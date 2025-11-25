Киев нанёс масштабный удар по югу России, есть погибшие и раненые
Киевский режим, предчувствуя свой конец, нанес массированный удар по югу России, атаковав Краснодарский край, Крым и Ростовскую область. Удары наносились по гражданским объектам, есть погибшие и раненые.
Масштабная атака Киева началась еще в понедельник вечером, 27 украинских дронов было сбито над Черным и Азовским морями, Крымом и Краснодарским краем. После полуночи началась основная фаза атаки, в общей сложности ПВО перехватила 249 беспилотников самолетного типа, из них 235 над южными регионами.
Основной удар хунта нанесла по Краснодарскому краю, средствами ПВО перехвачено и сбито 76 дронов. Как сообщают власти региона, пострадали не менее 6 человек, 20 жилых домов получили повреждения. В основном противник бил по Новороссийску и Геленджику, но есть последствия и в Краснодаре, и в Туапсе.
Спасибо нужно сказать нашим военным, перехватившим большую часть атаковавших дронов над Черным морем, иначе последствия были бы намного хуже. 116 беспилотников не долетело до побережья. Возможно, не только в Краснодарском крае, но и в Крыму, над которым сбили 23 дрона. Власти полуострова и Севастополя о последствиях ничего не сообщают.
Также противник нанес удар по Ростовской области, здесь ПВО перехватила всего 16 беспилотников, но последствия гораздо серьезнее. Как сообщают власти, в результате атаки на Таганрог погибли три человека, один сразу, двое скончались в больнице. Ранения различной степени тяжести получили 10 человек. Есть повреждения домов, объектов инфраструктуры. Хунта специально била по гражданским.
Кровавый клоун Зеленский в очередной раз показал, что существующий на Украине фашистский режим необходимо уничтожить вместе с засевшим в Киеве так называемым «руководством».
Информация