Дрисколл проводит в Абу-Даби закрытые встречи с представителями РФ - CBS News

Соединенные Штаты начали консультации с Россией по мирному плану, в Абу-Даби якобы прошла встреча министра армии США Дэна Дрисколла с российскими представителями. Об этом сообщает CBS News.
Интересная информация появилась в западных медиа. Американский новостной канал CBS News сообщил, что в столице Объединенных Арабских Эмиратов якобы состоялась закрытая встреча представителей США и России с целью обсуждения предложенного Трампом мирного плана. США представлял Дэн Дрисколл, назначенный Трампом спецпосланником, кто был со стороны России, не сообщается. Причем переговоры продолжатся и сегодня.
Дрисколл встретился с членами российской делегации в понедельник вечером в Абу-Даби на несколько часов. Он планирует встретиться с ними еще раз в течение дня во вторник, чтобы обсудить мирный процесс и ускорить продвижение мирных переговоров.
Как утверждает канал, также Дрисколл планирует встретиться в Абу-Даби с главой военной разведки Украины Кириллом Будановым*, внесенным в России в список экстремистов и террористов.
В Москве никак не комментируют появившиеся данные, накануне в Кремле заявили, что Россия пока ни с кем не ведет переговоров ни по каким мирным планам.
