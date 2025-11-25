Орбан: ЕС стремится к продолжению конфликта на Украине, но у Европы нет денег

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отмечает, что Евросоюз нацелился на продолжение вооруженного конфликта на Украине, однако не располагает необходимыми для этого средствами.

Комментируя итоги недавнего саммита Евросоюза, Орбан рассказал, что на мероприятии проходило обсуждение предложенного США мирного плана, состоящего из 28 пунктов. При этом у европейцев возникло множество вопросов к документу. Орбан считает, что, несмотря на стремление Евросоюза максимально затянуть боевые действия на Украине, Европа не располагает деньгами ни на военную помощь Украине, ни на поддержку ее государственных институтов.

По словам Орбана, Будапешт не намерен поддерживать ни один из предлагаемых Брюсселем вариантов продолжения финансирования украинского кризиса: ни изыскание дополнительных средств, ни совместный кредит стран Евросоюза. Премьер Венгрии подчеркивает, что план Брюсселя на долгие годы закабалит европейцев, а победить Россию Киев в любом случае не сможет.

В создавшейся ситуации Орбан видит для Европы два возможных пути: объединиться вокруг мирной инициативы Трампа и принять тот факт, что за последние 3,5 года они впустую потратили свои деньги, или же продолжать вливать в бесперспективное предприятие деньги и оружие, но уже без поддержки Вашингтона и рискуя спровоцировать европейско-российский конфликт.

При этом, судя по всему, Евросоюзу придется полностью взять на себя бремя дальнейшего содержания Украины: как заявил Белый дом, США по решению Трампа прекратили финансирование конфликта.
  1. Mouse Звание
    Mouse
    +3
    Сегодня, 10:31
    Да им земли российские, недра, ресурсы глаза застят.... Мозг отрафирован напрочь......
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 10:49
      Цитата: Mouse
      Да им земли российские, недра, ресурсы глаза застят....

      Ну всё так и есть, об этом в своей статье на ВО про империализм по Ленину, написал Андрей Бирюков.
    2. Керенский Звание
      Керенский
      +1
      Сегодня, 11:17
      Да им земли российские, недра, ресурсы глаза застят.... Мозг отрафирован напрочь......

      Проще было купить.
      1. Mouse Звание
        Mouse
        0
        Сегодня, 11:26
        Оне не ищут лёгких путей... winked
        Многоходовочка такая, в краину вливают, чтоб та им на блюдечке с голубой каёмочкой преподнесла ....
        1. Керенский Звание
          Керенский
          0
          Сегодня, 11:34
          Многоходовочка такая, в краину вливают, чтоб та им на блюдечке с голубой каёмочкой преподнесла ....

          Бредовая многоходовочка... Ну, допустим, забороли нас супостаты. Вышли в поле: вот земля, вон там леса, под ногами недра. А как взять? Опять вливать надо, в технику, материалы, инфраструктуру...
          1. Mouse Звание
            Mouse
            0
            Сегодня, 11:36
            Об этом они подумают завтра.....
            Но! Не придется, обломятся! yes
  2. Silver99 Звание
    Silver99
    +3
    Сегодня, 10:31
    Слова Трампа ничего не стоят, он уже присоединил Гренландию и Канаду, победил 8 или девять стран, и вот новый закидон из 28 пунктов которые превратились в 19-ть от Европы причем полностью на кабальных условиях для России и он как трепло согласится, всех все устраивает, поэтому война продолжится. Не относитесь всерьез к тому, что он мелет. Завтра он разочаруется и опять заговорят о поставках "томагавков" или новых санкциях.
    1. Лимон Звание
      Лимон
      +2
      Сегодня, 10:34
      Говорили уже и не раз. Про ,,топоры,, и про санкции в соучае непринятия плана рыжего балабола.))) ,,скучно ,девочки,,))
  3. dimy44 Звание
    dimy44
    +1
    Сегодня, 10:33
    Я большой политике не особо, но этот мужик представляется мне далеко не трусом, в отличие от большинства других, которые влились в стаю в качестве шестерок.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 11:18
      Цитата: dimy44
      этот мужик представляется мне далеко не трусом, в отличие от большинства других, которые влились в стаю в качестве шестерок.

      Он стоит за свой народ и свою страну. Это надо мужество иметь противостоять всем. И он смотрит далеко вперед и рассчитывает в будущем плотно работать с РФ
  4. lubesky Звание
    lubesky
    +2
    Сегодня, 10:34
    «У Франции нет денег и куча долгов! Но королевство все еще в опасности…. Тамплиеры! Мы ограбим орден!» wassat

    Юридически и правомерно невозможно, однако! Ватикан найдет высшее обоснование… возьмем папу в долю laughing
    1. владимир 290 Звание
      владимир 290
      +1
      Сегодня, 11:30
      Однако денег французы вроде как в тот раз не нашли, до сих пор легенды про спрятанное золото тамплиеров ходят
      1. lubesky Звание
        lubesky
        +1
        Сегодня, 11:38
        Цитата: владимир 290
        Однако денег французы вроде как в тот раз не нашли


        Может кардиналы и папа были хитрее французского короля и святой инквизиции? wassat
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 10:39
    ❝ Евросоюзу придётся полностью взять на себя бремя дальнейшего содержания Украины ❞ —

    — Ну раз они «девушку» танцуют, пусть её и ужинают ...
  6. Уарабей Звание
    Уарабей
    +1
    Сегодня, 11:10
    Рядовые граждане европы за это будут платить. Налоги задерут, социалку обрежут и так далее. В том числе и для этого раздувается истерия - "Русские идут".