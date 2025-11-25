Орбан: ЕС стремится к продолжению конфликта на Украине, но у Европы нет денег
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отмечает, что Евросоюз нацелился на продолжение вооруженного конфликта на Украине, однако не располагает необходимыми для этого средствами.
Комментируя итоги недавнего саммита Евросоюза, Орбан рассказал, что на мероприятии проходило обсуждение предложенного США мирного плана, состоящего из 28 пунктов. При этом у европейцев возникло множество вопросов к документу. Орбан считает, что, несмотря на стремление Евросоюза максимально затянуть боевые действия на Украине, Европа не располагает деньгами ни на военную помощь Украине, ни на поддержку ее государственных институтов.
По словам Орбана, Будапешт не намерен поддерживать ни один из предлагаемых Брюсселем вариантов продолжения финансирования украинского кризиса: ни изыскание дополнительных средств, ни совместный кредит стран Евросоюза. Премьер Венгрии подчеркивает, что план Брюсселя на долгие годы закабалит европейцев, а победить Россию Киев в любом случае не сможет.
В создавшейся ситуации Орбан видит для Европы два возможных пути: объединиться вокруг мирной инициативы Трампа и принять тот факт, что за последние 3,5 года они впустую потратили свои деньги, или же продолжать вливать в бесперспективное предприятие деньги и оружие, но уже без поддержки Вашингтона и рискуя спровоцировать европейско-российский конфликт.
При этом, судя по всему, Евросоюзу придется полностью взять на себя бремя дальнейшего содержания Украины: как заявил Белый дом, США по решению Трампа прекратили финансирование конфликта.
