«Кинжалы», «Калибры», «Герани»: Украину накрыла вторая волна
Украина принимает вторую волну ракетно-дроновых ударов, как предполагают российские и украинские ресурсы, ВС РФ «дожимают» энергетическую инфраструктуру Киева, одновременно нанося удары по военным целям.
Ночная атака ВС РФ после небольшого перерыва переросла в утреннюю, российские дроны-камикадзе продолжают нагружать украинскую ПВО, а ракеты — прорываться и бить по целям. К атаке присоединились истребители Су-57, совершившие пуски крылатых ракет Х-69 по целям на подконтрольной Киеву территории. Снова зафиксирован взлет МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и пуски этих ракет по Киеву.
Как предполагают украинские, не российские ресурсы, «Кинжалами» бьют по неким командным пунктам, «местам принятия решений» или подземным цехам в столице Украины. Также продолжаются удары по объектам энергетики, «дожимаются» ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, Киевский гидроузел. Над городом стоят столбы дыма, украинская ПВО явно «просела» и не справляется.
Одновременно очень сильно гремит в Одессе, удары наносятся по объектам энергетики и оставшимся еще со времен Советского Союза воинским частям, комендатурам и т. д. Из района Новороссийска «Калибрами» отстрелялся фрегат «Адмирал Эссен», участвовавший в отражении ночной атаки украинских беспилотников.
Российские дроны-камикадзе «Герань» продолжают кружить над Украиной, атака еще не закончена.
