с ЕС. Доколе ?
    Ella34
    Сегодня, 08:23
    Я так поняла никто не будет уничтожать верхушку режима ? Всех всё устраивает что они живы здоровы?
      Uncle Lee
      Сегодня, 08:26
      существующий на Украине фашистский режим необходимо уничтожить вместе с засевшим в Киеве так называемым «руководством».
      Неужели это еще до Кремля не дошло ? am
    navigator777
    Сегодня, 08:27
    Цитата: Ella34
    Я так поняла никто не будет уничтожать верхушку режима ? Всех всё устраивает что они живы здоровы?

    Зачем? Те кого это устраивает, сидят за непроницаемой стеной ПВО, прикрываясь собственным народом. А ПВО регионов захлёбывается от ударов, ежедневно гибнут люди, люди лишаются крова, сидят без света и интернета, горят НПЗ, вот их это не устраивает, но что они могут поделать, власть то не у них.
    Vitaly.17
    Сегодня, 08:30
    Кровавый клоун Зеленский в очередной раз показал, что существующий на Украине фашистский режим необходимо уничтожить вместе с засевшим в Киеве так называемым «руководством»
    Полностью с этим согласен, как и миллионы граждан России. Но почему из так называемого "руководства" фашисткого режима за 4 года ни кто не пострадал мне непонятно.
    navigator777
    Сегодня, 08:34
    Цитата: Vitaly.17
    Кровавый клоун Зеленский в очередной раз показал, что существующий на Украине фашистский режим необходимо уничтожить вместе с засевшим в Киеве так называемым «руководством»
    Полностью с этим согласен, как и миллионы граждан России. Но почему из так называемого "руководства" фашисткого режима за 4 года ни кто не пострадал мне непонятно.

    Потому что во первых если они пострадают, то переговоры вести не с кем будет, легитимных не останется совсем, а так ведь хочется договориться и опять гнать нефть и газ, во вторых сами могут пострадать, до любого добраться при желании можно, если уж до Кеннеди и Трампа( почти) добрались, то что говорить то, мне кажется это основная причина, страх, что пристрелят как собаку и до 150 лет никак не доживешь.