Дрисколл проводит в Абу-Даби закрытые встречи с представителями РФ - CBS News

6 514 15
Дрисколл проводит в Абу-Даби закрытые встречи с представителями РФ - CBS News

Соединенные Штаты начали консультации с Россией по мирному плану, в Абу-Даби якобы прошла встреча министра армии США Дэна Дрисколла с российскими представителями. Об этом сообщает CBS News.

Интересная информация появилась в западных медиа. Американский новостной канал CBS News сообщил, что в столице Объединенных Арабских Эмиратов якобы состоялась закрытая встреча представителей США и России с целью обсуждения предложенного Трампом мирного плана. США представлял Дэн Дрисколл, назначенный Трампом спецпосланником, кто был со стороны России, не сообщается. Причем переговоры продолжатся и сегодня.



Дрисколл встретился с членами российской делегации в понедельник вечером в Абу-Даби на несколько часов​​​. Он планирует встретиться с ними еще раз в течение дня во вторник, чтобы обсудить мирный процесс и ускорить продвижение мирных переговоров.


Как утверждает канал, также Дрисколл планирует встретиться в Абу-Даби с главой военной разведки Украины Кириллом Будановым*, внесенным в России в список экстремистов и террористов.

В Москве никак не комментируют появившиеся данные, накануне в Кремле заявили, что Россия пока ни с кем не ведет переговоров ни по каким мирным планам.
15 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 09:22
    накануне в Кремле заявили, что Россия пока ни с кем не ведет переговоров ни по каким мирным планам.

    А потом, как с первым планом из 28 пунктов, да мы в курсе, месяц назад ещё читали
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +3
      Сегодня, 09:28
      Цитата: BAI
      как с первым планом из 28 пунктов, да мы в курсе, месяц назад ещё читали

      Ну может этот план наша разведка предоставила, а официально США передала только через месяц. laughing В любом случае, зачем заранее языком трепать? Только по реальным результатам
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 09:55
      hi Ну, все же помнят начало переговоров с весны 2025, когда все переговорщики заявляли - дела отлично, ничего личного и вот опять.
      А на поле боя ВС РФ в СВО - КТО действительно и очевидно идёт планомерное уничтожение бандеронацистов и диких гусей, отчего и скулят мелко бриты с матрасниками и гейропой, изобретая свои новые хотелки мирных планов.
      Дипломатия на поле боя ВС РФ приносит каждый день ощутимые результаты, силу русского духа и оружия, как и искусство побеждать, никто не отменял.
    3. красноярск Звание
      красноярск
      0
      Сегодня, 10:02
      Цитата: BAI

      А потом, как с первым планом из 28 пунктов, да мы в курсе, месяц назад ещё читали

      Что-то происходит. Новостные каналы захлебываются от новостей которые одна противоречит другой. Машенька, которая - МИД, говорит, что мы знать ничего не знаем, а наиглавнейший - да мы еще до Анкориджа его, план этот, обсуждали. Да, в наше время никому верить нельзя, даже себе, - хотел пукнуть и обкакался. Одним словом - СМИ напускают туману. Вопрос - по чьей указке? И какова главная цель?
      1. lubesky Звание
        lubesky
        +1
        Сегодня, 10:32
        Цитата: красноярск
        Вопрос - по чьей указке? И какова главная цель?


        Сегодня были нанесены по нашей территории ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ удары, не имеющие с военной точки зрения никакого смысла! Я лишь напомню - «с террористами мы переговоры не ведем! Мочить их будем в сортире!» am
      2. Ате_ист Звание
        Ате_ист
        +1
        Сегодня, 11:07
        Вопрос - по чьей указке? И какова главная цель?

        Думаю, утечка информации в западные сми организована намеренно. Руководство РФ очень не хочет афишировать свое текущее участие в обсуждении "мирного плана". Это своего рода прессинг, что бы потом нельзя было включить "обратную"
  2. Ростислав_ Звание
    Ростислав_
    -6
    Сегодня, 09:30
    Хмм... Интрига. Надо подождать. Возможно переобувание в прыжке, мидовцев и разных прочих ушаковых smile
  3. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +2
    Сегодня, 09:31
    США представлял Дэн Дрисколл, назначенный Трампом спецпосланником, кто был со стороны России, не сообщается.
    Хм...
    Походу, этот Дрисколл был там единственным без мешка на голове.
  4. Mouse Звание
    Mouse
    +3
    Сегодня, 09:39
    якобы прошла встреча

    Вот все у них... якобы да кабы.... Если что, то я не я и рожа не моя....
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 10:32
      Рожа Дрисколья, а вот на кого натянута...
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +1
        Сегодня, 10:35
        Господи прости.... Все они там друг на друга натянуты......
        1. роман66 Звание
          роман66
          0
          Сегодня, 10:36
          Это называется - евроинтеграция....
  5. vladcub Звание
    vladcub
    0
    Сегодня, 09:57
    Камрады, насколько, помню, обычно начинаются , с посредничества третьих лиц. Следующий шаг, - встречи дипломатов и " венец" встречи на высшем уровне.
    Примерно, такой алгоритм описывал Майский
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 10:34
      Не с кем договариваться - слово там не держат совсем, хоть устно, хоть на бумаге. От подписания таких договоров толку - что от надписей на заборах.
  6. Мурзик Звание
    Мурзик
    0
    Сегодня, 11:06
    Песков : Обсуждать архитектуру безопасности без европейцев невозможно, они потребуются на каком-то этапе.