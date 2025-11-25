«Кинжалы», «Калибры», «Герани»: Украину накрыла вторая волна



Украина принимает вторую волну ракетно-дроновых ударов, как предполагают российские и украинские ресурсы, ВС РФ «дожимают» энергетическую инфраструктуру Киева, одновременно нанося удары по военным целям.

Ночная атака ВС РФ после небольшого перерыва переросла в утреннюю, российские дроны-камикадзе продолжают нагружать украинскую ПВО, а ракеты — прорываться и бить по целям. К атаке присоединились истребители Су-57, совершившие пуски крылатых ракет Х-69 по целям на подконтрольной Киеву территории. Снова зафиксирован взлет МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и пуски этих ракет по Киеву.



Как предполагают украинские, не российские ресурсы, «Кинжалами» бьют по неким командным пунктам, «местам принятия решений» или подземным цехам в столице Украины. Также продолжаются удары по объектам энергетики, «дожимаются» ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, Киевский гидроузел. Над городом стоят столбы дыма, украинская ПВО явно «просела» и не справляется.

Одновременно очень сильно гремит в Одессе, удары наносятся по объектам энергетики и оставшимся еще со времен Советского Союза воинским частям, комендатурам и т. д. Из района Новороссийска «Калибрами» отстрелялся фрегат «Адмирал Эссен», участвовавший в отражении ночной атаки украинских беспилотников.

Российские дроны-камикадзе «Герань» продолжают кружить над Украиной, атака еще не закончена.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +19
    Сегодня, 08:56
    Решили требования Европы по мирному плану подурезать. laughing А то вообще эти дни обнаглели .Требуют что бы Россия приползла за стол переговоров и просила прощения и каялась! Совсем охамели победителями себя почувствовали .Трамп далеко ,Россия рядом .Распишитесь в получении репараций. good
    1. Ilya-spb Звание
      Ilya-spb
      +10
      Сегодня, 09:26
      Хорошие "репарации"!

      Желательно, чтобы побольше гробов пришло в Европейский союз.

      С погибшими в горах военными в отпуске.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +4
      Сегодня, 09:38
      tralflot1832
      Сегодня, 08:56

      hi На фоне мирных переговоров гейропу резко перестали посещать дроны, как предполагали, российского происхождения.
      Бескидский туннель вместе с Жешувом устали без российского внимания. what
      1. роман66 Звание
        роман66
        +1
        Сегодня, 10:19
        По жд надо бы бить не переставая, ибо нехрен сюда всякое ,там, завозить...
        1. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          +2
          Сегодня, 10:29
          роман66
          Сегодня, 10:1
          По жд надо бы бить не переставая, ибо нехрен сюда всякое ,там, завозить

          hi Выносить подстанции вместе с депо, а также оставшиеся ОРУ 750 КВ и линии синхронизации электроэнергии с Словакией, Венгрией, поленьями на примере ударов по Бурштынскому острову. am
      2. Sky Strike fighter Звание
        Sky Strike fighter
        +1
        Сегодня, 11:31
        Ответный удар по Украине.

        В ответ на массированный рейд БПЛА-"камикадзе" на аэродром "Южный" в Таганроге, где пострадала недействующая советсткая летающая лаборатория А-60 (опытный воздушный боевой лазерный комплекс), а также на атаку на Новороссийск, стратегические ракетоносцы Ту-95МС, а также надводные корабли и малошумные дизель-электрические подводные лодки пр. 636.3 Черноморского флота нанесли высокоточные удары по военно-промышленным, энергетическим и логистическим узам ВСУ в Киеве и ряде иных городов Украины. Задействованы малозаметные стратегические КР Х-101 и 3М14Т/К.

        Более того, в операции задействовались многофункциональные истребители 5-го поколения Су-57, пилоты которых применяли крылатые ракеты Х-59МК2 и Х-69, а также МиГ-31К с ракетами Х-47М2 "Кинжал".

        Всего же 249 украинских БПЛА-камикадзе самолетного типа сбиты сегодня ночью над российскими регионами:

        116 – над акваторией Черного моря,
        76 – над территорией Краснодарского края,
        23 - над Крымом,
        16 - над Ростовской областью,
        4 – над акваторией Азовского моря.
        Остальные БПЛА сбиты в приграничье.


        https://t.me/RussianArms/20844
        1. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          +1
          Сегодня, 11:42
          Sky Strike fighter
          Сегодня, 11:31
          Ответный удар по Украине.

          hi Бандеронацистский режим в куеве необходимо подвергать ежедневным ударам, как и центры принятия решений СБУ, ГУР, ГШ.
          С фашистско- нацистской хунтой невозможно договориться, кроме как её уничтожением.
          1. сайгон Звание
            сайгон
            0
            Сегодня, 12:49
            В районе Одессы ЗаКП советского ОВО ( если не застащили ). Там калибрам делать нечего.
    3. Монтесума Звание
      Монтесума
      +4
      Сегодня, 09:44
      Цитата: tralflot1832
      Требуют что бы Россия приползла за стол переговоров и просила прощения и каялась! Совсем охамели победителями себя почувствовали .Трамп далеко ,Россия рядом .Распишитесь в получении репараций.

      Андрей, обратите внимание, что выплата репараций подкрепляется новыми ресурсами для повышения эффективности расчётов. Укронацики должны оценить. smile
      К атаке присоединились истребители Су-57, совершившие пуски крылатых ракет Х-69 по целям на подконтрольной Киеву территории.
      1. Лимон Звание
        Лимон
        +1
        Сегодня, 09:55
        Хорошие новости! Подробности как обычно позже. Ждем!
    4. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +2
      Сегодня, 09:52
      и его банда должны быть немного договороспособнее , на утро сегодняшнего дня
      уничтожено и выведено из строя более 40 объектов, 90% из них- объекты энергетической инфраструктуры.
    5. ALCA056000 Звание
      ALCA056000
      +1
      Сегодня, 12:47
      Да они не "охамели". Они живут в своей нереальной реальности, где всё совсем не так, как в реальной жизни. И вот из этого своего зазеркалья что-то кукарекают в нашу реальность laughing
  2. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +11
    Сегодня, 08:56
    Давить и только давить, других вариантов ЕС нам не оставляет.
  3. Vostok35 Звание
    Vostok35
    +5
    Сегодня, 08:57
    хоть хорошие новости с утра.
    1. Nikolaevich I Звание
      Nikolaevich I
      +6
      Сегодня, 09:55
      Цитата: Vostok35
      хоть хорошие новости с утра

      Кому как ! Только над Кубанью сбито несколько десятков БПЛА,не считая тех десятков ,что "в море" ! Говорят,что это была "самая массированная атака БПЛА на Кубань за всё это время " ! Как всегда,более всего досталось Новороссийску ...опять есть раненые и разрушения ! В общем, "бухало" всю ночь ...не выспался . Потому и не могу назвать сегодняшнее утро "добрым" !
      1. Tagan Звание
        Tagan
        +2
        Сегодня, 10:28
        Кому как !

        Это точно. По нам(по Таганрогу) начали долбить в 01:15 примерно. Одна из самых массированных атак на город за время СВО, по-моему.
  4. Mouse Звание
    Mouse
    +6
    Сегодня, 08:59
    Девятый вал! на их головы!
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 10:17
      И все Воспоследующие....
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 09:03
    ❝ «Кинжалы», «Калибры», «Герани»: Украину накрыла вторая волна ❞ —

    — Пусть свидомые «поволнуются» ...
    (Работайте, братья!)
  6. Умник Звание
    Умник
    +10
    Сегодня, 09:04
    Проходит подготовка к переговорному процессу)))
  7. пылесос Звание
    пылесос
    +4
    Сегодня, 09:09
    Не хотят переговоры по Трампу? получат полную капитуляцию.
  8. Rabin Звание
    Rabin
    +2
    Сегодня, 09:46
    Kremlin ne doit pas se laisser être distrait par le plan inutile et dilatoire de Trump et UE. Le tumeur fasciste à la porte de la Russie doit être scalpé le plus vite possible. La récupération d'Odessa doit figurer parmi les priorités des priorités.
  9. klev72 Звание
    klev72
    +5
    Сегодня, 09:48
    Не жалеть гостинцев для укрофашистов! Западенщину не обижайте, отправьте и им, чтоб не скучали.
  10. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +3
    Сегодня, 10:02
    Минобороны Украины передало Львову 1,5 га под военное кладбище, сообщил Шмыгаль
    Новый участок вплотную примыкает к Лычаковскому, где уже заканчиваются места.

  11. Павел Логачев Звание
    Павел Логачев
    -1
    Сегодня, 10:10
    От этих радостных новостей есть какое то послевкусие! С одной стороны бей своих, что бы чужие боялись, а с другой стороны кому потом все восстанавливать? А зачинщики и провокаторы - англосаксы дальше плетут свои интриги и небо у них чисто и взрывов и разрушений у них нет:(
  12. carpenter Звание
    carpenter
    +3
    Сегодня, 10:15
    Также продолжаются удары по объектам энергетики, «дожимаются» ТЭЦ-5, ТЭЦ-6,

    Нужно добить Киевскую ПС-300 кВ.
  13. Руссобел Звание
    Руссобел
    0
    Сегодня, 10:57
    Что не новость, то праздник.
    👍👍👍
  14. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +2
    Сегодня, 11:07
    «На Волчанском направлении в результате удара по одному из пунктов управления 34 омпб «Волкодавы» 57 омпбр ВСУ ликвидирован командир взвода БпЛА старший лейтенант Отич Павел Владимирович 1995 г.р. из Конотопа Сумской области».
    Вместе с боекомплектом, готовым к атакам на Белгород.
  15. ЯсеньПосейдонов Звание
    ЯсеньПосейдонов
    0
    Сегодня, 11:54
    Да, чем больше таких волн, тем более сговорчивее становятся " западные партнёры". Фрегат «Адмирал Эссен» красавчик, всем soldier