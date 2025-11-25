Рубио отказался от двухсторонних встреч главой евродипломатии Каллас
Госсекретарь США Марко Рубио отказался общаться с главой европейской дипломатии Каей Каллас. Об этом сообщает европейская пресса.
Европейские союзники США жалуются на то, что их не только не допускают к переговорам, но даже не ставят в известность об их ходе. Как заявил один из европейских чиновников, им бы хотелось присутствовать на всех заседаниях и активно участвовать в процессе. Однако США продолжают игнорировать требования Европы.
Дошло уже до того, что Рубио отказался от двухсторонних встреч с Каей Каллас, отклоняя все поступающие предложения. Главе европейской дипломатии как бы по должности необходимо участвовать в переговорах, но американцы категорически против. Как предполагает пресса, не нужно было Каллас идти против Трампа.
Каллас находится вне центра внимания с учетом ее сложных отношений с администрацией Трампа (...) даже госсекретарь Марко Рубио, самый проевропейский из команды высокопоставленных чиновников Трампа, отказывается проводить двусторонние встречи с Каллас.
В Евросоюзе у Каллас тоже не все идет хорошо, ее очень сильно критикуют за некоторые заявления, а особенно за неспособность выполнять свои обязанности как главы всей европейской дипломатии. А некоторые евродепутаты дают ей очень короткую, но ёмкую характеристику: «просто дура». Однако с должности Каю Каллас пока снимать не собираются.
