Рубио отказался от двухсторонних встреч главой евродипломатии Каллас

Госсекретарь США Марко Рубио отказался общаться с главой европейской дипломатии Каей Каллас. Об этом сообщает европейская пресса.

Европейские союзники США жалуются на то, что их не только не допускают к переговорам, но даже не ставят в известность об их ходе. Как заявил один из европейских чиновников, им бы хотелось присутствовать на всех заседаниях и активно участвовать в процессе. Однако США продолжают игнорировать требования Европы.



Дошло уже до того, что Рубио отказался от двухсторонних встреч с Каей Каллас, отклоняя все поступающие предложения. Главе европейской дипломатии как бы по должности необходимо участвовать в переговорах, но американцы категорически против. Как предполагает пресса, не нужно было Каллас идти против Трампа.

Каллас находится вне центра внимания с учетом ее сложных отношений с администрацией Трампа (...) даже госсекретарь Марко Рубио, самый проевропейский из команды высокопоставленных чиновников Трампа, отказывается проводить двусторонние встречи с Каллас.


В Евросоюзе у Каллас тоже не все идет хорошо, ее очень сильно критикуют за некоторые заявления, а особенно за неспособность выполнять свои обязанности как главы всей европейской дипломатии. А некоторые евродепутаты дают ей очень короткую, но ёмкую характеристику: «просто дура». Однако с должности Каю Каллас пока снимать не собираются.
  1. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    +5
    Сегодня, 10:43
    Вообще, позиция в ЕС странная....понтов много, требований много, хотелок, принципиальные все. Но во всех их требованиях - США должны то, РФ должна это....
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +6
      Сегодня, 10:50
      Zaurbek hi ,более чем СТРАННАЯ,у нас (Е.С.) воруют деньги которые мы выделили на борьбу с Россией причём об этом знают все вокруг НО мы продолжим финансировать воровской режим . У нас (Е.С) дипломатию возглавиляет дура НО мы её снимать-увольнять не будем.
      1. Zaurbek Звание
        Zaurbek
        +2
        Сегодня, 10:56
        Ну что тс этим можно сделать они сами не знают.
        Изымать основные деньги боятся - пишут, что можем подать иск в Азии к их деньгам. Но на % мы не подаем. Странно.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +1
          Сегодня, 10:59
          Zaurbek,они не знают что со скандалом сделать по делу Мидича,как это под "ковер" замести.
          1. Zaurbek Звание
            Zaurbek
            +5
            Сегодня, 11:06
            Дело Мидича для них вторично. Арестовать активы они могут спокойно...все деньги в их юрисдикции. Продожение конфликта для них первично. Сдерживание развития соседних стран - нормальная практика западных стран и Израиля. Израиль это делает сам, ЕС/США этого сделать сами не могут-делают через балесов с 404. Зе и Ко - делают все, что могут. Зачем их менять?!
            США единственно, зачем хотят тормознуть этот конфликт(Именно тормознуть в тлеющем варианте) , они хотят отвлечься в сторону КНР....и что бы РФ не лезло в эту историю.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 11:22
      Zaurbek
      Сегодня, 10:43
      Вообще, позиция в ЕС странная....понтов много, требований много, хотелок, принципиальные все. Но во всех их требованиях - США должны то, РФ должна это..

      hi Полезные идиЁты гейропы выполняют положительную роль для России.
      С умными бороться гораздо сложнее, как это происходит с постоянно гадящими мелко бритами, хотя и там наблюдается деградация умов.
  2. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +6
    Сегодня, 10:44
    Ну Рубио можно понять, зачем ему тратить время на встречу со слабоумной Каей? У которой по мнению депутатов Бундестага мозгов меньше чем у хомячка?
    Гейропейцы… вы бы этих убогих ( Каллас, Бербок, Урсулу по мужу Фон и т.д), собрали бы где-нибудь и удавили по тихому, чтоб не мучались laughing
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +4
      Сегодня, 10:48
      Цитата: Охотовед 2
      собрали бы где-нибудь и удавили по тихому, чтоб не мучались
      Тама список большой ! winked
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +3
      Сегодня, 11:00
      Цитата: Охотовед 2
      У которой по мнению депутатов Бундестага мозгов меньше чем у хомячка?

      Вот такие именно и нужны сейчас Евросоюзу, они всегда исполняют чужую волю. Практически сейчас в Евросоюзе нет вменяемых, грамотных людей, одни "батутницы и акушерки".
    3. Уарабей Звание
      Уарабей
      +3
      Сегодня, 11:07
      Она все равно не решает ничего, вот и встречаться с ней незачем.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 10:46
    ❝ Рубио отказался от двухсторонних встреч главой евродипломатии Каллас ❞ —

    — «Ты кто такая, Кая?» ...
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 10:54
      Владимир Владимирович Воронцов hi , Пока Кая.
      Знаю что коротко но )))
  4. Юрий_Я Звание
    Юрий_Я
    +2
    Сегодня, 10:46
    Рубио отказался общаться с главой европейской дипломатии Каей Каллас

    Так что, раз Рубио отказаться, то хоть на ВО эту страшную рожу засветить.... Надоела уже всем
  5. frruc Звание
    frruc
    +3
    Сегодня, 10:48
    «просто дура»

    Это уровень ее профессионализма и умственных способностей. Дура, да еще с инициативой. wassat
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +3
      Сегодня, 10:52
      frruc hi ,да там в Е.С. таких "звёзд" целое созвездие, причём обоих полов,ну модненько сейчас назначать на руководящие посты НЕУМНЫХ людей.
      1. frruc Звание
        frruc
        +3
        Сегодня, 11:13
        Ропот 55
        .... сейчас назначать на руководящие посты НЕУМНЫХ людей.

        Зато толерантно. Дураки, наркоманы и педерасты- новый тренд в современной Гейроппе.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +3
          Сегодня, 11:14
          frruc,вот поэтому я их и называю вырожденцы,этим помогать не надо сами избавят планету от своего существования.
  6. Руссобел Звание
    Руссобел
    +4
    Сегодня, 10:49
    "Просто Дура"
    Вот весь смысл данной статьи.
    Поддерживаю 👍
  7. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 10:50
    Да не дойдет до неё, дуб- дерево... Упорно будет лезть, это ведь заноза- фиг вытащишь, ещё и гонится.....
  8. Лимон Звание
    Лимон
    +2
    Сегодня, 10:51
    Знай своё место Европа. Знай своё место эстонская вобла!))
  9. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +2
    Сегодня, 10:55
    Кака в очередной раз прокинули. Могут скоро сожрать эту эстонскую шавку. У гинеколога урсулыфондербляйн ресурса больше - она на одних антиковидных вакцинах стала сказочно богатой. Скоро обломает рога кака шечке.
  10. Я_Ков Звание
    Я_Ков
    +3
    Сегодня, 11:01
    Эта - просто дура, а вдруг придёт на её место не просто дура? laughing
  11. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 11:01
    А тем временем Дональд Трамп провёл " замечательные" телефонные переговоры в понедельник с Сицзиньпином .Бессент на день благодарения обещал подарок. В ЕС - УПС.Тема Украины поднималась,оба руководителя - всё должно закончиться мирными переговорами.
    Трамп есть Трамп" я понимаю вопрос Тайваня очень важен для КНР".Опять УПС. Тайванец уже заистерил : мирное присоединение 23 млн тайваньцев к КНР не приемлемо.А военное ?Трамп в шпагате.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +3
      Сегодня, 11:07
      tralflot1832 hi ,сам виноват,занялся бы проблемами США глядишь и не пришлось бы извращаться.
  12. ПВВ22121922 Звание
    ПВВ22121922
    +2
    Сегодня, 11:09
    Всё это - обман, цирк. Западу во что бы то ни стало необходимо сохранение бандеровской антироссии.
  13. Pasha Novik Звание
    Pasha Novik
    +2
    Сегодня, 11:15
    В Евросоюзе у Каллас тоже не все идет хорошо, ее очень сильно критикуют за некоторые заявления, а особенно за неспособность выполнять свои обязанности как главы всей европейской дипломатии. А некоторые евродепутаты дают ей очень короткую, но ёмкую характеристику: «просто дура». Однако с должности Каю Каллас пока снимать не собираются.

    У нас тоже есть поговорка: - Дур...к. Но это наш дур...к.
    Вот и у них "свой дурач...к" завелся. Люди всякие нужны! Люди всякие важны! Везёт нынче ЕС с политиками.
  14. Серик Бур Звание
    Серик Бур
    +1
    Сегодня, 11:17
    не нужно было Каллас идти против Трампа.

    Donni злопамятен , " ...а, помнишь ?". laughing
  15. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 11:17
    Цитата: Ропот 55
    глядишь и не пришлось бы извращаться
    hi У Трмпа в этот раз хорошая команда - для него.
  16. Prapor Звание
    Prapor
    0
    Сегодня, 11:23
    Рубио просто хотел сказать, что не любит селедку под шубой
  17. Pasha Novik Звание
    Pasha Novik
    +1
    Сегодня, 11:23
    Цитата: Zaurbek
    Арестовать активы они могут спокойно...все деньги в их юрисдикции.

    А что ж до сих пор не конфисковали, если у них с этим всё спокойно? Заморозить (арестовать) активы - ЕС уже это сделал.
    А вот не так давно "Конфискация российских активов в западных странах невозможна, поскольку они остаются собственностью России и лишь числятся на балансах иностранных структур. Об этом рассказал финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев".
    «Наши активы числятся пассивами. Никто их не конфискует — это пустые разговоры. Право распоряжаться средствами принадлежит исключительно их владельцу, и отобрать их невозможно. Попытка изменить это правило разрушит всю систему рыночной экономики и приведет к полному хаосу», — отметил Беляев.
  18. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +2
    Сегодня, 11:26
    А о чем, с этой крышетечной, разговаривать?)))
  19. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    +1
    Сегодня, 11:28
    Выбирали эту особу на пике волны русофобского угара когда вся эта глобалистская шваль была уверена в победе над Россией Выбирали из самых радикальных и бескомпромисных русофобов и соответственно прибалтийские кандидатуры оказались для такой роли самыми подходящими

    Подсуетился видимо с протеже и бывший глава дипломатии ЕС некий Боррель ,откуда только такие кретины берутся в Испании хотя этот деятель из Каталонии .Тоже известный русофоб и по совместительству идиот

    Обе кандидатуры совершенно не соответствуют должности дипломата

    Во первых потому что они не знают что такое дипломатия. Прямолинейные, глупые ,говорят и делают то что думают и то что в голову взбредет ,не думая о последствиях

    Но все это касается лишь личности этих деятелей ,но главная причина того что США игнорирует этих чиновников состоит в том что США вообще не хотят иметь дело со структурами представляющих ЕС

    Объединенную Европу США не приемлют и хотят с ней покончить ,активно продвигая своих фаворитов для замещения нынешних европейских элит

    Комиссаша Кая Каласс представлена как нечто вроде президента всего ЕС ,ее коллега фон дер Ляйен как нечто вроде премьер министра. Вот такие вот комиссариаты почти по Оруэллу .Обе эти бабы американцам противны и если со второй им еще как то приходится иметь дело, то первую они могут игнорировать полностью
  20. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 12:25
    Дура удобна для капиталистических свиней, такой просто минипулировать.